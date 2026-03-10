Tuyển sinh ĐH 2026: thí sinh khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật cạnh tranh ra sao?

Phần 2 chương trình tư vấn trực tuyến "Lưu ý khi chọn học kinh tế-ngân hàng-luật" do Báo Thanh Niên tổ chức vào 14 giờ hôm nay (10.3), sẽ tiếp tục cung cấp cho học sinh lớp 12 những thông tin bổ ích về cách đăng ký xét tuyển vào các ngành học thuộc khối ngành kinh tế, ngân hàng và luật.

Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.

Trong các lĩnh vực đào tạo bậc ĐH hiện nay, khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật luôn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của học sinh khi đăng ký xét tuyển. Số lượng thí sinh đăng ký vào những ngành này nhiều bậc nhất hàng năm và số thí sinh nhập học cũng chiếm khoảng 1/4 tổng thí sinh nhập học vào hơn 10 khối ngành.

Vậy, học sinh làm thế nào để cạnh tranh vào được đúng trường, đúng ngành mình mong muốn trong “cuộc đua” này?

Tại chương trình tư vấn, đại diện các trường ĐH sẽ chia sẻ về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, các tổ hợp môn mới của các trường cho các ngành thuộc lĩnh vực này năm 2026.

Bên cạnh những ngành học truyền thống, các trường mở những ngành học mới, ngành học xu hướng nào thuộc khối kinh tế ngân hàng và liệu cơ hội trúng tuyển có cao hơn so với những ngành học khác?

Thí sinh tìm hiểu về ngành nghề ở các khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật, công nghệ... tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tham gia chương trình có các khách mời:

Các khách mời tham gia tư vấn chiều nay ảnh: Lê Thanh Hải

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; Tiến sĩ Ngô Minh Hải , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF);

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF); Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Không chỉ vậy, đại diện các trường sẽ lưu ý về quy chế tuyển sinh có những quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật. Điều kiện này cụ thể ở các trường ra sao, thí sinh cần lưu ý gì khi xét tuyển các ngành này?

Những lưu ý khi chọn học nhóm ngành kinh tế, quản trị, luật

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, lưu ý năm nay các em đăng ký xét tuyển trực tuyến, dùng hệ thống chung của Bộ GD-ĐT. Các em chú ý tất cả các ngành trình độ ĐH bắt đầu bằng số 7. Trong 24 lĩnh vực có 337 ngành. Nhóm ngành kinh doanh, kinh tế, ngân hàng, luật thuộc 3 lĩnh vực : khoa học xã hội hành vi (731), trong đó có 8 ngành kinh tế và 4 ngành khoa học chính trị; kinh doanh và quản lý (734) gồm 19 ngành; và pháp luật (738) gồm 7 ngành.

Có rất nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực này. Các em lưu ý tên ngành, tên chuyên ngành và chương trình đào tạo.

Năm 2025 có 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, thì có 849.000 đăng ký xét tuyển nhưng chỉ có 625.477 thí sinh nhập học.

Nhiều thí sinh chọn ngành sai nên không trúng tuyển. Có trường xác định điểm trúng tuyển cho nhóm ngành có trường cho riêng từng ngành.

Khối ngành kinh doanh, quản lý, luật có tỷ lệ sinh viên học đông nhất. Phổ điểm trúng tuyển rất rộng, có trường 15 điểm, có trường 27-28 điểm.

ĐH Duy Tân đào tạo cả 3 lĩnh vực, 70% chỉ tiêu dành cho kinh tế- ngân hàng-luật. Có nhiều chương trình đào tạo: đại trà, tiên tiến, tài năng, du học tại chỗ.

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF), cho hay công nghệ đang tác động đến xu hướng ngành nghề, xu hướng của thí sinh hiện nay là chọn các ngành có yếu tố công nghệ, có cơ hội việc làm. Ngoài ra thí sinh quan tâm các ngành có tính xuyên ngành và liên ngành... Các em không chỉ quan tâm tên ngành mà còn quan tâm nội dung hương trình đào tạo, kiến thức thực tế, tư duy kỹ năng bài bản...

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ với thí sinh: ''Khi chọn ngành, các em phải xem ngành học có phù hợp với năng lực, sở trường, nhu cầu thị trường hay không. Mỗi lĩnh vực có thế mạnh khác nhau. Ví dụ tài chính ngân hàng các em phải giỏi về những con số, còn luật là phải có tư duy đàm phán, tư duy logic...

Các em học ngành nào cũng cần trang bị kiến thức về công nghệ, cách sử dụng AI..., kỹ năng mềm, ngoại ngữ. Các ngành khối kinh tế, ngân hàng, luật cần kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm. Trong quá trình học cần trải nghiệm thực tế nhiều''.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân ảnh: lê Thanh Hải

Cách thức tuyển sinh của các trường cho khối ngành kinh tế, quản lý

Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho hay năm nay Bộ GD-ĐT yêu cầu tối đa 5 phương thức xét tuyển bên cạnh xét tuyển thẳng. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT giới hạn 15 nguyện vọng xét tuyển. Tuy nhiên hơn 80% thí sinh năm 2025 đăng ký 10 nguyện vọng trở xuống nên các em cũng không cần quá lo lắng. Tổ hợp môn xét tuyển không thay đổi quá lớn so với trước đây, các trường đa số tăng số lượng tổ hợp.

