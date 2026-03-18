Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Khám phá những tiện ích của cổng USB trên loa soundbar

Kiến Văn
18/03/2026 09:43 GMT+7

Ít ai biết rằng cổng USB trên loa soundbar có thể biến thiết bị này trở nên linh hoạt hơn nhiều nhờ những tiện ích thiết thực.

Khi kết nối loa soundbar với Smart TV trong phòng khách, có một số phương pháp phổ biến mà người dùng có thể áp dụng. Đầu tiên, cổng HDMI ARC hoặc eARC là lựa chọn hàng đầu, đặc biệt cho các loa soundbar hỗ trợ âm thanh vòm. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng cổng quang kỹ thuật số, giắc cắm analog 3,5 mm hoặc kết nối Bluetooth.

Vai trò ít ai biết của cổng USB trên loa soundbar - Ảnh 1.

Không phải ai cũng biết tận dụng cổng USB trên loa soundbar đúng cách

ẢNH: TOM'S GUIDE

Hơn nữa, nhiều mẫu loa soundbar còn trang bị thêm một hoặc hai cổng USB với chức năng chính là đọc các tập tin âm thanh từ ổ USB, cho phép phát các tệp âm thanh thông dụng như MP3, WAV hay WMA khi người dùng cắm ổ USB được định dạng đúng cách.

Để đảm bảo hoạt động tốt, người dùng nên định dạng ổ USB theo chuẩn FAT32 hoặc exFAT. Lưu ý rằng một số mẫu loa soundbar có thể gặp vấn đề khi sử dụng ổ USB có dung lượng lớn hơn 32 GB. Ngoài ra, hãy tránh tạo các thư mục lồng nhau quá sâu, thay vào đó hãy giữ các tệp trong thư mục gốc hoặc chỉ một lớp thư mục.

Cổng USB trên soundbar không chỉ để phát âm thanh

Giống như Smart TV và các thiết bị phát trực tuyến khác, một số loa soundbar cần được cập nhật phần mềm. Các thương hiệu như Samsung hay LG cho phép tải xuống và cài đặt bản cập nhật cho loa soundbar qua ứng dụng đi kèm, trong khi một số thương hiệu khác chỉ hỗ trợ cập nhật qua USB. Nếu cổng USB chỉ dùng để cập nhật, nó có thể được ghi nhãn là "Service Port Only".

Một số thương hiệu, bao gồm Samsung, hỗ trợ cả hai phương pháp cập nhật. Để biết thêm thông tin về khả năng của cổng USB trên loa soundbar, người dùng có thể tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc tìm kiếm thông số kỹ thuật trực tuyến.

Cuối cùng, nếu sở hữu một hệ thống soundbar tương thích với máy tính, như Razer Leviathan V2, cổng USB có thể cung cấp cả nguồn điện và âm thanh cho loa soundbar khi kết nối với máy tính. Tuy nhiên, Leviathan V2 cũng có cổng nguồn riêng cho những ai muốn sử dụng Bluetooth thay vì đầu vào âm thanh USB.

Tin liên quan

Loa soundbar nhanh xuống cấp vì những thói quen tưởng vô hại

Việc tích hợp loa soundbar vào TV có thể nâng cao chất lượng âm thanh cho các bộ phim, trò chơi, chương trình truyền hình và âm nhạc.

Khám phá thêm chủ đề

soundbar cổng USB cập nhật phần mềm cổng kết nối thiết bị âm thanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận