Hai lý do USB 2.0 thực sự tốt hơn USB 3.0

Khi USB 3.0 ra đời với tốc độ cao hơn gấp nhiều lần, không ít người cho rằng USB 2.0 đã hết vai trò. Tuy nhiên, trong điều kiện sử dụng hằng ngày, USB 2.0 vẫn có những lợi thế riêng và chưa hoàn toàn bị thay thế, một lý giải cho việc cổng này vẫn còn tồn tại cùng USB 3.0.

USB 2.0 đủ dùng và ổn định cho thiết bị cơ bản

USB 2.0 có tốc độ tối đa 480 Mbps, một con số không ấn tượng nếu so với 5 Gbps của USB 3.0. Mặc dù vậy, với các thiết bị như máy in, máy quét, chuột hay bàn phím, mức băng thông này đã dư thừa.

USB 2.0 vẫn thể hiện sự ưu việt trong một số tình huống ẢNH: REUTERS

Các thiết bị ngoại vi cơ bản truyền lượng dữ liệu nhỏ theo từng lệnh ngắn. Trong môi trường văn phòng hoặc gia đình, việc cắm chuột, bàn phím hay máy in vào cổng USB 2.0 gần như không tạo khác biệt về hiệu suất so với USB 3.0. Ngược lại còn giúp hệ thống vận hành đơn giản, hạn chế rủi ro tương thích.

Một yếu tố ít được chú ý là vấn đề nhiễu sóng. USB 3.0 có thể phát sinh nhiễu điện từ trong dải tần 2,4 GHz, vốn cùng dải tần với Wi-Fi và Bluetooth. Khi đầu thu không dây đặt gần cổng USB 3.0, hiện tượng chập chờn, mất kết nối có thể xảy ra. USB 2.0 hoạt động ở tần số thấp hơn, giảm nguy cơ gây nhiễu cho kết nối ổn định hơn trong một số tình huống. Đây cũng là lý do nhiều người dùng phản ánh chuột hoặc bàn phím không dây hoạt động thiếu ổn định khi cắm vào cổng USB 3.0 mà không hiểu nguyên nhân.

Khi nào cần USB 3.0?

Dù vậy, USB 3.0 vẫn là lựa chọn hợp lý khi tốc độ truyền dữ liệu đóng vai trò then chốt. Sự chênh lệch hơn 10 lần về băng thông giúp chuẩn mới phát huy lợi thế với các thiết bị hiệu năng cao, với ổ SSD gắn ngoài là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu kết nối qua USB 2.0, tốc độ đọc/ghi sẽ bị giới hạn đáng kể khiến người dùng không tận dụng được hiệu suất thực tế của thiết bị.

Tương tự, webcam độ phân giải cao, thiết bị thu hình 4K hoặc giao diện âm thanh chuyên nghiệp đều cần băng thông lớn để đảm bảo tín hiệu ổn định và độ trễ thấp. Trong những trường hợp này, USB 3.0 không chỉ mang tính nâng cấp mà gần như là yêu cầu bắt buộc.

Nhìn chung, chọn USB 2.0 hay 3.0 không nằm ở chuyện "mới hơn là tốt hơn", thay vào đó hãy tập trung vào nhu cầu thực tế. Đặc biệt, tốc độ kết nối luôn bị giới hạn bởi mắt xích chậm nhất: nếu một trong các thành phần chỉ hỗ trợ USB 2.0, toàn bộ hệ thống sẽ hoạt động ở mức tương ứng, dù cổng còn lại là USB 3.0.