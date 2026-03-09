Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Những tố chất 'vàng' để theo học ngành kinh tế, ngân hàng, luật

Hà Ánh
Hà Ánh
09/03/2026 18:42 GMT+7

Kinh tế, ngân hàng, luật luôn là các ngành đào tạo ĐH thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của học sinh khi đăng ký xét tuyển. Vậy, học sinh làm thế nào để cạnh tranh vào được đúng trường, đúng ngành mình mong muốn trong 'cuộc đua' của ngành học này?

Ngày 10.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 với chủ đề "Lưu ý khi chọn học kinh tế-ngân hàng-luật". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Số liệu công tác tuyển sinh được Bộ GD-ĐT công bố cho thấy nhóm ngành kinh doanh-quản lý luôn nằm trong nhóm dẫn đầu các ngành học được thí sinh ưa chuộng nhất. Trong số hơn 600.000 thí sinh trúng tuyển đã nhập học năm 2024, 25% theo nhóm ngành kinh doanh và quản lý.

Vậy, thí sinh cần lưu ý gì khi chọn học ngành có nhiều thí sinh ưa chuộng nhất này? Xu hướng thị trường lao động tương lai và cơ hội việc làm của sinh viên khi theo học các lĩnh vực này ra sao? Học sinh làm thế nào để cạnh tranh vào được đúng trường, đúng ngành mình mong muốn trong "cuộc đua" của ngành học này? Đâu là những tố chất nào là "vàng" để thành công trong lĩnh vực kinh tế-ngân hàng-luật? Những kiến thức nền tảng nào người học cần có để học tốt các ngành cụ thể?

Những tố chất 'vàng' để theo học ngành kinh tế, ngân hàng, luật - Ảnh 1.

Học sinh chuẩn bị bước vào giai đoạn chọn ngành, chọn trường tương lai

ảnh: Ngọc dương

Các thông tin này sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Lưu ý khi chọn học kinh tế-ngân hàng-luật" ngày 10.3.

Chương trình diễn ra theo 3 khung giờ:

Đợt 1 (10-11 giờ 15) gồm các chuyên gia:

  • PGS-TS Phạm Hà, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Mở TP.HCM;
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing;
  • Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM;
  • Thạc sĩ Phạm Quan Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh & Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Đợt 2 (14-15 giờ) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF);
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Đợt 3 (15 giờ 15-16 giờ 15) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức;
  • Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;
  • Thạc sĩ-luật sư Phạm Gia Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý đào tạo, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn học kinh tế-ngân hàng-luật, có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia trong phần bình luận của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến.

Tin liên quan

Chọn học ngành công nghệ: Lưu ý gì khi AI phát triển liên tục?

Chọn học ngành công nghệ: Lưu ý gì khi AI phát triển liên tục?

Không chỉ giải mã sức hút của các ngành công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đại diện các trường ĐH còn cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực, chính sách hỗ trợ, các tố chất để học tốt nhóm ngành này.

Vì sao sinh viên khối ngành kinh tế chiếm số lượng áp đảo tại nhiều trường ĐH?

Khám phá thêm chủ đề

Kinh tế ngân hàng luật chọn ngành học chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 Chọn ngành học tương lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận