Du lịch lập kỳ tích

VN hút khách mạnh mẽ khắp 5 châu

Theo số liệu thống kê, tháng 1.2026, VN đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế - lượng khách cao nhất trong một tháng từ trước đến nay, tăng 21,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách quốc tế đón Tết Dương lịch 2026 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM ảnh: Nhật Thịnh

Đại diện Cục Du lịch quốc gia nhìn nhận con số gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế không chỉ ấn tượng ở quy mô mà còn cho thấy cấu trúc tăng trưởng rất đáng chú ý giữa các nhóm thị trường.

Cụ thể, các thị trường gần ở khu vực châu Á tiếp tục là trụ cột, đạt khoảng 1,8 triệu lượt, chiếm hơn 73% tổng lượng khách. Tuy nhiên, tăng trưởng trong khu vực này có sự khác biệt. Hàn Quốc giữ vai trò thị trường động lực với gần 490.000 lượt, tăng khoảng 26% so với tháng trước và hơn 17% so cùng kỳ. Đây không chỉ là thị trường ổn định mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, phản ánh sức hút bền vững của các điểm đến nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình và lợi thế kết nối hàng không dày đặc giữa hai nước.

Nhật Bản tăng mạnh 41% so tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi tốt của phân khúc khách có mức chi tiêu cao. Thị trường Trung Quốc dù giảm so với cùng kỳ nhưng lượng khách vẫn rất lớn, đạt gần 460.000 lượt, xếp thứ hai sau Hàn Quốc.

Ở khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường đạt mức tăng trưởng cao như Philippines tăng 75%, Singapore tăng 51,7%, Indonesia tăng 41,4% và Thái Lan tăng 10,6%. Đáng chú ý, lượng khách Campuchia tới VN trong tháng đầu năm tăng trên 3 lần so tháng trước và hơn gấp đôi cùng kỳ. Điều này phản ánh hiệu quả của các chương trình hợp tác du lịch nội khối ASEAN cũng như lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và sự thuận tiện trong kết nối giao thông.

Đặc biệt, thị trường tiềm năng Ấn Độ gây ấn tượng với mức tăng 80,5% so với cùng kỳ năm 2025, đưa số lượng khách nước này đạt gần 88.000 lượt trong tháng 1. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường Ấn Độ trong thời gian qua cho thấy hướng đi đúng đắn của du lịch VN nhằm đa dạng hóa các thị trường nguồn.

Trong khi đó, châu Âu nổi lên như điểm sáng tăng trưởng, tổng lượng khách đạt khoảng 424.000 lượt, tăng hơn 35% so tháng trước và gần 60% so cùng kỳ. Các thị trường chính là Nga, Anh, Pháp, Đức đều tăng hai chữ số; đặc biệt Nga (tăng 195,1% so với cùng kỳ) và Ba Lan (tăng 98,7% so với cùng kỳ) có tốc độ tăng rất cao. Đây là chỉ dấu cho hiệu ứng tích cực từ chính sách thị thực thuận lợi, đường bay thẳng và sức hấp dẫn của du lịch nghỉ đông dài ngày tại VN. Nhóm khách châu Âu cũng thường lưu trú dài hơn và chi tiêu cao, tạo giá trị gia tăng lớn.

"Nhìn chung, sự tăng trưởng từ các thị trường Đông Bắc Á, ASEAN, châu Âu và các thị trường xa cho thấy cơ cấu nguồn khách quốc tế của VN đang ngày càng đa dạng, bền vững hơn. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 và giai đoạn tới", đại diện Cục Du lịch quốc gia đánh giá.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt và xu hướng du lịch toàn cầu biến động nhanh, sự tăng trưởng đột phá của du lịch VN là một điểm sáng của khu vực và thế giới. Đại diện Cục Du lịch quốc gia

Khởi đầu cho bước chuyển mình mới

Thực tế, vị thế du lịch VN cũng đang ngày càng được khẳng định vững chắc trên bản đồ du lịch toàn cầu. Liên tiếp trong 1 năm qua, du lịch VN xuất hiện dày đặc tại các cuộc bình chọn điểm đến hàng đầu; phủ kín các giải thưởng tầm châu lục và thế giới. Bánh mì VN được CNN xếp hạng ngon nhất thế giới; ẩm thực VN đứng thứ 2 thế giới về những món sợi ngon nhất; Mũi Né đứng đầu xu hướng du lịch toàn cầu 2026; VN vào top 20 điểm du lịch mùa đông lý tưởng nhất thế giới; VN vào top 5 quốc gia lý tưởng nhất để du lịch một mình…; dù ở khía cạnh ẩm thực hay điểm đến, ở bất cứ tiêu chí nào, VN cũng trở thành cái tên đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi đối tượng du khách. Mới nhất, VN đã lần đầu tiên vượt qua Thái Lan trên cuộc đua hút khách Trung Quốc với khoảng cách khá xa: VN đón khoảng 5,3 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm 2025, Thái Lan chỉ đón khoảng 4,5 triệu lượt.

VN được đánh giá là cường quốc du lịch đang lên nhanh chóng ở Đông Nam Á ẢNH: N.A

Chọn VN góp mặt trong 52 cái tên ở "bản đồ xu hướng du lịch toàn cầu" năm 2026, New York Times (Mỹ), một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất thế giới, ưu ái mô tả VN là một cường quốc du lịch đang lên nhanh chóng ở Đông Nam Á. "VN thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với nền văn hóa ẩm thực nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ - từ núi non đến rừng nhiệt đới và lịch sử lâu đời… Ngoài ra, những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng du lịch dự kiến hoàn thành trong năm nay giúp đất nước này sẵn sàng đón một làn sóng du khách mới trong năm 2026", New York Times viết.

Theo Cục Du lịch quốc gia, kỷ lục 2,5 triệu lượt khách quốc tế của tháng 1 không chỉ là một con số ấn tượng mà có thể được nhìn nhận như một điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch VN. Chúng ta đang chuyển từ trạng thái phục hồi sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng năng lực cạnh tranh. Thành quả này cũng không phải ngẫu nhiên mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố chiến lược đã và đang định hình lại thị trường du lịch quốc tế của VN.

Đầu tiên là việc Chính phủ mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian tạm trú, áp dụng thị thực điện tử có giá trị xuất nhập cảnh nhiều lần, bổ sung các cửa khẩu đón khách thị thực điện tử và tạo thuận lợi hơn trong thủ tục xuất nhập cảnh đã giúp VN trở nên dễ tiếp cận hơn đối với du khách từ nhiều quốc gia, tăng tính linh hoạt cho hành trình du lịch. Cùng với đó, hàng loạt đường bay mới được mở rộng, sự phục hồi các tuyến bay đường dài và các dịch vụ vận chuyển linh hoạt đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, từ cả các thị trường truyền thống tới những thị trường mới nổi.

Về nền tảng, môi trường chính trị - xã hội ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm, cùng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của du lịch VN trong thu hút khách quốc tế. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng ưu tiên sự an toàn và tin cậy khi lựa chọn điểm đến, VN được đánh giá là quốc gia ổn định, hiếu khách, qua đó tạo cảm giác yên tâm cho du khách khi lên kế hoạch và trải nghiệm hành trình.

Đáng chú ý, thời gian qua, các chiến dịch quảng bá du lịch của Cục Du lịch quốc gia và các địa phương, DN tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng liên tục được đổi mới, đa dạng hóa. Sự tham gia của ngành du lịch VN tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn, hợp tác với hãng truyền thông và các tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quảng bá đa kênh... đã nâng cao nhận thức và sự quan tâm tới VN như điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, sự phong phú và đa dạng về loại hình như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch thiên nhiên, du lịch đô thị cùng với các sản phẩm mới mẻ như du lịch MICE, du lịch nông nghiệp, du lịch đường sắt, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe, du lịch golf, du lịch điện ảnh... đã giúp thu hút nhiều phân khúc khách khác nhau.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia khẳng định: "Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt và xu hướng du lịch toàn cầu biến động nhanh, sự tăng trưởng đột phá của du lịch VN là một điểm sáng của khu vực và thế giới".

Kể câu chuyện mới trong kỷ nguyên mới

Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu cao là đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa, và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỉ đồng. Bà Đồng Thị Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group, nhìn nhận mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế là một thách thức lớn, nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta duy trì được đà tăng trưởng như những gì đang diễn ra. Những tín hiệu tích cực từ dịp tết dương lịch cùng kết quả ấn tượng trong cả tháng vừa qua cho thấy thị trường quốc tế đang phục hồi nhanh và bền vững.

Đáng chú ý, từ thị trường đến phân khúc khách đang thể hiện hình ảnh du lịch VN trong mắt bạn bè quốc tế đã có sự chuyển biến rất rõ nét. VN không còn chỉ được biết đến là điểm đến thiên nhiên hay văn hóa, mà đang dần được nhìn nhận là điểm đến nghỉ dưỡng - giải trí - trải nghiệm đẳng cấp. Đây chính là mấu chốt để VN chuyển mình tăng trưởng du lịch từ lượng sang chất, không chỉ lập kỷ lục về lượng khách đến mà còn mang lại giá trị lớn cho nền kinh tế. Du lịch đang đứng trước cơ hội rất lớn thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để bứt phá trong kỷ nguyên mới, theo lãnh đạo Sun Group, VN cần tập trung vào 3 trụ cột: Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; tăng cường kết nối hàng không quốc tế, nhất là với các thị trường xa và chi tiêu cao; thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp (DN), địa phương trong đầu tư, quảng bá và vận hành du lịch.

"Phú Quốc có thể được coi là điển hình cho sự thành công nếu chúng ta có thể phát huy mạnh mẽ 3 trụ cột trên. Những bước tiến về thí điểm miễn visa; mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế; đầu tư hạ tầng, hệ sinh thái du lịch đồng bộ, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đến các show diễn và lễ hội quy mô quốc tế đã góp phần định vị đảo ngọc như một điểm đến mới của thế giới. Đây chính là chìa khóa để thu hút mạnh dòng khách quốc tế, có thể nhân rộng cho nhiều điểm đến khác, qua đó tạo động lực cho du lịch VN tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong giai đoạn phát triển mới", bà Đồng Thị Ngọc Ánh nêu quan điểm.

TS Phạm Hà, Tổng giám đốc LuxGroup, cũng cho rằng mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay với VN hoàn toàn khả thi về số lượng, song thách thức lớn nằm ở chất lượng. Hiện nay, chi tiêu bình quân của mỗi khách quốc tế đến VN chỉ khoảng 1.200 - 1.300 USD, thấp hơn Thái Lan (1.600 - 1.800 USD) và Singapore (trên 2.000 USD). Kết quả năm 2025 cũng cho thấy ngành du lịch đã phục hồi tốt về số lượng nhưng tổng thu chưa tương xứng, chứng tỏ mô hình tăng trưởng cũ đã tới hạn. Vì vậy, nếu không nâng giá trị trên mỗi du khách, 25 triệu lượt khách quốc tế sẽ khó tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế nhiều như mong đợi. Điều cốt lõi của du lịch VN là cần định vị lại thương hiệu quốc gia: Từ "đông và rẻ" sang "chất lượng, có chiều sâu và bền vững", một tâm thế mới cho kỷ nguyên mới.

Theo ông Phạm Hà, du lịch VN cần ưu tiên các thị trường ở lâu, chi tiêu cao, quan tâm văn hóa và bền vững như châu Âu, Mỹ, Úc - New Zealand. Khách từ những thị trường này lưu trú tới 12 - 18 ngày, chi tiêu 1.800 - 2.500 USD/người. Đồng thời, Trung Đông và Đông Âu cũng sẽ là các thị trường mới giàu tiềm năng cho phân khúc cao cấp.

Mặt khác, ngành du lịch thế giới đang có sự chuyển mình mạnh mẽ theo ba trục chính. Đầu tiên là chuyển đổi số. Du lịch đang bước vào kỷ nguyên cá nhân hóa tuyệt đối. Hệ sinh thái số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, siêu ứng dụng và trải nghiệm xuyên suốt trở thành yêu cầu không thể thiếu.

Thứ hai là chuyển đổi xanh và bền vững. Du khách ngày càng ưu tiên điểm đến bền vững, yêu cầu DN phải xanh và trải nghiệm có trách nhiệm. ESG (môi trường - xã hội - quản trị) từ chỗ là khẩu hiệu nay đã trở thành tiêu chí cạnh tranh cốt lõi. Trục thứ ba là toàn cầu hóa thế hệ mới: Chuỗi giá trị mở - kết nối thông minh - cộng hưởng văn hóa. Lúc này, du lịch không còn chỉ là tổ hợp điểm đến mà trở thành một thương hiệu quốc gia.