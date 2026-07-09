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Khám phá thủy cung tuyệt đẹp trong con tàu 'hóa thạch' ở vịnh Nha Trang
Video Đời sống

Khám phá thủy cung tuyệt đẹp trong con tàu 'hóa thạch' ở vịnh Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
Nằm bên bờ Hòn Miễu, con tàu “hóa thạch” gần 30 năm tuổi là điểm nhấn độc đáo của vịnh Nha Trang, nơi du khách có thể khám phá thủy cung với hơn 2.000 sinh vật biển.

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