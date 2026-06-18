Khám phá ‘vương quốc trái cây’ Đồng Nai

Tuần lễ tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP phường Bảo Vinh (Đồng Nai) diễn ra từ ngày 18.6, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.
Tuần lễ tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP phường Bảo Vinh (Đồng Nai) diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh thành quả lao động của người nông dân địa phương, đồng thời quảng bá các loại trái cây đặc sản đến với thị trường rộng lớn hơn.
Ngày đầu khai mạc hội chợ đã gây ấn tượng với hàng trăm gian hàng bố trí bắt mắt, trưng bày đa dạng các loại trái cây như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, mít… Bên cạnh đó, đây còn là dịp người nông dân giới thiệu kỹ thuật canh tác hiện đại và các thành phẩm chế biến từ trái cây. Không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn là cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các nhà vườn.
Dấu ấn của tuần lễ tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP
Bình luận (0)