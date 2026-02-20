Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Hai lý do USB 2.0 thực sự tốt hơn USB 3.0

Kiến Văn
Kiến Văn
20/02/2026 13:43 GMT+7

USB được xem là chuẩn kết nối mặc định giữa máy tính và thiết bị ngoại vi trong nhiều năm qua, với sự phổ biến là USB 2.0 và USB 3.0.

Khi USB 3.0 ra đời với tốc độ cao hơn gấp nhiều lần, không ít người cho rằng USB 2.0 đã hết vai trò. Tuy nhiên, trong điều kiện sử dụng hằng ngày, USB 2.0 vẫn có những lợi thế riêng và chưa hoàn toàn bị thay thế, một lý giải cho việc cổng này vẫn còn tồn tại cùng USB 3.0.

USB 2.0 đủ dùng và ổn định cho thiết bị cơ bản

USB 2.0 có tốc độ tối đa 480 Mbps, một con số không ấn tượng nếu so với 5 Gbps của USB 3.0. Mặc dù vậy, với các thiết bị như máy in, máy quét, chuột hay bàn phím, mức băng thông này đã dư thừa.

Hai lý do USB 2.0 thực sự tốt hơn USB 3.0 - Ảnh 1.

USB 2.0 vẫn thể hiện sự ưu việt trong một số tình huống

ẢNH: REUTERS

Các thiết bị ngoại vi cơ bản truyền lượng dữ liệu nhỏ theo từng lệnh ngắn. Trong môi trường văn phòng hoặc gia đình, việc cắm chuột, bàn phím hay máy in vào cổng USB 2.0 gần như không tạo khác biệt về hiệu suất so với USB 3.0. Ngược lại còn giúp hệ thống vận hành đơn giản, hạn chế rủi ro tương thích.

Một yếu tố ít được chú ý là vấn đề nhiễu sóng. USB 3.0 có thể phát sinh nhiễu điện từ trong dải tần 2,4 GHz, vốn cùng dải tần với Wi-Fi và Bluetooth. Khi đầu thu không dây đặt gần cổng USB 3.0, hiện tượng chập chờn, mất kết nối có thể xảy ra. USB 2.0 hoạt động ở tần số thấp hơn, giảm nguy cơ gây nhiễu cho kết nối ổn định hơn trong một số tình huống. Đây cũng là lý do nhiều người dùng phản ánh chuột hoặc bàn phím không dây hoạt động thiếu ổn định khi cắm vào cổng USB 3.0 mà không hiểu nguyên nhân.

Khi nào cần USB 3.0?

Dù vậy, USB 3.0 vẫn là lựa chọn hợp lý khi tốc độ truyền dữ liệu đóng vai trò then chốt. Sự chênh lệch hơn 10 lần về băng thông giúp chuẩn mới phát huy lợi thế với các thiết bị hiệu năng cao, với ổ SSD gắn ngoài là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu kết nối qua USB 2.0, tốc độ đọc/ghi sẽ bị giới hạn đáng kể khiến người dùng không tận dụng được hiệu suất thực tế của thiết bị.

Tương tự, webcam độ phân giải cao, thiết bị thu hình 4K hoặc giao diện âm thanh chuyên nghiệp đều cần băng thông lớn để đảm bảo tín hiệu ổn định và độ trễ thấp. Trong những trường hợp này, USB 3.0 không chỉ mang tính nâng cấp mà gần như là yêu cầu bắt buộc.

Nhìn chung, chọn USB 2.0 hay 3.0 không nằm ở chuyện "mới hơn là tốt hơn", thay vào đó hãy tập trung vào nhu cầu thực tế. Đặc biệt, tốc độ kết nối luôn bị giới hạn bởi mắt xích chậm nhất: nếu một trong các thành phần chỉ hỗ trợ USB 2.0, toàn bộ hệ thống sẽ hoạt động ở mức tương ứng, dù cổng còn lại là USB 3.0.

Tin liên quan

Điều gì xảy ra nếu cắm cáp USB 2.0 vào cổng USB 3.1?

Điều gì xảy ra nếu cắm cáp USB 2.0 vào cổng USB 3.1?

Chuẩn giao tiếp USB (Universal Serial Bus) đã được giới thiệu lần đầu vào năm 1996 và trải qua nhiều lần nâng cấp.

Khám phá thêm chủ đề

USB 2.0 USB 3.0 kết nối có dây đánh giá sản phẩm tốc độ truyền dữ liệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận