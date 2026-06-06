Mở hội trái cây đầu tiên tại Đồng Tháp, tôn vinh đặc sản miệt vườn

Tối 5.6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I, năm 2026, với chủ đề "Đồng Tháp - Miền trái ngọt". Sự kiện diễn ra trong 4 ngày (từ 5 đến 8.6), với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc.

Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I, năm 2026 ẢNH: THANH QUÂN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành hàng trái cây; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu; góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và xây dựng hình ảnh Đồng Tháp là địa phương phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững.

Lễ hội thu hút hàng ngàn người dân tham dự ẢNH: THANH QUÂN

Đồng thời, lễ hội tạo không gian giao lưu, kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và người tiêu dùng; thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với quảng bá văn hóa, con người và sản vật đặc trưng của địa phương.

Nhiều loại trái cây được trưng bày tại lễ hội ẢNH: THANH QUÂN

Lễ hội trái cây có nhiều hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá hiệu quả các loại trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại của tỉnh, mà còn là dịp để tôn vinh những thành quả lao động của người nông dân; quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành hàng trái cây; giới thiệu hình ảnh quê hương, thiên nhiên, con người Đồng Tháp đến đông đảo du khách, đối tác trong và ngoài nước.