Khám phá tính năng chống cuộc gọi lừa đảo trên Android

Google vừa giới thiệu loạt cải tiến cho Android tại sự kiện I/O Edition, trong đó đáng chú ý là biện pháp tăng cường bảo vệ người dùng nền tảng di động này trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang ngày một gia tăng. Google cho biết phần lớn các vụ việc liên quan đến tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo bắt đầu từ việc người dùng bị dụ làm theo hướng dẫn của kẻ gian để vô hiệu hóa bảo mật trên thiết bị rồi cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, cấp quyền truy cập sâu cho các phần mềm độc hại...

Để ngăn chặn điều này, Android sẽ triển khai tính năng cảnh báo người dùng trong lúc gọi điện, đặc biệt khi có hành vi chia sẻ màn hình với số điện thoại không rõ nguồn gốc. Cụ thể, hệ điều hành sẽ tự động hiển thị cảnh báo khi phát hiện người dùng chia sẻ màn hình với ứng dụng ngân hàng hoặc dữ liệu nhạy cảm trong khi gọi điện với người lạ. Hệ thống cũng sẽ nhắc chủ thiết bị dừng chia sẻ màn hình ngay sau khi kết thúc cuộc gọi. Tính năng này sẽ được thử nghiệm trước tại Anh, với một số ứng dụng ngân hàng cụ thể.

Tính năng cảnh báo cuộc gọi lừa đảo trên Android sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý theo thời gian thực Ảnh: Google

Song song với đó, Google tích hợp thêm lớp phòng thủ trong các ứng dụng mặc định như Google Phone và Google Messages. Nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể phân tích nội dung cuộc gọi hoặc tin nhắn để phát hiện dấu hiệu nghi ngờ và cảnh báo kịp thời. Đây là bước tiến quan trọng giúp bảo vệ người dùng Android theo thời gian thực, giảm thiểu rủi ro bị lừa khi trao đổi qua điện thoại.

Một công cụ góp phần ngăn chặn cuộc gọi lừa đảo, giả mạo tin nhắn hay các ứng dụng trao đổi thông tin là Key Verifier, cho phép người dùng xác minh danh tính phía liên lạc bằng khóa mã hóa công khai.

Tuy nhiên, người dùng Android có thể phải chờ thêm thời gian để Google bắt đầu đưa ra bản cập nhật cho các thế hệ nền tảng di động. Trong lúc đó, giải pháp hữu hiệu nhất vẫn là sử dụng các phần mềm của bên thứ ba được phát hành và kiểm duyệt từ Play Store (Cửa hàng Play) có trên máy. Người dùng được khuyến cáo không cài đặt ứng dụng từ các kho phần mềm ngoài hoặc không rõ nguồn gốc.



Phần mềm miễn phí giúp phòng chống lừa đảo trực tuyến

Các phần mềm cảnh báo cuộc gọi lừa đảo, làm phiền hiện nay vẫn được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu do nhà phát triển thu thập được cùng với sự đóng góp của cộng đồng người dùng, do đó việc cập nhật các mối nguy mới có thể chậm so với thực tế. Trước vấn đề lừa đảo trực tuyến ngày càng manh động, tinh vi, người dùng được khuyến cáo không chia sẻ thông tin với bất kỳ người lạ nào, đồng thời luôn đề cao cảnh giác, tránh rơi vào chiêu trò thao túng tâm lý, mạo danh cơ quan công an, chính quyền hay kịch bản đánh vào lòng tham, cơ hội việc nhẹ lương cao.