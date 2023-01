Khám phá Qatar: Dấu ấn Việt Nam nơi đấu trường World Cup

Khi World Cup 2022 khép lại với màn trình diễn đặc sắc trên sân Lusail, ở một nơi cách Qatar hàng ngàn cây số, có những con người cũng dõi theo, bồi hồi xúc động xen lẫn tự hào. Đó là CEO Trịnh Tiến Dũng và các thành viên của Công ty kết cấu thép kỹ thuật cao Đại Dũng. Với họ, World Cup 2022 không chỉ là một ngày hội bóng đá. Đó còn là sự kiện đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của một công ty Việt Nam ra sân chơi quốc tế.

“Tôi theo dõi các trận đấu World Cup, nhất là các trận đấu trên hai sân Lusail và 974, với niềm tự hào cao độ”, ông Trịnh Tiến Dũng chia sẻ với Báo Thanh Niên. “Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà nhiều người Việt Nam cũng tự hào nếu biết rằng công ty Việt Nam đã tham gia các dự án tại World Cup 2022. Điều đó thể hiện thương hiệu Việt đang dần được thị trường thế giới công nhận”.

Để giành được suất dự vòng chung kết World Cup, các đội bóng cần phải vượt qua vòng loại cam go bằng tài năng, bản lĩnh cộng thêm một chút may mắn. Với Đại Dũng cũng vậy, uy tín, chất lượng cộng thêm một chút may mắn, công ty đã được chọn tham gia vào quá trình xây dựng hai sân vận động Lusail và 974.

Lusail, sân bóng đá lớn nhất Qatar với 88.966 chỗ ngồi, là nơi diễn ra nhiều trận đấu quan trọng, bao gồm trận chung kết và lễ bế mạc World Cup. Còn 974, sân vận động được tạo nên từ 974 thùng container và có 44.089 chỗ ngồi, cũng là một kỳ quan. Nơi đây đã diễn ra 7 trận đấu World Cup 2022 và thu hút nhiều người hâm mộ, khách tham quan tới chụp hình lưu niệm. Điều khiến cho 974 trở nên độc nhất vô nhị là việc sân đấu này chỉ tồn tại trong thời gian diễn ra World Cup. Sau đó, nó sẽ được tháo dỡ hoàn toàn và vật liệu sẽ được hiến tặng cho nước ngoài để xây sân vận động tại địa điểm mới.

“Với Đại Dũng, việc được chọn là nhà cung cấp vật tư để xây hai sân vận động Lusail và 974 là một câu chuyện đầy cơ duyên và may mắn”, ông Đặng Nguyên Phong, Giám đốc dự án và đấu thầu quốc tế của Đại Dũng, chia sẻ với Báo Thanh Niên. Ông Phong cho biết trước khi Đại Dũng tham gia đã có một đơn vị ở Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm phần việc này nhưng rồi có sự cố xảy ra: các cấu kiện không thể lắp ráp, liên kết được với nhau khi thi công. “Từ sự cố đó, Đại Dũng đã lên phương án thuyết phục khách hàng, đồng thời cam kết về chất lượng và tiến độ. Thực tế đã chứng minh chúng tôi đáp ứng được. Chúng tôi đảm bảo các cấu kiện có thể lắp ghép, liên kết với nhau ngay tại nhà máy trước khi vận chuyển sang công trường ở Qatar”.

Công ty Đại Dũng bắt đầu đồng hành cùng dự án World Cup từ năm 2017 khi còn ở giai đoạn đấu thầu. Đến năm 2019, công ty chính thức trở thành nhà cung ứng vật tư, cấu kiện để xây sân Lusail và sân 974. Ông Phong cho biết gói thầu mà Đại Dũng tham gia là cung cấp một phần kết cấu thép, bao gồm phần kết cấu thượng tầng, kết cấu phần mái… cho Sân vận động Lusail và cung cấp toàn bộ kết cấu thép, bao gồm khối đế, cột, dầm, kèo, sàn… cho Sân vận động 974.





Khối lượng sản phẩm khổng lồ cùng với thời gian hoàn thành gấp rút, trong đó có việc tổng thầu và chủ đầu tư trở nên khắt khe hơn sau khi xảy ra trục trặc với nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Đại Dũng đã hoàn thành công việc cho gói thầu trị giá 80 triệu USD trong 12 tháng, với chất lượng đảm bảo đúng yêu cầu.

“Quy trình kiểm tra, giám sát và nghiệm thu trong quá trình sản xuất cấu kiện thép dự án hai sân vận động World Cup diễn ra liên tục tại hai cụm nhà máy An Hạ và Long An của Đại Dũng”, ông Đặng Nguyên Phong chia sẻ. “Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, giám sát từng công đoạn gia công, lên phương án xử lý kịp thời khi có lỗi, kiểm soát rủi ro để hạn chế sai sót và đặc biệt công đoạn ráp thử sau khi hoàn thiện cấu kiện đã diễn ra tại nhà máy của Đại Dũng. Đây là công đoạn kiểm tra tổng thể cuối cùng trước khi cấu kiện lên đường sang Qatar”.

Ông Phong cho biết thêm: “Để đảm bảo việc lắp ráp tại công trường được diễn ra liên tục, công tác vận chuyển hàng đi Qatar được chúng tôi thực hiện hằng tuần với tổng số khoảng 175 chuyến hàng tại hai cảng chính là Cát Lái và Lotus”.

Khi đến Qatar tác nghiệp trong những ngày diễn ra World Cup, tôi đã gặp rất nhiều cổ động viên Việt Nam. Họ mang theo áo mũ, cờ Tổ quốc, hòa cùng sắc màu cổ động của người hâm mộ bốn phương, gửi vào đó giấc mơ thầm kín mà mãnh liệt, rằng một ngày không xa đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ có mặt tại sân chơi này.

Có một điều mà có lẽ ít cổ động viên Việt Nam biết, đó là khi ở giữa biển người gần 90.000 khán giả trên sân Lusail để xem trận chung kết, hoặc ngồi trên khán đài sân đấu độc nhất vô nhị được kết từ 974 thùng container sừng sững bên bờ biển, là họ đang ở trong những công trình tráng lệ có sự góp sức của bàn tay và khối óc Việt Nam.

Đấy cũng là lời đúc kết của ông Trịnh Tiến Dũng trong cuộc trao đổi với Thanh Niên: “Dù đội tuyển của chúng ta không tham gia World Cup này nhưng sản phẩm Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, tinh thần Việt Nam vẫn đang cùng tỏa sáng, góp phần vào sự thành công chung của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh”.