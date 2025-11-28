Điều gì xảy ra nếu cắm cáp USB 2.0 vào cổng USB 3.1?

Phiên bản mới nhất, USB4, mang lại bước nhảy vọt về tốc độ và khả năng tương thích so với các phiên bản trước như USB 2.0 và USB 3.1, có nghĩa cáp USB 2.0 vẫn có thể hoạt động khi cắm vào cổng USB 3.1. Mặc dù tất cả chuẩn USB mới hơn đều tương thích ngược, một nhược điểm có thể xảy ra: tốc độ truyền dữ liệu sẽ bị giới hạn bởi phiên bản USB thấp nhất mà người dùng đang sử dụng.

Việc cắm cáp USB 2.0 vào cổng USB 3.1 là hoàn toàn có thể, nhưng tốc độ sẽ bị hạn chế theo chuẩn USB 2.0 ẢNH: BGR

Cụ thể, nếu người dùng cắm cáp USB 2.0 vào cổng USB 3.1, tốc độ truyền dữ liệu sẽ chỉ đạt tối đa 480 megabit mỗi giây (Mbps) và công suất đầu ra mặc định là 2,5 watt (W). Điều này có thể làm chậm quá trình chuyển tệp giữa các thiết bị, như từ ổ cứng sang ổ đĩa flash, làm tăng thời gian sạc cho các thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ngược lại, USB 3.1 hỗ trợ tốc độ truyền lên đến 10 gigabit mỗi giây (Gbps) và công suất đầu ra lên đến 100W.

Không cần phải là chuyên gia công nghệ, chúng ta cũng có thể hiểu rằng các con số lớn hơn đồng nghĩa với tốc độ truyền dữ liệu và sạc nhanh hơn, nhưng việc cắm cáp USB cũ vào cổng USB mới vẫn có thể gây hạn chế về hiệu suất.

Cách nhận biết các tiêu chuẩn USB

Để nhận biết các tiêu chuẩn USB, chúng ta có thể nhìn vào màu sắc khi hầu hết các cổng USB có màu sắc riêng biệt. Ví dụ, màu trắng thường biểu thị USB 1.0, màu đen là USB 2.0, trong khi màu tím có thể chỉ định tiêu chuẩn độc quyền của Huawei mang tên SuperCharge, hay USB 3.1.

Màu sắc có thể giúp chúng ta phát hiện tiêu chuẩn USB ẢNH: MSN

Khi kết nối các thiết bị USB, tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất theo nhiều cách. Việc cắm sạc dự phòng vào cổng USB 2.0 có thể làm giảm tốc độ sạc, đặc biệt nếu sạc dự phòng hỗ trợ sạc nhanh và chuẩn Power Delivery (PD). Chuẩn USB 2.0 không hỗ trợ PD, trong khi USB Power Delivery cho phép sạc nhanh hơn cho các thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng như điện thoại thông minh hiện đại.

Tóm lại, các thiết bị kết nối USB sẽ tương thích với mọi thiết bị, ngay cả khi đó là chuẩn USB cũ. Tuy nhiên, người dùng sẽ bị giới hạn về tốc độ truyền dữ liệu và khả năng cung cấp điện năng bởi chuẩn cũ nhất hiện có. Khi cắm điện thoại thông minh mới vào cổng USB 2.0, người dùng sẽ nhận thấy tốc độ chậm hơn và thời gian sạc lâu hơn.