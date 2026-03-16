Cổng USB trên màn hình có thể làm được nhiều hơn chúng ta nghĩ

Tuy nhiên, với các mẫu màn hình hiện đại có tích hợp hub USB, cổng này có thể trở thành trung tâm kết nối cho nhiều thiết bị hữu ích, giúp bàn làm việc trở nên gọn gàng hơn và giảm phụ thuộc vào ổ cắm điện.

Để sử dụng đầy đủ chức năng, màn hình cần được kết nối với máy tính qua cổng USB upstream (thường là USB-B). Khi đó, các thiết bị cắm vào màn hình vẫn có thể truyền dữ liệu trực tiếp đến máy tính. Trong trường hợp màn hình có cổng USB-C, việc kết nối còn đơn giản hơn vì sợi cáp duy nhất có thể truyền điện, dữ liệu và cả tín hiệu hình ảnh.

Nhờ vậy, nhiều phụ kiện nhỏ có thể tận dụng cổng USB của màn hình để hoạt động mà không cần thêm dây nguồn hay chiếm cổng USB trên máy tính.

Loa USB

Loa là phụ kiện phổ biến nhất có thể tận dụng cổng USB trên màn hình. Loại loa này thường lấy điện trực tiếp từ USB nên không cần ổ cắm riêng. Người dùng chỉ cần kết nối nguồn qua màn hình và truyền tín hiệu âm thanh qua jack 3,5 mm hoặc USB.

Những mẫu loa nhỏ gọn hiện nay được thiết kế tối giản để chiếm ít diện tích trên bàn. Nhiều sản phẩm còn đặt loa ở góc nghiêng để hướng âm thanh trực tiếp đến người dùng giúp cải thiện trải nghiệm khi nghe nhạc, xem video hay tham gia họp trực tuyến.

Màn hình phụ

Thiết lập hai màn hình ngày càng phổ biến vì giúp tăng đáng kể năng suất làm việc. Một số màn hình hiện nay hỗ trợ kết nối nối tiếp (daisy-chain), cho phép màn hình thứ hai kết nối thông qua màn hình chính thay vì trực tiếp với máy tính.

Cách thiết lập này đặc biệt hữu ích khi máy tính có ít cổng xuất hình. Màn hình phụ có thể được xoay dọc để đọc tài liệu, viết mã, theo dõi email hoặc ứng dụng nhắn tin. Với độ phân giải cao, không gian hiển thị cũng linh hoạt hơn khi xử lý văn bản hay chỉnh sửa hình ảnh.

Quạt bàn USB

Một chiếc quạt nhỏ dùng nguồn USB có thể mang lại sự thoải mái cho không gian làm việc, đặc biệt trong môi trường nóng hoặc khi làm việc lâu trước máy tính.

Loại quạt này thường có kích thước gọn, tiêu thụ điện thấp và có thể lấy điện trực tiếp từ cổng USB trên màn hình. Nhiều mẫu cho phép điều chỉnh góc thổi hoặc tốc độ gió, đủ để làm mát khu vực bàn làm việc mà không chiếm nhiều diện tích.

Webcam

Webcam là thiết bị quen thuộc trong thời đại làm việc từ xa. Việc cắm webcam vào cổng USB của màn hình giúp giải phóng cổng kết nối trên máy tính, đồng thời giúp giấu dây cáp gọn gàng phía sau màn hình.

Phần lớn webcam hiện nay hoạt động theo dạng "cắm là dùng" (Plug & Play) mà không cần cài đặt phức tạp, cho phép người dùng dễ dàng kết nối với màn hình. Các webcam cung cấp độ phân giải Full HD được cho là đủ đối với các cuộc họp trực tuyến, trò chuyện video hoặc phát trực tiếp trên các nền tảng nội dung.

Máy hút bụi mini cho bàn phím

Một phụ kiện ít người nghĩ đến là máy hút bụi mini dành cho bàn làm việc. Thiết bị này có thể sạc qua cổng USB trên màn hình và sử dụng pin bên trong để làm sạch bụi, vụn thức ăn hoặc tóc rơi trên bàn phím.

Nhờ kích thước nhỏ, máy có thể làm sạch các khe hẹp như bàn phím, góc bàn làm việc hoặc các thiết bị điện tử khác. Đây được xem là giải pháp tiện lợi để giữ khu vực làm việc luôn sạch sẽ mà không cần dùng đến máy hút bụi cỡ lớn.

Nhìn chung, việc khai thác các cổng USB tích hợp trên màn hình giúp giảm số lượng dây cáp và thiết bị phải kết nối trực tiếp với máy tính. Ngoài ra, nhiều phụ kiện nhỏ có thể hoạt động chỉ với nguồn điện từ USB, giúp bàn làm việc gọn gàng hơn và dễ quản lý hơn. Khi lựa chọn màn hình mới, người dùng cũng nên chú ý đến số lượng cổng USB và loại kết nối hỗ trợ, bởi đây có thể trở thành một yếu tố giúp hệ thống làm việc linh hoạt và tiện lợi hơn hằng ngày.