Việt Nam đạt kỷ lục đón khách quốc tế: Cơ hội nào cho người học du lịch?

Ngày 19.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 với chủ đề "Chọn ngành học tương lai: Đào tạo nhân lực khối ngành du lịch-dịch vụ". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, năm 2025 mở ra kỷ nguyên du lịch mới cho Việt Nam khi đạt kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay. Để đạt được mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, nguồn nhân lực trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu được xác định là một trong 3 trụ cột chiến lược bên cạnh thể chế, hạ tầng.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chọn ngành học tương lai: Đào tạo nhân lực khối ngành du lịch-dịch vụ" sẽ đặt ra vấn đề đào tạo nguồn nhân lực du lịch-dịch vụ trong bối cảnh hiện nay. Các chuyên gia cũng phân tích những yếu tố phù hợp để theo đuổi lĩnh vực nghề nghiệp đặc thù này, thông tin mới về cách thức tuyển sinh, học phí, chương trình học bổng, cơ hội thực tập và việc làm tương lai.

Chương trình sẽ diễn ra theo 2 khung giờ, gồm:

*Đợt 1 (14-15 giờ) gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi , Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF);

, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF); Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

*Đợt 2 (15g15-16g15 giờ) gồm các chuyên gia:

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân , Phó trưởng khoa Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);

, Phó trưởng khoa Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); Thạc sĩ Trần Văn Trắng , Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; Thạc sĩ Huỳnh Văn Thanh, Phó ban tuyển sinh ĐH Gloucestershire Vietnam.

Bạn đọc quan tâm tới chọn ngành tương lai khối ngành du lịch và dịch vụ, có thể đặt câu hỏi để tương tác trực tiếp với chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến tại các địa chỉ trên.