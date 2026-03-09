Những tố chất 'vàng' để theo học ngành kinh tế, ngân hàng, luật

Ngày 10.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 với chủ đề "Lưu ý khi chọn học kinh tế-ngân hàng-luật". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Số liệu công tác tuyển sinh được Bộ GD-ĐT công bố cho thấy nhóm ngành kinh doanh-quản lý luôn nằm trong nhóm dẫn đầu các ngành học được thí sinh ưa chuộng nhất. Trong số hơn 600.000 thí sinh trúng tuyển đã nhập học năm 2024, 25% theo nhóm ngành kinh doanh và quản lý.

Vậy, thí sinh cần lưu ý gì khi chọn học ngành có nhiều thí sinh ưa chuộng nhất này? Xu hướng thị trường lao động tương lai và cơ hội việc làm của sinh viên khi theo học các lĩnh vực này ra sao? Học sinh làm thế nào để cạnh tranh vào được đúng trường, đúng ngành mình mong muốn trong "cuộc đua" của ngành học này? Đâu là những tố chất nào là "vàng" để thành công trong lĩnh vực kinh tế-ngân hàng-luật? Những kiến thức nền tảng nào người học cần có để học tốt các ngành cụ thể?

Học sinh chuẩn bị bước vào giai đoạn chọn ngành, chọn trường tương lai ảnh: Ngọc dương

Các thông tin này sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Lưu ý khi chọn học kinh tế-ngân hàng-luật" ngày 10.3.

Chương trình diễn ra theo 3 khung giờ:

Đợt 1 (10-11 giờ 15) gồm các chuyên gia:

PGS-TS Phạm Hà , Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Mở TP.HCM;

, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Mở TP.HCM; Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng , Phó phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing;

, Phó phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing; Thạc sĩ Ngô Thị Xuân , Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM;

, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM; Thạc sĩ Phạm Quan Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh & Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Đợt 2 (14-15 giờ) gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; Tiến sĩ Ngô Minh Hải , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF);

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF); Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Đợt 3 (15 giờ 15-16 giờ 15) gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Hà Thúc Viên , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức;

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức; Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc , Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;

, Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Thạc sĩ-luật sư Phạm Gia Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý đào tạo, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn học kinh tế-ngân hàng-luật, có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia trong phần bình luận của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến.