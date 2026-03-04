Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Cách kết nối chuột máy tính vào cổng USB phù hợp

Kiến Văn
Kiến Văn
04/03/2026 10:02 GMT+7

Nếu từng trải qua tình trạng chuột máy tính bị lag, giật hoặc đơ, có thể người dùng sẽ đổ lỗi cho hệ điều hành hoặc trình điều khiển thiết bị.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vấn đề thường nằm ở cổng USB mà người dùng đang sử dụng để kết nối chuột máy tính. Các máy tính hiện đại, bao gồm cả máy tính để bàn và laptop, thường được trang bị nhiều cổng USB-A và USB-C, trong khi chuột thường sử dụng cổng USB-A.

Kết nối chuột máy tính tưởng đơn giản nhưng nhiều người vẫn sai - Ảnh 1.

Trải nghiệm sử dụng chuột cao cấp cũng có thể kém đi nếu người dùng kết nối sai cổng USB

ẢNH: RTINGS

Nhưng vấn đề không phải nằm ở loại cổng mà do chuẩn USB. Chuột và các thiết bị ngoại vi như bàn phím không yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu cao như USB 3.0, thay vào đó thường hoạt động tốt hơn với chuẩn USB 2.0 cũ. Kết nối chuột vào cổng USB 3.0 không chỉ không mang lại lợi ích mà còn có thể gây ra sự cố, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

Theo các chuyên gia, cổng USB 2.0 sẽ mang lại hiệu suất tốt nhất cho chuột, bất kể là chuột có dây hay không dây. Các thiết bị nhập liệu như chuột và bàn phím có băng thông thấp và yêu cầu tốc độ tối thiểu, điều USB 2.0 hoàn toàn đáp ứng. Việc sử dụng cổng USB 3.0 cho chuột không cải thiện khả năng phản hồi hay tính tiện dụng.

Để xác định cổng USB phù hợp cho chuột, người dùng có thể quan sát màu sắc của các cổng. Màu đen thường tương ứng với USB 2.0, trong khi màu xanh dương và xanh lá cây liên kết với USB 3.0. Trên các máy tính xách tay không sử dụng hệ thống màu sắc, các cổng nhanh hơn thường có biểu tượng Thunderbolt hoặc tia sét bên cạnh. Sau khi tìm được cổng phù hợp, hãy kết nối chuột và kiểm tra xem có sự cải thiện nào không.

Ngoài hiệu suất, việc dành riêng cổng USB 2.0 cho chuột còn giúp giải phóng các cổng USB 3.0 cho các thiết bị khác cần tốc độ truyền dữ liệu cao hơn, như ổ flash USB hoặc ổ SSD gắn ngoài.

Mặc dù không phải là vấn đề phổ biến, nhưng vị trí của cổng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến trải nghiệm kết nối. Nếu cổng USB 3.0 gần chuột không dây hơn cổng USB 2.0, cổng 3.0 có thể là lựa chọn tốt hơn.

Chính vì vậy, người dùng thông minh nên cân nhắc các yếu tố như tiêu chuẩn cổng, loại chuột và khoảng cách đến cổng để chọn cổng phù hợp với thiết lập của họ. Nếu chuột gặp sự cố, việc chuyển đổi cổng chỉ mất một phút và có thể nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Cổng USB từ lâu trở thành một phần quen thuộc trong đời sống công nghệ, đảm nhiệm vai trò sạc pin, truyền dữ liệu và kết nối phụ kiện.

