Lễ hội trái cây Nam bộ: Độc lạ món bò nướng từ 26 loại trái cây sắp trình làng

Ngày 22.5, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 22 sẽ khai mạc ngày 31.5 với chủ đề "Thanh âm dòng phù sa". Lễ hội năm nay sẽ có buffet trái cây, chợ nổi thu nhỏ, show diễn đêm ánh sáng, võng miền Tây, đồ ăn miệt vườn và cả những con đường trái cây "biết nói".



Thu hút du khách trong lễ hội trái cây Nam bộ luôn là các quầy sầu riêng ẢNH: S.T

Ngay từ cổng vào, du khách đã có thể bắt gặp những ghe xuồng, nhà vườn, tiếng vọng cổ xen hip hop, những mảng màu nhiệt đới phủ kín không gian.

Một trong những điểm hút khách nhất vẫn là chợ trái cây đặc sản với hàng trăm loại trái cây từ nhiều vùng miền. Không chỉ mua ăn, khách còn có thể hái trái tại vườn, đạp xe khám phá farm, thử các món trái cây mix, nước ép, snack trái cây hay buffet trái cây giữa không gian xanh mát.

Năm nay, lễ hội còn bổ sung nhiều trải nghiệm rất đời sống miền Tây. Lần đầu tiên xuất hiện "Trạm võng miền Tây" với võng đưa, trà đường, bánh dân gian, bún nước lèo, bánh xèo… khiến nhiều người có cảm giác như đang ghé một nhà vườn ở Cần Thơ hay Sóc Trăng chứ không phải ở TP.HCM.

Lễ hội trái cây Nam bộ mọi năm thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi ẢNH: S.T

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết sẽ có khoảng 300 - 400 võng để phục vụ khách nghỉ ngơi và sẽ tăng thêm khi nhu cầu khách tăng.

Lễ hội trái cây tập trung chất lượng trái cây, đơn vị đã đi khảo sát các nhà vườn ở miền Tây, miền Đông, miền Trung chọn nhà vườn đưa trái cây về phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, Suối Tiên đầu tư chuỗi hoạt động giải trí đêm với sân khấu nước, hiệu ứng âm thanh ánh sáng, show Sơn Tinh Thủy Tinh, diễu hành trái cây và cung đường trái cây khổng lồ phát sáng giữa đêm.

Các quầy trái cây được tuyển chọn từ vườn ẢNH: S.T

Điểm check-in thu hút du khách là công trình tạo hình trái cây khổng lồ "Thanh âm dòng phù sa" lấy cảm hứng từ miền Tây sông nước. Không gian này tái hiện chợ nổi, ghe xuồng và những mùa trái ngọt Nam bộ bằng nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn.

Đáng chú ý, lễ hội trái cây Nam bộ năm nay còn có màn kết hợp giữa Suối Tiên và OM Nướng để ra mắt món ăn "Bò lửa vườn phương Nam - Hai mươi sáu mùa trái Nam bộ", sử dụng 26 loại trái cây đặc trưng miền Nam, hướng đến xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên thông tin về lễ hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài chuyện ăn uống, lễ hội có không gian phù hợp các gia đình có con nhỏ dịp hè. Hàng loạt trò chơi mới như xe tăng hành trình chiến xa, Mega Zone, đường trượt phao đa sắc hay tổ hợp trò chơi tại Biển Tiên Đồng khiến nơi đây giống một "combo" vừa đi chơi, vừa giải nhiệt, vừa sống ảo.

Lễ hội kéo dài suốt 3 tháng hè. Ngày khai mạc 31.5, Suối Tiên tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài hoặc áo bà ba đến sớm nhất. Ngày 1.6, trẻ em cao từ 1 m đến 1,4 m được miễn vé vào cổng khi đi cùng người lớn.