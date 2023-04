Khám phá 'tiệm hát', nơi sản sinh các điệu nhảy Can Can của thế giới và chuyện kỷ lục... phô mai

Moulin Rouge (Cối xay gió đỏ) là một tiệm hát nổi tiếng. Quán Cối xay gió đỏ được biết đến qua biểu tượng trong vở nhạc kịch có sự tham gia của Ewan McGregor. Năm 2018, nam diễn viên này đã trở thành ngôi sao hàng đầu có doanh thu cao nhất cho các bộ phim ca nhạc tại phòng vé toàn cầu nhờ sự thành công chung của Moulin Rouge! (Úc, Mỹ, 2001) cùng với Người đẹp và quái vật (Mỹ, 2017).

Cho đến ngày nay, tiệm hát Moulin Rouge là nơi lý tưởng để thưởng thức phong cách sống phóng túng… theo tiêu chuẩn của Kỷ lục thế giới Guinness! Vào năm 2010, nghệ sĩ Mario Brousek (CH Séc) đã biểu diễn tại Moulin Rouge và đạt được nhiều lượt quay nhất khi tung hứng trong một phút, con số thật đáng kinh ngạc là 735 lượt quay. Kỷ lục này đã đạt được tại Paris (Pháp) vào ngày 16.11.2010, trong một phần của lễ kỷ niệm Ngày Kỷ lục thế giới Guinness 2010.

Cùng ngày, những người biểu diễn tại Moulin Rouge cũng đã đạt được danh hiệu đầy tham vọng, đó là những cú đá cao đồng thời nhất trong 30 giây, thực hiện chỉ trong một đoạn điệp khúc. Nhìn chung, nhóm diễn đã thực hiện được tổng cộng 24 cú đá chỉ trong 30 giây!

Bốn năm sau, vào tháng 11.2014, các vũ công của Moulin Rouge tại tiệm hát cũng đã phá kỷ lục về số lượng động tác demi-grand rond de jambe cancan, đá cùng lúc nhiều nhất bằng một đoạn điệp khúc trong 30 giây, đạt con số khổng lồ là 29 cú đá.

"Kinh đô ánh sáng" với nhiều loại kỷ lục được xác lập

Nước Pháp nổi tiếng với phô mai và Paris cũng là nơi có nhà hàng phá kỷ lục, cung cấp nhiều loại phô mai nhất trên thị trường. Với 111 loại phô mai, điểm nóng "Les Grands Buffets", đặt trụ sở tại Narbonne đã phá vỡ kỷ lục vào ngày 5.12.2019. Riêng khu vực món khai vị cũng đủ khiến du khách hài lòng: với 9 loại giăm bông charcuterie cao cấp khác nhau (serrano, de Bayonne...); 9 loại gan ngỗng khác nhau (kết hợp với muối, hạt tiêu, hạt tiêu xứ Basque, Rivesaltes muscat hoặc crème brûlée...); salad hữu cơ; bánh mì các loại và… hơn thế nữa!

Tuy nhiên, khi đến Paris, không chỉ đến tiệm hát, bạn có thể thử một miếng "phô mai nặng mùi nhất thế giới", đây là một món ngon địa phương, đã giữ kỷ lục bất thường này kể từ năm 2004. Có nguồn gốc ở Pas-de-Calais, món Vieux Boulogne là đặc sản của nước Pháp, được vinh danh là vua của các loại phô mai có mùi - theo một nghiên cứu của Đại học Cranfield ở Bedfordshire, Vương quốc Anh. Người ta chế biến món phô mai mềm độc đáo này từ sữa bò chưa ép, chiết suất từ giống bò trải qua quá trình trưởng thành kéo dài từ 7-9 tuần.

Loại phô mai Vieux Boulogne do Antoine Bernard và Philippe Olivier chế biến đầu tiên. Người ta đã so sánh nó với 14 loại phô mai khác thì thấy mùi hăng của nó tỏ ra vượt trội hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Nhận định này có cơ sở rõ ràng, do một hội đồng gồm 19 chiếc mũi người và một thiết bị điện tử kết luận, đó là chiếc máy đặc biệt, kiểm tra các phân tử khí thoát ra từ các loại phô mai đã được niêm phong.

Vinification là một biểu tượng lịch sử khác của nước Pháp. Hằng năm, thủ đô Paris tổ chức các hội chợ và triển lãm toàn cầu dành cho các nhà sản xuất rượu (kể cả người thưởng thức rượu) trên toàn thế giới.

Không chỉ có một tiệm hát nổi tiếng trên toàn thế giới, là nơi sản sinh ra các điệu nhảy Can Can, Paris còn có người lập kỷ lục mở nhiều chai rượu nhất trong một phút (Alain Dorotte thiết lập tại Paris từ nhiều năm trước). "Bợm nhậu" này đã phá vỡ kỷ lục trong chương trình truyền hình L'Émission des Records vào tháng 4.2001. Alain đã khui 13 chai rượu trong vòng 60 giây, tuy nhiên anh cũng có sự trợ giúp của một cái vặn nút chai 'tay cầm chữ T' (không sử dụng đòn bẩy). Thoạt nghe có vẻ dễ dàng song cho tới nay, vẫn chưa có ai soán ngôi của Alain Dorotte.