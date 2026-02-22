Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của du lịch Việt trong kỳ tết lịch sử 2026

Khắp các vùng miền từ Bắc đến Nam, không khí lễ hội rộn ràng cùng sự đầu tư bài bản vào các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh và giải trí chất lượng cao đã tạo nên một mùa du lịch rực rỡ.

Hà Nội bùng nổ lượng khách

Thủ đô Hà Nội đã ghi nhận một kỳ nghỉ tết "bùng nổ" với những con số tăng trưởng vượt bậc, khẳng định vị thế là điểm đến di sản hàng đầu. Trong 9 ngày nghỉ (từ 14.2 - 22.2), Thủ đô Hà Nội ước đón 1,34 triệu lượt khách, tăng tới 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Nằm tại vị trí trung tâm, không gian hoa xuân Lý Thái Tổ là một trong những điểm du xuân hấp dẫn bậc nhất thủ đô dịp Tết Bính ngọ, thu hút hàng vạn lượt khách đến tham quan và check-in trong suốt 9 ngày nghỉ. Với sự hội ngộ của hơn 400 gốc đào quý được sưu tầm từ những làng hoa nổi tiếng của Hà thành và các tỉnh phía Bắc, không gian hoa xuân Lý Thái Tổ được thiết kế kỳ công, tỉ mỉ với những đại cảnh hoa rực rỡ, mang đậm hơi thở của văn hóa truyền thống kết hợp cùng nét hiện đại.

Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ

Không gian hoa xuân không chỉ tạo nên một diện mạo rạng rỡ cho khu vực hồ Hoàn Kiếm, mà còn trở thành điểm hẹn lý tưởng để người dân và du khách lưu giữ những khoảnh khắc khai xuân rạng rỡ, góp phần lan tỏa không khí lễ hội náo nhiệt giữa lòng di sản.

Bên cạnh không gian hoa xuân Lý Thái Tổ, các điểm đến di tích cũng ghi nhận lượng khách lớn như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long và khu vực chùa Hương.

Kỷ lục hàng không lịch sử tại Đảo Ngọc

Phú Quốc đã có một kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ không thể thành công hơn khi trở thành tâm điểm của dòng khách quốc tế. Không chỉ là biển xanh cát trắng, đảo Ngọc năm nay thực sự chuyển mình thành một "thành phố lễ hội" tầm cỡ thế giới với lịch trình trải nghiệm dày đặc. Thống kê cho thấy, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, riêng đặc khu Phú Quốc ước đón gần 366.000 lượt khách (tăng gần 30% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế là gần 93.000 lượt (tăng 24,3% so với cùng kỳ).

Sân bay Phú Quốc liên tục xác lập những cột mốc ấn tượng về lượng khách trong kỳ nghỉ đầu tiên của năm mới

Điểm nhấn đặc biệt nhất phải kể đến công tác vận hành của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Kể từ khi chuyển giao cho Sun Group vận hành từ đầu năm, sân bay này đã liên tục xác lập những cột mốc ấn tượng. Đỉnh điểm là ngày 14.2, sân bay Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày với hơn 18.000 lượt khách - mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động năm 2012.

Sức hút của Phú Quốc còn đến từ hệ sinh thái du lịch đồng bộ tại Nam đảo

Đặc biệt, ngày 18.2 (mùng 2 tết), sân bay đón tổng cộng 93 chuyến bay đến với gần 17.000 lượt hành khách đi đường hàng không. Đây là một trong những ngày có lưu lượng hành khách cao nhất từ trước đến nay, minh chứng rõ nét cho đà bứt tốc mạnh mẽ của du lịch đảo Ngọc. Tổng kết 9 ngày nghỉ tết, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đạt 1.533 tổng lượt hạ cất cánh, tăng 43% so với cùng kỳ, phục vụ hơn 254.000 lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ.

Sức hút của Phú Quốc còn đến từ hệ sinh thái du lịch đồng bộ tại Nam đảo. Các show diễn như "Bản giao hưởng Đại dương" (tăng trưởng 243% so với cùng kỳ ) và "Nụ hôn của biển cả" (tăng trưởng 129%) luôn trong tình trạng "cháy vé". Cáp treo Hòn Thơm cũng ghi nhận lượng khách đạt 106% so với cùng kỳ Tết 2025. Đặc biệt, sự kiện Sun PhuQuoc Airways ký kết mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner ngay trong dịp tết đã khẳng định tầm nhìn đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch hàng không của khu vực.

