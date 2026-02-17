Khách ngoại ồ ạt xông đất mùng 1, du lịch 'lấy vía' bùng nổ trong kỷ nguyên mới

Khách ngoại 'xông đất' từ biển lên trời

Sáng nay (17.2, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), hai siêu du thuyền chở 2.400 du khách quốc tế đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mở màn cho chuỗi 5 chuyến tàu biển hạng sang đến vùng di sản dịp đầu xuân.

Hai chuyến tàu "xông đất" Hạ Long năm nay là Seabourn Encore chở 571 du khách châu Âu và Piano Land mang theo 1.793 du khách chủ yếu từ Hồng Kông (Trung Quốc). Ngay khi rời tàu, các du khách đã được đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các sở ban ngành chào đón trong không khí tết rộn ràng. Các nghi lễ tết truyền thống như múa lân, đánh trống hội và tặng phong bao lì xì đỏ khiến khách quốc tế thích thú.

Bà Maria Thompson (du khách Anh) chia sẻ sự bất ngờ trước nghi thức truyền thống và sự đón tiếp nồng hậu. "Tôi rất ấn tượng với nghi thức tết cổ truyền của Việt Nam. Đây là khởi đầu tuyệt vời cho hành trình khám phá vịnh di sản", bà nói. Trong khi đó, ông Lý Kiến Hoa (du khách Trung Quốc) đánh giá cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế của Hạ Long cũng như Việt Nam.

Theo dự kiến, năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón khoảng 88 chuyến tàu biển với 150.000 lượt khách từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc…

Trước đó, 120 du khách quốc tế từ tàu Le Jacques Cartier cập Cảng Quy Nhơn đã trở thành những vị khách du lịch bằng tàu biển đầu tiên đến Gia Lai trong năm 2026. Sự kiện đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và chiến lược phát triển du lịch tàu biển của tỉnh.

Tại Cảng Chân Mây, trong ngày đầu năm 2026 (1.1), UBND TP Huế cũng đã tổ chức chương trình "Chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải năm 2026". Chuyến tàu du lịch Adora Mediterranea (quốc tịch Bahamas), thuộc hãng Adora Cruises, cập cảng lúc 12 giờ, mang theo 2.680 hành khách và 920 thuyền viên, chủ yếu là du khách đến từ Trung Quốc, Hong Kong…

Từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, Gia Lai, Huế... sự trở lại mạnh mẽ của các siêu du thuyền từ đầu năm mới đến nay là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang bước vào "bản đồ ưu tiên" của du lịch tàu biển toàn cầu. Đây cũng chính là dòng khách "sộp" mà ngành du lịch xác định sẽ là một trong những thị trường ưu tiên trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng thời điểm, mùng 1 Tết Nguyên đán, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đón các chuyến bay private đưa đoàn doanh nhân Nhật Bản đến Quảng Ninh du xuân, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây không chỉ là hoạt động mở màn cho năm mới mà còn là tín hiệu tích cực cho phân khúc hàng không thuê chuyến cao cấp. Với tiềm năng tăng trưởng hiện tại, năm 2026 được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường charter quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch cao cấp và mở rộng kết nối hàng không tới các thị trường tiềm năng của Cảng Vân Đồn.

Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất trong hôm nay cũng dự kiến đón tới 26.838 khách quốc tế đến, "xông đất" TP.HCM năm mới Bính Ngọ.

Du lịch tự tin bước vào vận hội mới

Sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch, du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với quy mô và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024 và vượt 17,8% so với năm 2019 - giai đoạn trước đại dịch. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam vượt mốc 21 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu sự chuyển mình sang giai đoạn tăng trưởng mới. Việt Nam được UN Tourism xếp vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế cao nhất trên thế giới.

Động lực tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm 2026 khi tháng 1 ghi nhận gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay trong một tháng. Đây không chỉ đơn thuần là con số thống kê mà còn cho thấy sự mở rộng quy mô thị trường, phản ánh niềm tin của du khách quốc tế đối với điểm đến Việt Nam.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia đánh giá: Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến toàn cầu ngày càng gay gắt, đà tăng trưởng ấn tượng của du lịch không chỉ phản ánh sự phục hồi về quy mô mà còn khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Với xung lực tăng trưởng mới, sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp và địa phương, du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026 không chỉ là con số kỳ vọng, mà còn thể hiện niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của ngành, đóng góp ngày càng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia.

"Trước vận hội phát triển mới của đất nước, du lịch đang đứng trước cơ hội bứt phá để khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, hoàn thiện thể chế chính sách và kiến tạo môi trường phát triển thông thoáng, hiện đại trở thành yêu cầu then chốt. Những nền tảng chính sách mới không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn, mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo đà để du lịch tăng tốc, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" - đại diện Cục Du lịch Quốc gia nhìn nhận.



