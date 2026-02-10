Khám phá show diễn đa giác quan VietCharm: Trải nghiệm văn hóa chưa từng có

Lần đầu tiên, một show diễn đa giác quan VietCharm tổ chức ngay trong không gian Dinh Độc Lập. Không chỉ để xem, mà để chạm, để cảm, và để sống cùng di sản Việt.

Khám phá khuôn viên Dinh Độc Lập ban đêm: Trải nghiệm văn hóa chưa từng có

Tổ chức trong khuôn viên Dinh Độc Lập, show diễn có thêm chiều sâu không gian và ký ức lịch sử.

Đây không chỉ là địa điểm biểu diễn mà còn là không gian lịch sử đã sẵn chiều sâu ký ức. Du khách bước vào xem show cũng đồng thời bước vào một di sản, nơi mỗi chuyển động sân khấu đều được đặt trong bối cảnh văn hóa - lịch sử Việt Nam.

Đến với show diễn VietCharm. Du khách không chỉ để xem, mà để chạm, để cảm, và để sống cùng di sản Việt ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ là thị giác và thính giác, show diễn còn đánh thức cả khứu giác và vị giác. Mỗi chặng trải nghiệm đều gắn với một món ăn mang đậm bản sắc vùng miền – từ chè sen, nem cuốn, đến những món đặc trưng phương nam. Ẩm thực không đơn thuần để thưởng thức, mà trở thành một lớp ngôn ngữ kể chuyện văn hóa.

Mỗi chặng đều gắn với một món ăn mang đậm bản sắc vùng miền của đất nước Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Không gian được sắp xếp theo từng chặng, để người xem di chuyển và khám phá thay vì ngồi yên một chỗ. Người xem không đơn thuần ngồi một chỗ xem biểu diễn, mà di chuyển qua từng lớp không gian, như đi qua một Việt Nam thu nhỏ.

Nội dung VietCharm được xây dựng dựa trên chất liệu văn hóa Bắc - Trung - Nam. Mỗi tiết mục là một lát cắt vùng miền, từ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, hầu đồng, xòe Thái - nhảy sạp, tuồng - hát bội, cho đến không gian cung đình Huế và hành trình đất phương Nam sông nước.

Văn hoá đến từ khắp mọi miền đất nước Việt Nam được gói gọn trong 90 đến 100 phút ẢNH: NHẬT THỊNH

VietCharm kéo dài khoảng 90 đến 100 phút, gồm 9 tiết mục biểu diễn kết hợp cùng 8 món ăn. Toàn bộ sân khấu được thiết kế theo ý tưởng "trời tròn, đất vuông", với khán phòng ngồi vòng tròn hướng tâm, tạo nên mô hình sân khấu tròn hiếm thấy tại Việt Nam.

Ở khoảng cách chỉ chừng một mét, khán giả gần như chạm vào diễn viên, dễ dàng tương tác và hòa mình vào không gian biểu diễn. Ranh giới giữa sân khấu và chỗ ngồi dần bị xóa nhòa, để người xem không chỉ là khán giả, mà trở thành một phần của câu chuyện.

Với nhiều du khách quốc tế, điều đọng lại không chỉ là một buổi xem biểu diễn, mà là cảm giác được thật sự bước vào không gian văn hóa Việt – nơi họ không chỉ nhìn, mà còn nghe, chạm, nếm và cảm nhận bằng tất cả giác quan.

Không gian bên trong show diễn VietCharm ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi rời khỏi Dinh Độc Lập, thứ còn đọng lại không chỉ là hình ảnh đẹp hay một buổi biểu diễn ấn tượng. Mà là cảm giác đã thật sự chạm vào văn hóa Việt - bằng đôi mắt, đôi tai, vị giác và cả trái tim. Một cách kể chuyện mới cho di sản, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để người xem muốn quay lại thêm lần nữa.