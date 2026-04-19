Khám phá 'Tiếng Việt lạ mà quen' ở các vùng miền

Sáng 19.4 tại Đường sách TP.HCM, NXB Trẻ tổ chức buổi giới thiệu dòng sách Về nguồn (thuộc bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp) và giao lưu với chủ đề Tiếng Việt lạ mà quen cùng các tác giả khách mời: GS.TS Nguyễn Đức Dân, PGS-TS Trịnh Sâm, nhà báo Dương Thành Truyền.

Nhà báo Dương Thành Truyền (bìa trái) và các khách mời giao lưu tại Đường sách TP.HCM sáng 19.4 Ảnh: Trung Nghĩa

Chương trình thu hút đông đảo độc giả Ảnh: Đức Trung

Buổi giao lưu Tiếng Việt lạ mà quen mang đến không khí cởi mở và thông tin hữu ích giữa những tác giả có sách in trong bộ Tiếng Việt giàu đẹp với bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này.

Tiếng Việt lạ mà quen: Giúp người trẻ tiếp cận với văn hóa của cha ông

Nhà báo Dương Thành Truyền, người dành nhiều thời gian gắn bó và nghiền ngẫm tiếng Việt, góp phần làm cho buổi giao lưu sinh động khi chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị: "Có một tiệc cưới vào thời bao cấp, vị lãnh đạo tổ chức hoành tráng. Đến lúc khui thùng tiền, có 1 bài thơ mới nhìn tưởng chữ Hán, mọi người 'nghiền ngẫm' mãi không ra. Bỗng có đứa trẻ yêu cầu đọc ngược lại, thì bài thơ được cho là phê bình chủ tiệc: Hôn lễ kiểu thị trường/Chủ nhân nhân cơ hội/Biện la liệt cỗ bàn/Cốt phong bì tối đa/Tân khách dạ như bào.... Hay, có cặp vợ chồng nọ, có con gái đầu đặt tên là Hiếu Tú (hủ tiếu). Khi vợ có bầu đứa tiếp theo, anh chồng định đặt tên là Hoàng Mỹ (mì Quảng). Gần ngày sinh, vợ phát hiện bụng bầu... hổng đều nên anh chồng đặt tên ngay là... Hiểu Đồng. Tiếng Việt mình đọc lái lại, lý thú như thế đó".

Dòng sách Về nguồn (thuộc bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp) của NXB Trẻ ấn hành Ảnh: NXB

Độc giả chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả sách Ảnh: Trung Nghĩa

Khi MC chương trình hỏi, làm thế nào để giữ sự trong sáng của tiếng Việt? GS-TS Nguyễn Đức Dân cho rằng: "Tiếng Việt sẽ giàu và đẹp hơn nếu được lãnh đạo quan tâm nhiều hơn". Theo đó, ông nhắc tới cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - những người đều rất yêu tiếng Việt và trong vai trò là người đứng đầu đã luôn tìm cách để sao cho người dân yêu tiếng Việt hơn, vun đắp để tiếng Việt gần gũi và đẹp hơn.

Các tác giả cũng trao đổi về những trăn trở trong kỷ nguyên AI, việc trau dồi kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng đọc, viết cũng sẽ góp phần phát huy óc sáng tạo, tăng tính kết nối giữa đồng bào ở các vùng miền khác nhau và giữa các thế hệ, đồng thời mở ra cánh cửa để người trẻ tiếp cận với văn hóa của cha ông.