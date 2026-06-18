Khám phá ‘vương quốc trái cây’ Đồng Nai

Tuần lễ tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP phường Bảo Vinh (Đồng Nai) diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh thành quả lao động của người nông dân địa phương, đồng thời quảng bá các loại trái cây đặc sản đến với thị trường rộng lớn hơn.

Ngày đầu khai mạc hội chợ đã gây ấn tượng với hàng trăm gian hàng bố trí bắt mắt, trưng bày đa dạng các loại trái cây như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, mít… Bên cạnh đó, đây còn là dịp người nông dân giới thiệu kỹ thuật canh tác hiện đại và các thành phẩm chế biến từ trái cây. Không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn là cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các nhà vườn.

Dấu ấn của tuần lễ tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP

Cổng chào của tuần lễ tôn vinh trái cây và sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP của phường Bảo Vinh. Đây là nơi nổi tiếng của Đồng Nai khi trồng nhiều loại trái cây như sầu riêng, măng cụt, mít... Ảnh: Trung Nguyên

Tại khu vực cổng chào, hình ảnh chiếc thuyền lớn chất đầy trái cây thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sự kiện này còn là cách quảng bá du lịch và sản phẩm trái cây, ẩm thực địa phương, từ đó tạo điều kiện kết nối du khách và các đơn vị lữ hành Ảnh: Trung Nguyên

Với quy mô 22 gian hàng tiêu chuẩn, tuần lễ tôn vinh được chia thành 4 khu vực chính bao gồm khu vực triển lãm, khu vực OCOP và nông nghiệp, khu vực ẩm thực, khu vực trái cây và đặc sản Ảnh: Trung Nguyên

Theo thông tin từ cổng thông tin phường Bảo Vinh, lễ hội năm nay sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và thúc đẩy thương mại điện tử thông qua các hoạt động livestream quảng bá, xúc tiến tiêu thụ trái cây ngay tại vườn, đồng thời khuyến khích du khách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt Ảnh: Trung Nguyên