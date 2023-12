Khám phá trải nghiệm sống xanh, chữa lành tâm hồn tại Almanity Hội An

"Khu vườn xanh" an lành giữa lòng phố Hội

Từ những khoảng xanh nên thơ trải dài khắp khu nghỉ, làn nước trong lành của hồ bơi áp dụng công nghệ lọc muối khoáng, đến những trải nghiệm thư thái chạm đến mọi giác quan tại My Chi Spa & Fitness, tất cả tạo nên điểm hẹn của sự chữa lành toàn diện tâm - thân - trí hàng đầu Hội An.

Hành trình "Trở về nguyên bản"

Năm 2023, Almanity Hội An Resort & Spa thay thế hệ thống nước sử dụng bằng nước Ion kiềm, giúp bóc tách hoạt chất bảo quản bên ngoài của rau, củ, quả, đồng thời máy chiên lượng tử được lắp đặt tại bếp áp dụng nguyên lý chiên nhúng tách dầu, giúp thực khách cảm nhận hương vị nguyên bản nhất, bổ dưỡng nhất của món ăn.

Xứng danh "Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu Hội An", Almanity Hội An Resort & Spa chiến thắng 3 giải thưởng World Luxury Hotel Awards 2023, bao gồm: Khu Nghỉ Dưỡng Yoga & Wellness Sang Trọng Nhất Thế Giới , Khu Nghỉ Dưỡng Trọn Gói Sang Trọng Nhất châu Á và Khu Nghỉ Dưỡng Boutique Sang Trọng Nhất Việt Nam. và My Chi Spa & Fitness dành cú đúp danh hiệu: Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Wellness Sang Trọng Nhất Việt Nam và Trung Tâm Yoga Sang Trọng Nhất C hâu Á.