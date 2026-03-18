Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Việt Nam đạt kỷ lục đón khách quốc tế: Cơ hội nào cho người học du lịch?

Hà Ánh
18/03/2026 20:18 GMT+7

Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, năm 2025 mở ra kỷ nguyên du lịch mới cho Việt Nam khi đạt kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay. Vậy cơ hội học tập và việc làm khối ngành du lịch-dịch vụ thời gian tới được dự đoán ra sao?

Ngày 19.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 với chủ đề "Chọn ngành học tương lai: Đào tạo nhân lực khối ngành du lịch-dịch vụ". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, năm 2025 mở ra kỷ nguyên du lịch mới cho Việt Nam khi đạt kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay. Để đạt được mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, nguồn nhân lực trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu được xác định là một trong 3 trụ cột chiến lược bên cạnh thể chế, hạ tầng.

Việt Nam đạt kỷ lục đón khách quốc tế: Cơ hội nào cho người học du lịch? - Ảnh 1.

Học sinh tham dự chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tại Quảng Trị

ảnh: hoài nhân

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chọn ngành học tương lai: Đào tạo nhân lực khối ngành du lịch-dịch vụ" sẽ đặt ra vấn đề đào tạo nguồn nhân lực du lịch-dịch vụ trong bối cảnh hiện nay. Các chuyên gia cũng phân tích những yếu tố phù hợp để theo đuổi lĩnh vực nghề nghiệp đặc thù này, thông tin mới về cách thức tuyển sinh, học phí, chương trình học bổng, cơ hội thực tập và việc làm tương lai.

Chương trình sẽ diễn ra theo 2 khung giờ, gồm:

*Đợt 1 (14-15 giờ) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF);
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

*Đợt 2 (15g15-16g15 giờ) gồm các chuyên gia:

  • Thạc sĩ Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);
  • Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
  • Thạc sĩ Huỳnh Văn Thanh, Phó ban tuyển sinh ĐH Gloucestershire Vietnam.

Bạn đọc quan tâm tới chọn ngành tương lai khối ngành du lịch và dịch vụ, có thể đặt câu hỏi để tương tác trực tiếp với chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến tại các địa chỉ trên.

Tin liên quan

Du lịch lập kỷ lục: Khách tây, khách ta đi chơi tết đông chưa từng thấy

14 triệu lượt khách du lịch trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử du lịch Việt Nam.

Thị trường du lịch Halal 350 tỉ USD, cơ hội cho nguồn nhân lực đạt chuẩn

Ngành du lịch thiếu nhân lực: Resort chi vé bay, ăn ở cho sinh viên thực tập

Khám phá thêm chủ đề

du lịch dịch vụ chọn ngành Chọn ngành học tương lai chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 Tư vấn trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận