Nên chọn HDD hay SSD để sao lưu dữ liệu lâu dài

Mặc dù cả HDD và SSD đều có khả năng lưu trữ dung lượng lớn, mỗi loại có những ưu và nhược điểm riêng mà người dùng nên xem xét trước khi lựa chọn.

Mặc dù có một số nhược điểm, nhưng ổ SSD vẫn là giải pháp sao lưu dữ liệu lâu dài tốt hơn so với ổ HDD ẢNH: VOLTCAVE

Ví dụ, ổ HDD thường được ưa chuộng vì chi phí thấp cho việc lưu trữ dữ liệu lớn. Tuy nhiên, do có các bộ phận cơ khí, ổ HDD dễ bị hao mòn và hư hỏng theo thời gian. Ngược lại, ổ SSD nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và cung cấp tốc độ đọc/ghi nhanh hơn. Đặc biệt, SSD không có bộ phận chuyển động mà sử dụng bộ nhớ flash để lưu trữ dữ liệu giúp chúng ít bị tổn thương hơn.

Độ tin cậy ổ HDD khó vượt qua SSD

Một trong những yếu tố quan trọng khi so sánh độ tin cậy giữa SSD và HDD là cách sử dụng. SSD được thiết kế để đọc và ghi dữ liệu một số lần nhất định, do đó việc hỏng hóc là điều không thể tránh khỏi theo thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng SSD có tỷ lệ hỏng hóc hằng năm (AFR) thấp hơn nhiều so với HDD.

Hơn nữa, ổ SSD có khả năng chống chịu hư hại vật lý tốt hơn. Không giống như HDD với các cánh tay quay chuyển động, SSD không có bộ phận chuyển động giúp chúng ít bị ảnh hưởng bởi va đập, rơi rớt hay rung động. Nếu được sử dụng đúng cách, một ổ SSD hiện đại có thể hoạt động ổn định trong nhiều năm mà không gặp phải sự cố lớn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả các giải pháp lưu trữ di động, bao gồm cả SSD, HDD và ổ flash, đều có khả năng bị hỏng theo thời gian. Mặc dù các nhà sản xuất thường tuyên bố tuổi thọ trung bình của SSD từ 5 đến 10 năm, chúng vẫn có nguy cơ xảy ra lỗi không lường trước. Do đó, nếu nhận thấy dấu hiệu cảnh báo như sự cố khởi động hay tình trạng treo máy thường xuyên, người dùng được khuyến cáo hãy sao lưu ngay lập tức tất cả các tệp quan trọng của mình.