Đà Nẵng: Sức hút từ những lễ hội hoa và không gian văn hóa Tết Việt

Tại miền Trung, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế "thành phố lễ hội" với tổng thu du lịch và lượng khách tăng trưởng ổn định. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, tổng lượng khách đến Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ (từ 14 - 22.2) ước đạt khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27% so cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ước hơn 3.960 tỉ đồng, tăng 34%.

Sun World Ba Na Hills ghi nhận tăng trưởng khách ấn tượng nhờ Lễ hội hoa tulip rực rỡ

Tâm điểm du lịch của thành phố vẫn là Sun World Ba Na Hills với kết quả tăng trưởng khách ấn tượng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, du khách đặc biệt ấn tượng với Lễ hội hoa tulip quy mô gần 400.000 bông thuộc 45 giống quý hiếm rực rỡ trên đỉnh Bà Na.

Không gian xuân tràn ngập đỉnh Bà Nà mùa Tết Nguyên đán 2026

Không chỉ có hoa, không gian văn hóa Tết Việt tại Trú Vũ Trà Quán với các hoạt động như xin chữ ông đồ, viết lời nguyện ước đã chạm đến cảm xúc của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động giải trí tại trung tâm thành phố như múa lân sư rồng tại Da Nang Downtown hay Chợ Tết Vui Phết cũng thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày, góp phần đưa doanh thu du lịch toàn thành phố đạt con số ấn tượng.

Sa Pa: Hội xuân "Mở cổng trời" và dòng chảy văn hóa Tây Bắc

Ở phía Bắc, Sa Pa tiếp tục là "thỏi nam châm" nhờ những trải nghiệm đậm chất xuân. Khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã tổ chức Hội Xuân Mở Cổng Trời 2026 vô cùng trang nghiêm và rộn rã bắt đầu từ mùng 3 (19.2). Riêng trong ngày mùng 4, Fansipan đón lượng khách kỷ lục 14.000 lượt khách, tăng… so với cùng kỳ năm 2025. Tổng 9 ngày Tết, Sun World Fansipan đón lượng khách tăng 20% so với cùng kỳ Tết 2025.

Sa Pa ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách quốc tế nhờ những trải nghiệm đậm chất xuân cổ truyền Việt Nam

Hàng nghìn du khách đã tụ hội về quần thể tâm linh tại Fansipan để thực hiện nghi lễ dâng hoa, tắm Phật và tụng kinh cầu quốc thái dân an. Điểm nhấn thu hút nhất chính là Bản Mây, nơi tái hiện sống động các lễ hội truyền thống như Lễ hội Gầu Tào của người Mông (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) với các trò chơi dân gian như đi cà kheo, leo cột mỡ… Nghi lễ Thượng cờ trên đỉnh cao 3.143m diễn ra trong niềm xúc động tự hào, đánh dấu khoảnh khắc khởi đầu năm mới thiêng liêng trên "Nóc nhà Đông Dương".

Tây Ninh: Hiện tượng "Hội xuân Núi Bà" và thiên đường hoa Tulip

Tây Ninh đã trở thành "hiện tượng" của du lịch miền Nam mùa xuân này với không khí lễ hội sôi động nhất phương Nam tại Sun World Ba Den Mountain. Ngay trong ngày khai hội (mùng 4), Núi Bà Đen đón kỷ lục gần 157.000 lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen.

Khung cảnh tấp nập trên đỉnh Bà Đen (Tây Ninh) những ngày đầu xuân năm mới

Tính tổng 9 ngày tết (từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tết), lượng khách đến Sun World Ba Den Mountain đạt 650 ngàn lượt, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu năm 2026, KDL trên đỉnh Núi Bà đã đón 1 triệu khách tham quan.

Điểm nhấn đặc biệt của sắc xuân năm nay là thảm hoa Tulip với gần 120.000 gốc từ Hà Lan rực rỡ bung nở giữa mây ngàn, biến đỉnh núi cao nhất Nam bộ thành một "Đà Lạt thu nhỏ". Du khách đến đây không chỉ để check-in mà còn để tìm về sự thanh tịnh trước hệ thống các công trình tâm linh kỳ vĩ.

Điểm nhấn đặc biệt của sắc xuân trên 'nóc nhà Nam bộ' năm nay là thảm hoa Tulip với gần 120.000 gốc từ Hà Lan rực rỡ bung nở

Bên cạnh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và Di Lặc Bồ Tát, năm nay du khách còn được chiêm bái tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni - vị Phật đại diện cho tài lộc và sung túc. Các chương trình nghệ thuật di sản như múa trống Chhay-dăm, múa Khmer diễn ra xuyên suốt tháng Giêng đã tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, đầy sức sống.

Hạ Long: Tết truyền thống bên vịnh di sản hút khách

Quảng Ninh ghi nhận sự nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt là lượng khách quốc tế đến từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Sáng mùng 1, hai siêu du thuyền chở 2.400 du khách quốc tế đã "xông đất" Cảng tàu khách Hạ Long, mở màn cho chuỗi 5 chuyến tàu biển hạng sang đến vùng di sản dịp đầu xuân.

Hai siêu du thuyền chở 2.400 du khách quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngay sáng mùng 1 tết, mở màn cho chuỗi 5 chuyến tàu biển hạng sang đến vùng di sản dịp đầu xuân

Sun World Ha Long vẫn là điểm đến hút khách bậc nhất tại Hạ Long với mức tăng 17% so với tết năm 2025. Khu du lịch Sun World Ha Long thu hút du khách bởi chương trình Tết Bính Ngọ đặc sắc mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn trân trọng giá trị xưa cũ qua ba lớp trải nghiệm: Vui hội - Thưởng hội - Chơi hội. Các trò chơi Cờ cá ngựa khổng lồ, xem biểu diễn Xẩm Xuân tại Bảo Hải Linh Thông Tự hay trải nghiệm workshop làm tranh Đông Hồ, gói bánh chưng mini đều có sức cuốn hút với du khách.

Hà Nam (Ninh Bình): Đại lộ hoa rực rỡ tại Sun Urban City

Đêm giao thừa tại Hà Nam thực sự bùng nổ với chương trình nghệ thuật "Thanh âm di sản - Khát vọng năm châu", quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng và công nghệ ánh sáng hiện đại, thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự. Màn nhạc nước cao tới 80m kết hợp cùng pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút đã tạo nên một đại tiệc thị giác mãn nhãn, khẳng định vị thế của Hà Nam như một trung tâm văn hóa mới đang vươn mình mạnh mẽ.

Hà Nam đánh dấu 1 năm mới Bính Ngọ đầy hứng khởi với màn bắn pháo hoa tầm cao mãn nhãn diễn ra vào đêm giao thừa tại Quảng trường Thời Đại

Bên cạnh đó, các hoạt động tại Ninh Bình với cảnh quan thiên nhiên và không khí lễ hội gần kề cũng góp phần làm phong phú thêm hành trình du xuân của du khách tại khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô. Ấn tượng nhất là Quảng trường Thời Đại dịp tết này đã "biến hoá" thành một đại lộ hoa rực rỡ với hàng ngàn chậu cúc mâm xôi và cúc vạn thọ, trở thành điểm check-in "vạn người mê".

Vũng Tàu: Hấp lực mới từ công viên nước đạt 2 kỷ lục thế giới

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc, Vũng Tàu đã trở thành hiện tượng của du lịch phía Nam dịp Tết này nhờ sự xuất hiện của Sun World Vung Tau Aqua Adventure. Dù mới khai trương ngay sát Tết, công viên nước này đã lập tức "gây bão" khi đón hàng chục nghìn lượt khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về trải nghiệm.

Sức hút của "tân binh" này đến từ hai kỷ lục thế giới ấn tượng cùng hệ thống trò chơi nước hiện đại từ Proslide. Hấp dẫn du khách nhất là trò chơi Thuyền nhân giao đấu (Aqua Warriors Battle), được Tổ chức liên minh kỷ lục thế giới WorldKings trao kỷ lục "Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới".

Vũng Tàu đã trở thành hiện tượng của du lịch phía Nam dịp tết này nhờ sự xuất hiện của Sun World Vung Tau Aqua Adventure

Không chỉ có những đường trượt cảm giác mạnh, không gian xanh mát với hơn 10.000 cây dừa và sắc hoa rực rỡ tại đây cũng trở thành tọa độ check-in lý tưởng. Với mô hình giải trí "all-in-one" tích hợp ẩm thực đa dạng, Sun World Vung Tau Aqua Adventure đã khẳng định vị thế là điểm đến mới không thể bỏ qua, góp phần đưa Vũng Tàu trở thành tâm điểm du lịch sôi động bậc nhất kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, mà còn cho thấy sự nâng tầm trong trải nghiệm du khách. Việc kết hợp giữa các giá trị di sản văn hóa với công nghệ giải trí hiện đại và năng lực vận hành chuyên nghiệp đã tạo nên một diện mạo mới đầy tự hào cho du lịch Việt Nam.