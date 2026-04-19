Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Khám phá 'Tiếng Việt lạ mà quen' ở các vùng miền

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/04/2026 13:50 GMT+7

Góp phần lý giải nhiều điều thú vị về sự phong phú của tiếng Việt ở các vùng miền, các tác giả: GS-TS Nguyễn Đức Dân, PGS-TS Trịnh Sâm và nhà báo Dương Thành Truyền đã có buổi chia sẻ Tiếng Việt lạ mà quen nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Sáng 19.4 tại Đường sách TP.HCM, NXB Trẻ tổ chức buổi giới thiệu dòng sách Về nguồn (thuộc bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp) và giao lưu với chủ đề Tiếng Việt lạ mà quen cùng các tác giả khách mời: GS.TS Nguyễn Đức Dân, PGS-TS Trịnh Sâm, nhà báo Dương Thành Truyền.

Khám phá 'Tiếng Việt lạ mà quen' để thông qua xưa càng hiểu nay- Ảnh 1.

Nhà báo Dương Thành Truyền (bìa trái) và các khách mời giao lưu tại Đường sách TP.HCM sáng 19.4

Ảnh: Trung Nghĩa

Khám phá 'Tiếng Việt lạ mà quen' để thông qua xưa càng hiểu nay- Ảnh 2.

Chương trình thu hút đông đảo độc giả

Ảnh: Đức Trung

Buổi giao lưu Tiếng Việt lạ mà quen mang đến không khí cởi mở và thông tin hữu ích giữa những tác giả có sách in trong bộ Tiếng Việt giàu đẹp với bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này.

Tiếng Việt lạ mà quen:  Giúp người trẻ tiếp cận với văn hóa của cha ông

Nhà báo Dương Thành Truyền, người dành nhiều thời gian gắn bó và nghiền ngẫm tiếng Việt, góp phần làm cho buổi giao lưu sinh động khi chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị: "Có một tiệc cưới vào thời bao cấp, vị lãnh đạo tổ chức hoành tráng. Đến lúc khui thùng tiền, có 1 bài thơ mới nhìn tưởng chữ Hán, mọi người 'nghiền ngẫm' mãi không ra. Bỗng có đứa trẻ yêu cầu đọc ngược lại, thì bài thơ được cho là phê bình chủ tiệc: Hôn lễ kiểu thị trường/Chủ nhân nhân cơ hội/Biện la liệt cỗ bàn/Cốt phong bì tối đa/Tân khách dạ như bào.... Hay, có cặp vợ chồng nọ, có con gái đầu đặt tên là Hiếu Tú (hủ tiếu). Khi vợ có bầu đứa tiếp theo, anh chồng định đặt tên là Hoàng Mỹ (mì Quảng). Gần ngày sinh, vợ phát hiện bụng bầu... hổng đều nên anh chồng đặt tên ngay là... Hiểu Đồng. Tiếng Việt mình đọc lái lại, lý thú như thế đó".

Khám phá 'Tiếng Việt lạ mà quen' để thông qua xưa càng hiểu nay- Ảnh 3.

Dòng sách Về nguồn (thuộc bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp) của NXB Trẻ ấn hành

Ảnh: NXB

Khám phá 'Tiếng Việt lạ mà quen' để thông qua xưa càng hiểu nay- Ảnh 4.

Độc giả chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả sách

Ảnh: Trung Nghĩa

Khi MC chương trình hỏi, làm thế nào để giữ sự trong sáng của tiếng Việt? GS-TS Nguyễn Đức Dân cho rằng: "Tiếng Việt sẽ giàu và đẹp hơn nếu được lãnh đạo quan tâm nhiều hơn". Theo đó, ông nhắc tới cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - những người đều rất yêu tiếng Việt và trong vai trò là người đứng đầu đã luôn tìm cách để sao cho người dân yêu tiếng Việt hơn, vun đắp để tiếng Việt gần gũi và đẹp hơn.

Các tác giả cũng trao đổi về những trăn trở trong kỷ nguyên AI, việc trau dồi kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng đọc, viết cũng sẽ góp phần phát huy óc sáng tạo, tăng tính kết nối giữa đồng bào ở các vùng miền khác nhau và giữa các thế hệ, đồng thời mở ra cánh cửa để người trẻ tiếp cận với văn hóa của cha ông.

GS-TS Nguyễn Đức Dân là tác giả của 4 tựa sách trong bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp, gồm: Nỗi oan thì, là mà, Từ câu sai đến câu hay, Triết lý tiếng Việt, Muôn màu lập luận. Các tựa sách của ông đều đã được tái bản, đặc biệt trong số đó cuốn Từ câu sai đến câu hay đã in 10 lần, vượt mốc 1 vạn bản in. Cuốn Nỗi oan thì, là, mà in 5 lần.

PGS-TS Trịnh Sâm là tác giả của tựa sách: Đi tìm bản sắc tiếng Việt, Tiếng Việt lạ mà quen. Sách của ông đậm chất chuyên môn, phù hợp cho sinh viên và những người muốn đọc sâu hơn về tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học; đồng thời cũng dễ hiểu với nhiều ví dụ gần gũi. 

Nhà báo Dương Thành Truyền là tác giả của Tình ca tiếng nước taÀ ơi, tiếng nước tôi. Với thế mạnh của một người làm báo lâu năm, thường xuyên đọc, viết, ông tinh tường "nhặt" ra những hiện tượng ngôn ngữ thú vị, hài hước cho đến "dở khóc dở cười" trong tiếng Việt từ xưa cho đến hiện đại.

Tưng bừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Đường sách Thủ Đức

Tưng bừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Đường sách Thủ Đức

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận