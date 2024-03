Khám phá tai nghe thiết kế phong cách mở JBL Soundgear Sense

Thoạt nhìn JBL Soundgear Sense có kiểu dáng móc tai khá thông thường, tuy nhiên nó có một số chi tiết thú vị.



JBL Soundgear Sense có thiết kế mở với móc tai thú vị

JBL

Đầu tiên là công nghệ JBL OpenSound tiên tiến với khả năng dẫn truyền âm qua không khí, cấu tạo không bịt kín hoàn toàn ống tai để người dùng luôn cảm thấy thoải mái khi đeo trong nhiều giờ liền. Tai nghe có trọng lượng tốt, không gây cảm giác khó chịu khi sử dụng trong thời gian dài, trong khi móc tai sẽ giúp người dùng yên tâm về độ chắc chắn.

Khả năng chống bụi, nước IP54 cùng thiết kế dễ dàng tháo rời, người dùng có thể thoải mái sử dụng tai nghe trong mọi điều kiện, kể cả khi vã mồ hôi hay gặp mưa nhẹ. Móc gài tai linh hoạt có thể điều chỉnh để người dùng luôn chủ động lựa chọn tập trung nghe nhạc hay gọi thoại, hoặc lắng nghe âm thanh từ môi trường xung quanh. Bốn micro tích hợp để giọng nói của người dùng luôn trong trẻo ngay cả trong môi trường gió lớn.

JBL Soundgear Sense với thiết kế dạng mở

Ở bên ngoài chồi là một số điều khiển dựa trên cảm ứng, có thể được tùy chỉnh bằng ứng dụng đồng hành My JBL Headphones cho phép cá nhân hóa các nút điều khiển cảm ứng thông minh trên mỗi tai nghe để chơi nhạc và thực hiện cuộc gọi theo ý muốn, phát và tạm dừng âm thanh, bỏ qua bản nhạc, gọi trợ lý smartphone cũng như từ chối cuộc gọi. Các nút điều khiển phản hồi tốt.

Tính năng và thời lượng pin

Việc ghép nối tai nghe diễn ra dễ dàng. Chỉ cần mở nắp hộp đựng, tai nghe sẽ tự động ghép nối tức thì với thiết bị của người dùng. JBL bao gồm chế độ Âm thanh và Video thông minh, nơi người dùng có thể chọn tối ưu hóa hiệu suất của chúng tùy thuộc vào mục đích sử dụng như tập trung vào độ ổn định, hay ưu tiên chất lượng âm thanh. Điều này có thể được thực hiện bởi ứng dụng đồng hành để chỉnh các thông số như bộ chỉnh âm.

Nhờ công nghệ Dual Connect, người dùng còn có thể điều chỉnh cân bằng âm thanh giữa tai nghe bên trái và bên phải nếu muốn âm lượng to hơn một chút ở bên này so với bên kia, cũng như sử dụng riêng từng nụ cho mọi trường hợp nếu không muốn đeo cả hai để nghe âm thanh của mình. Ngoài ra còn có các chế độ giới hạn âm lượng tối đa để giúp bảo vệ đôi tai và chế độ Find My Bud hữu ích có tác dụng theo dõi từng nụ, phát ra âm thanh ping để giúp người dùng xác định vị trí của chúng.

Trải nghiệm cho thấy loa có thể phát nhạc đến 6 giờ và tổng cộng 24 giờ nếu kết hợp với hộp sạc đầy. Tai nghe cũng được tăng cường nhờ hỗ trợ sạc nhanh, cung cấp 4 giờ nghe chỉ sau 15 phút sạc qua cổng USB-C. Lưu ý duy nhất là người dùng cần giữ tai nghe đúng cách vào hộp đựng, đảm bảo thiết kế bản lề được gập xuống vì nếu không làm như vậy, chúng sẽ không sạc đúng cách.

Âm thanh

JBL áp dụng phương pháp dẫn truyền không khí bằng cách truyền tải âm thanh trên Sense, được gọi là Công nghệ Âm thanh mở (OpenSound), giúp tái tạo âm thanh chân thực, gần như không có hiện tượng rò rỉ. Điều này nhờ sử dụng trình điều khiển 16,2 mm trên mỗi chồi để truyền âm thanh về phía tai. Nhờ vào phát minh đột phá này, áp suất âm thanh được truyền qua sóng âm đến tai, đồng thời tạo pha nghịch đảo để giảm thiểu sự phân tán âm thanh, nhờ đó người dùng có thể thưởng thức trọn vẹn âm thanh chất lượng cao mà không lo phiền nhiễu.

Công nghệ OpenSound giúp tái tạo âm thanh chân thực

Bên cạnh đó, JBL Soundgear Sense còn có thể nằm gọn gàng trên vành tai mà không chặn kín ống tai để người dùng có trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời khi vẫn đồng điệu với toàn bộ âm thanh xung quanh từ môi trường. Tai nghe cung cấp âm trầm mạnh mẽ và âm thanh thuần khiết.

Ứng dụng My JBL Headphones cung cấp các tùy chọn EQ với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng để người dùng có thể cấu hình phù hợp cho mình. Ứng dụng cho phép cá nhân hóa các thao tác điều khiển cảm ứng.

Tóm lại, Soundgear Sense đã tạo ra nền tảng mới cho JBL trong việc tập trung vào thiết kế mở với đánh giá tốt ở thời điểm hiện tại. Kiểu dáng có thể đeo rõ ràng khiến chúng phù hợp hơn để sử dụng trong phòng tập thể dục hay chạy bộ, đáng để người dùng chi tiêu.