Cổng USB quen thuộc sắp thực hiện màn 'lột xác'

Nhưng trong năm 2026, USB sẽ bước vào giai đoạn chuyển mình đáng chú ý khi trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu được tích hợp sâu hơn cũng như các quy định mới tại Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực.

Công nghệ USB mới xuất hiện đáp ứng kỷ nguyên AI

Một trong những xu hướng nổi bật là việc các nhà sản xuất tận dụng AI để tối ưu hiệu suất của cổng USB hiện có. Mới đây, ASUS đã công bố UGen300, bộ tăng tốc AI kết nối USB đầu tiên trên thị trường.

UGen300 sẽ mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực AI ẢNH: ASUS

UGen300 cho phép xử lý AI tạo sinh ngay trên máy nhằm giảm sự phụ thuộc vào phần cứng đắt tiền và không cần lắp card rời vào bên trong PC. Thiết bị hoạt động thông qua cổng USB 3.1 Gen 2, hướng đến người dùng phổ thông muốn thử nghiệm hoặc tăng tốc các tác vụ AI cơ bản.

Không dừng lại ở đó, thị trường thiết bị lưu trữ USB cũng đang trở nên hấp dẫn hơn. Giá ổ SSD ngoài ngày càng cạnh tranh, trong khi các USB thế hệ mới được trang bị chip truyền dữ liệu cao cấp hơn giúp duy trì tốc độ ổn định mà không làm chi phí tăng mạnh. Với người dùng, đây là thời điểm thuận lợi để nâng cấp các thiết bị lưu trữ gắn ngoài phục vụ công việc và sao lưu dữ liệu.

EU thực thi các quy tắc sạc chung

Đặc biệt, EU sẽ áp dụng loạt quy định mới liên quan đến chuẩn sạc chung từ cuối tháng 4 khi tất cả thiết bị điện tử tiêu dùng bán tại liên minh, từ điện thoại đến máy tính xách tay, buộc phải sử dụng cổng USB-C làm chuẩn sạc. Các hãng cũng phải công bố rõ ràng yêu cầu sạc của thiết bị, đồng thời không được giới hạn tốc độ sạc nhanh cho bộ sạc độc quyền.

EU cho rằng các quy định mới sẽ giúp giảm rác thải điện tử, tăng tính minh bạch và giúp người dùng dễ dàng dùng chung một bộ sạc cho nhiều thiết bị khác nhau. Với sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ và chính sách quản lý, USB trong năm 2026 không chỉ là cổng kết nối quen thuộc mà dần trở thành nền tảng cho kỷ nguyên AI và tiêu chuẩn hóa toàn cầu.