Từ năm 2026 các em cần lưu ý có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho ngành luật đối với các phương thức tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT quy định sau khi có điểm thi. Đối với thí sinh sử dụng các phương thức khác điểm thi, các em phải đạt điểm thi tốt nghiệp 3 môn trong tổ hợp là 18 điểm, hoặc điểm xét tốt nghiệp phải đạt 8,5, hoặc học lực lớp 12 phải đạt loại giỏi.

Điều quan trọng nhất không phải tên ngành mà là trả nghiệm học tập, các em học được kỹ năng gì để ra trường làm việc được ngay. Ngoài chuyên môn giỏi, vững các em cần có tiếng Anh, công nghệ. Khi chọn ngành rồi, thì nên vào trang web đọc tin tức về các hoạt động của trường mình muốn đăng ký. Những ngành mới thì cơ hội trúng tuyển lớn hơn, điểm chuẩn thường thấp hơn do còn ít thí sinh lựa chọn.

Theo tiến sĩ Ngô Minh Hải, hiện nay có nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp, vì thế thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn, nên các em cần tận dụng điều này. UEF đào tạo song bằng, song ngành, song ngữ với định hướng đào tạo ra công dân toàn cầu. Trường có các chương trình liên kết quốc tế với Anh, Mỹ, Pháp...

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF) ảnh: lê Thanh Hải

Thạc sĩ Trương Quang Trị thông tin năm 2026 Trường ĐH Nguyễn tất Thành sử dụng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ (tổng điểm trung bình tổ hợp môn lớp 10, 11, 12; hoặc điểm SAT kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.0 trở lên); xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, V-SAT, kỳ thi đánh giá chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; xét kết hợp; xét tuyển thẳng. Trường sử dụng các tổ hợp A00, A01, C01, D01, C00, C02... để xét tuyển.

Hiện các ngành kinh tế số, thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing số, luật, luật kinh tế, kinh doanh quốc tế... đang được nhiều thí sinh lựa chọn tại trường.

Ngoài kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp rất quan tâm thái độ và kỹ năng khi tuyển dụng nên các em cần trang bị đầy đủ những kỹ năng này.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. ảnh: Lê Thanh Hải

Sự khác biệt giữa các ngành học khối kinh tế

Học sinh tham gia chương trình đặt câu hỏi: ''Em muốn theo học ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng nhưng xem điểm chuẩn các năm gần đây ngành này lúc nào cũng thuộc nhóm dẫn đầu. Em có cơ hội nào để trúng tuyển ngành này hoặc chọn một ngành khác rồi chuyển sang này này sau không?''.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải giải đáp: Trong những năm gần đây điểm trúng tuyển ngành này rất đa dạng. Nhân lực trong lĩnh vực logistics ngày càng tăng. Ngành này là sự giao thoa giữa kinh doanh quản lý và công nghệ. Đây là ngành học mạnh của ĐH Duy Tân dù ra đời sau một số ngành như quản trị kinh doanh, luật... Thí sinh quan tâm ngày càng nhiều. Tuy nhiên đo trường có chỉ tiêu lớn nên điểm trúng tuyển không quá cao, khoảng 15-17 điểm ở phương thức thi tốt nghiệp.

Nếu các em trúng tuyển theo nhóm ngành thì sau khi vào học có thể chuyển ngành dễ dàng trong nhóm ngành đó. Nếu trúng tuyển theo ngành thì có trường cho chuyển ngành (với điều kiện đạt điểm điểm trúng tuyển của ngành muốn chuyển), có trường không cho chuyển. Các trường cho chuyển ngành sau một học kỳ hay một năm với điều kiện đạt các tiêu chí về học lực. ĐH Duy Tân cho phép chuyển ngành ngay khi nhập học.

Học sinh đặt câu hỏi: ''Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM có ngành kinh doanh quốc tế tuyển sinh theo chương trình đại trà và chương trình tài năng UEF, sự khác nhau ra sao, chương trình nào dễ trúng tuyển hơn và cơ hội việc làm chương trình nào tốt hơn?''.

Tiến sĩ Ngô Minh Hải cho hay: ''Ngành kinh doanh quốc tế của UEF thuộc khoa kinh tế, chương trình tài năng có chương trình thực tập quốc tế nếu, chương trình đại trà thực tập trong nước''.

''Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh ngành mới kinh tế số, cơ hội cho người học ngành này ra sao? Giữa kinh tế số và thương mại điện tử, cơ hội việc làm ngành nào tốt hơn, 2 ngành này yêu cầu người học cần có kiến thức nền tảng nào?'', học sinh thắc mắc.

Thạc sĩ Trương Quang Trị thông tin: Ngành này đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế hiện nay, ra trường làm nhiều vị trí chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh, quản lý sản phẩm số, chiến lược chuyển đổi số... Hai ngành này không có sự cạnh tranh mà bổ trợ cho nhau. Kinh tế số liên quan dữ liệu, nền tảng số... làm ở ngân hàng, phân tích dữ liệu..., còn thương mại điện tử thì quản lý các sàn thương mại điện tử, kinh doanh online, vận hành bán hàng online... Nếu em đam mê phan tích dữ liệu thì phù hợp kinh tế số, thích kinh doanh, thương mại thì học thương mại điện tử.

Bạn đọc có thể xem lại phần 1 của chương trình TẠI ĐÂY.

Đợt 3 (15 giờ 15-16 giờ 15) gồm các chuyên gia: Tiến sĩ Hà Thúc Viên , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức;

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức; Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc , Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;

, Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Thạc sĩ-luật sư Phạm Gia Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý đào tạo, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).



