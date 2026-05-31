Lễ hội trái cây Nam bộ 2026 khai mạc: Suối Tiên nườm nượp khách; sầu riêng lên ngôi

Sáng 31.5, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về khu du lịch văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) trong ngày khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 22.

Lễ hội trái cây Nam bộ 2026 khai mạc hôm nay và diễn ra suốt 3 tháng hè ẢNH: DIỆU MI

Ngay từ sáng sớm, khu vực chợ trái cây đặc sản đã ken kín khách. Dòng khách nối dài qua các gian hàng, tay xách những túi trái cây vừa mua, vừa tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Các quầy trái cây nằm sát nhau khiến không gian lễ hội như một phiên chợ miền Tây thu nhỏ ở TP.HCM.

Sầu riêng hút khách ngày khai mạc

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là khu chợ trái cây đặc sản quy tụ hàng trăm loại trái cây và nông sản chất lượng cao từ nhiều địa phương trên cả nước.

Gian hàng sầu riêng thu hút khách qua các mùa lễ hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ghi nhận trong ngày khai mạc, khu vực bán sầu riêng là một trong những địa điểm thu đông khách. Nhiều người đứng chờ nhân viên bổ trái ngay tại quầy để thưởng thức. Mùi sầu riêng chín lan tỏa khắp khu vực, thu hút đông đảo du khách dừng chân.

Sầu riêng Ri 6 được bán với giá 75.000 đồng/kg, trong khi giống Musang King có giá 158.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây đang vào mùa cũng được tiêu thụ mạnh như chôm chôm 50.000 đồng/kg, vải thiều 59.000 đồng/kg và bơ sáp Đắk Lắk 40.000 đồng/kg...

Nhiều loại trái cây đặc trưng của mùa hè trong lễ hội ẢNH: DIỆU MI

Các quầy trái cây tập trung tại một khu giúp du khách thoải mái lựa chọn ẢNH: DIỆU MI

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (36 tuổi, ở phường Hiệp BÌnh) cho biết năm nào gia đình chị cũng đến lễ hội để mua trái cây đầu mùa.

"Tôi thích nhất là không khí ở đây rất giống những phiên chợ trái cây miền Tây. Nhiều loại trái cây được bán tập trung một chỗ nên vừa tiện mua sắm, vừa có thể cho các con trải nghiệm. Giá bán năm nay cũng khá hợp lý", chị Hương chia sẻ.

Không chỉ có trái cây, lễ hội năm nay còn mang đến hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí dành cho du khách.

Nổi bật là chương trình diễu hành "Thanh âm dòng phù sa", các tiểu cảnh mô phỏng không gian miền Tây cùng những mô hình trái cây khổng lồ thu hút đông đảo người dân dừng lại chụp ảnh. Trong đó, mô hình trái bí đao khổng lồ trở thành một trong những điểm check-in được nhiều du khách yêu thích.

Giá bán được niêm yết chi tiết tại các quầy ẢNH: DIỆU MI

Anh Trần Minh Tâm (29 tuổi, Bình Dương) cho biết tranh thủ cuối tuần cùng bạn bè đến tham quan lễ hội. "Tôi khá bất ngờ vì lượng khách đông ngay từ sáng. Ngoài mua trái cây, tôi thích các tiểu cảnh và chương trình diễu hành vì tạo cảm giác rất vui và nhiều màu sắc. Không cần đi xa vẫn có cảm giác như đang du lịch ở miền Tây", anh Tâm nói.

Bên cạnh đó, du khách còn có thể khám phá cung đường trái cây khổng lồ "biết nói", thưởng thức chương trình sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh và các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại vào mỗi tối.

Khách có thể chọn nghỉ chân ăn uống tại khu phục vụ và khu võng ẢNH: DIỆU MI

Dịp hè năm nay, Suối Tiên cũng đưa vào khai thác thêm nhiều sản phẩm vui chơi mới như xe tăng hành trình chiến xa, khu giải trí mega zone, đường trượt phao đa sắc, thế giới tuổi thơ lâu đài cát tường và tổ hợp đường trượt đua thần tốc - đường trượt vô cực tại Biển Tiên Đồng.

Theo ban tổ chức, lễ hội trái cây Nam bộ không góp phần quảng bá nông sản Việt Nam, tôn vinh giá trị văn hóa Nam bộ và thúc đẩy phát triển du lịch TP.HCM.

Với chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt mùa hè, lễ hội được kỳ vọng tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo sức sống cho thị trường du lịch hè, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa và nông sản Việt Nam.