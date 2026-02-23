Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nên chọn HDD hay SSD để sao lưu dữ liệu lâu dài

Kiến Văn
Kiến Văn
23/02/2026 17:20 GMT+7

Hai lựa chọn phổ biến nhất cho lưu trữ dữ liệu hiện nay là ổ cứng HDD (Hard Disk Drive) và ổ thể rắn SSD (Solid State Drive).

Mặc dù cả HDD và SSD đều có khả năng lưu trữ dung lượng lớn, mỗi loại có những ưu và nhược điểm riêng mà người dùng nên xem xét trước khi lựa chọn.

Nên chọn HDD hay SSD để sao lưu dữ liệu lâu dài - Ảnh 1.

Mặc dù có một số nhược điểm, nhưng ổ SSD vẫn là giải pháp sao lưu dữ liệu lâu dài tốt hơn so với ổ HDD

ẢNH: VOLTCAVE

Ví dụ, ổ HDD thường được ưa chuộng vì chi phí thấp cho việc lưu trữ dữ liệu lớn. Tuy nhiên, do có các bộ phận cơ khí, ổ HDD dễ bị hao mòn và hư hỏng theo thời gian. Ngược lại, ổ SSD nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và cung cấp tốc độ đọc/ghi nhanh hơn. Đặc biệt, SSD không có bộ phận chuyển động mà sử dụng bộ nhớ flash để lưu trữ dữ liệu giúp chúng ít bị tổn thương hơn.

Độ tin cậy ổ HDD khó vượt qua SSD

Một trong những yếu tố quan trọng khi so sánh độ tin cậy giữa SSD và HDD là cách sử dụng. SSD được thiết kế để đọc và ghi dữ liệu một số lần nhất định, do đó việc hỏng hóc là điều không thể tránh khỏi theo thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng SSD có tỷ lệ hỏng hóc hằng năm (AFR) thấp hơn nhiều so với HDD.

Hơn nữa, ổ SSD có khả năng chống chịu hư hại vật lý tốt hơn. Không giống như HDD với các cánh tay quay chuyển động, SSD không có bộ phận chuyển động giúp chúng ít bị ảnh hưởng bởi va đập, rơi rớt hay rung động. Nếu được sử dụng đúng cách, một ổ SSD hiện đại có thể hoạt động ổn định trong nhiều năm mà không gặp phải sự cố lớn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả các giải pháp lưu trữ di động, bao gồm cả SSD, HDD và ổ flash, đều có khả năng bị hỏng theo thời gian. Mặc dù các nhà sản xuất thường tuyên bố tuổi thọ trung bình của SSD từ 5 đến 10 năm, chúng vẫn có nguy cơ xảy ra lỗi không lường trước. Do đó, nếu nhận thấy dấu hiệu cảnh báo như sự cố khởi động hay tình trạng treo máy thường xuyên, người dùng được khuyến cáo hãy sao lưu ngay lập tức tất cả các tệp quan trọng của mình.

Tin liên quan

Ổ cứng HDD sắp 'hồi sinh' giữa bão giá SSD

Ổ cứng HDD sắp 'hồi sinh' giữa bão giá SSD

Định kiến về sự chậm chạp sắp chấm dứt, khi công nghệ mới của Western Digital giúp ổ cứng HDD truyền thống nhanh gấp 4 lần.

Khám phá thêm chủ đề

SSD HDD sao lưu dữ liệu Độ tin cậy đánh giá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận