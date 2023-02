Khám phá siêu du thuyền 16 tầng chở khách quốc tế thăm Việt Nam

Discover the World, đại diện chính thức của RCI tại Việt Nam, cho biết đây là lần ghé thăm Việt Nam duy nhất của tàu Spectrum of the Seas trong năm nay. Theo hải trình, khoảng 19 giờ ngày 27.2, tàu rời cảng để đi Thái Lan. Trước đó, ngay sau khi tàu cập cảng, nhiều du khách trên tàu đã đi tham quan các điểm đến ở trung tâm TP.HCM và H.Củ Chi, tỉnh Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu.