Du lịch lập kỷ lục: Khách tây, khách ta đi chơi tết đông chưa từng thấy

Theo thông tin mới nhất từ Cục Du lịch quốc gia, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi dấu một mùa du lịch rộn ràng, an toàn và tăng trưởng ấn tượng trên phạm vi cả nước. Với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14.2 - 22.2), ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Đón 14 triệu lượt khách, du lịch cả nước khởi sắc mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: N.A

Với kết quả trên, mùa Tết Bính Ngọ 2026 chính thức là "nhà vô địch" mới về độ "khủng" của lượng khách đi chơi tết, chưa từng có trong lịch sử du lịch Việt Nam.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 55 - 60%, trong đó nhiều điểm đến đạt tỷ lệ rất cao như Phú Quốc khoảng 95%, Sa Pa 90 - 95%, Đà Lạt và Phan Thiết 80 - 90%.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng mạnh tại nhiều địa phương trọng điểm. Đơn cử, Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%; Huế đón khoảng 238.200 lượt khách quốc tế, tăng tới 207%; Hà Nội đón 217.000 lượt khách quốc tế, tăng 55%; TP.HCM đón khoảng 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7%.

Tại nhiều địa phương, số lượng khách quốc tế đạt mức tương đương hoặc tiệm cận khách nội địa, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sự gia tăng này là kết quả tổng hòa của chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá hiệu quả và nỗ lực làm mới sản phẩm của doanh nghiệp, địa phương.

Ở thị trường nội địa, lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tour nước ngoài. Xu hướng du lịch tết đang chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tìm kiếm giá trị văn hóa bản địa, lưu trú dài ngày hơn thay vì đi ngắn ngày, di chuyển nhiều điểm.

Cũng theo Cục Du lịch, Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy bức tranh du lịch khởi sắc toàn diện. Thời gian nghỉ tết kéo dài 9 ngày là điều kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch đi du lịch và là cơ hội để các hãng lữ hành, khách sạn, cơ sở ăn uống, đơn vị vận chuyển… khởi động một năm kinh doanh dịch vụ du lịch sôi động. Công tác chuẩn bị đón và phục vụ khách du lịch đã được triển khai sớm và kịp thời từ Trung ương đến địa phương. Các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động làm mới sản phẩm du lịch, tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, giải trí để thu hút du khách.

Một số điểm nổi bật đáng chú ý là sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, giữa các trung tâm lớn và địa phương mới nổi. Thứ hai, tổng thu du lịch tại nhiều địa phương tăng trên 30%, thậm chí cao hơn tốc độ tăng khách, phản ánh xu hướng nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng du lịch thay đổi rõ nét: Khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với văn hóa - lịch sử - bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày. Điều này cho thấy thị trường ngày càng trưởng thành và bền vững hơn.

Đáng mừng, trong 9 ngày nghỉ tết, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi cả nước. Hoạt động du lịch diễn ra an toàn, trật tự, hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp được giữ vững.

"Từ sự chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Cục Du lịch Quốc gia đến sự linh hoạt, sáng tạo của địa phương và doanh nghiệp, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã mở ra một năm mới đầy kỳ vọng cho ngành du lịch. Không khí sôi động tại các điểm đến, những con số tăng trưởng ấn tượng và chất lượng tăng trưởng bền vững là minh chứng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. Một mùa xuân an toàn, văn minh và giàu bản sắc không chỉ mang lại doanh thu, mà còn củng cố niềm tin của thị trường, tạo động lực để ngành tiếp tục bứt phá trong năm 2026" - lãnh đạo Cục Du lịch kỳ vọng.