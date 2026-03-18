Khám phá những tiện ích của cổng USB trên loa soundbar

Khi kết nối loa soundbar với Smart TV trong phòng khách, có một số phương pháp phổ biến mà người dùng có thể áp dụng. Đầu tiên, cổng HDMI ARC hoặc eARC là lựa chọn hàng đầu, đặc biệt cho các loa soundbar hỗ trợ âm thanh vòm. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng cổng quang kỹ thuật số, giắc cắm analog 3,5 mm hoặc kết nối Bluetooth.

Hơn nữa, nhiều mẫu loa soundbar còn trang bị thêm một hoặc hai cổng USB với chức năng chính là đọc các tập tin âm thanh từ ổ USB, cho phép phát các tệp âm thanh thông dụng như MP3, WAV hay WMA khi người dùng cắm ổ USB được định dạng đúng cách.

Để đảm bảo hoạt động tốt, người dùng nên định dạng ổ USB theo chuẩn FAT32 hoặc exFAT. Lưu ý rằng một số mẫu loa soundbar có thể gặp vấn đề khi sử dụng ổ USB có dung lượng lớn hơn 32 GB. Ngoài ra, hãy tránh tạo các thư mục lồng nhau quá sâu, thay vào đó hãy giữ các tệp trong thư mục gốc hoặc chỉ một lớp thư mục.

Cổng USB trên soundbar không chỉ để phát âm thanh

Giống như Smart TV và các thiết bị phát trực tuyến khác, một số loa soundbar cần được cập nhật phần mềm. Các thương hiệu như Samsung hay LG cho phép tải xuống và cài đặt bản cập nhật cho loa soundbar qua ứng dụng đi kèm, trong khi một số thương hiệu khác chỉ hỗ trợ cập nhật qua USB. Nếu cổng USB chỉ dùng để cập nhật, nó có thể được ghi nhãn là "Service Port Only".

Một số thương hiệu, bao gồm Samsung, hỗ trợ cả hai phương pháp cập nhật. Để biết thêm thông tin về khả năng của cổng USB trên loa soundbar, người dùng có thể tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc tìm kiếm thông số kỹ thuật trực tuyến.

Cuối cùng, nếu sở hữu một hệ thống soundbar tương thích với máy tính, như Razer Leviathan V2, cổng USB có thể cung cấp cả nguồn điện và âm thanh cho loa soundbar khi kết nối với máy tính. Tuy nhiên, Leviathan V2 cũng có cổng nguồn riêng cho những ai muốn sử dụng Bluetooth thay vì đầu vào âm thanh USB.