Lễ hội ẩm thực ở ngôi chợ trăm tuổi tại TP.HCM: Hàng trăm loại bánh miền Tây bắt mắt

Thái Hòa
21/05/2026 13:00 GMT+7

Trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội ẩm thực bánh dân gian, đông đảo người dân TP.HCM đổ về chợ Bình Tây (khu Chợ Lớn), thưởng thức hàng trăm loại bánh truyền thống đặc sắc từ nhiều vùng miền.

Lễ hội ẩm thực bánh dân gian nằm trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ ẩm thực bánh dân gian, được tổ chức lần thứ hai tại chợ Bình Tây, phường Bình Tây (TP.HCM), từ ngày 20 - 24.5.

Sự kiện quy tụ hàng trăm loại bánh dân gian, bánh truyền thống đặc trưng của nhiều địa phương, tạo cơ hội để người dân và du khách trong, ngoài nước khám phá nét đặc sắc của ẩm thực Việt. Đi dọc khuôn viên lễ hội, thực khách dễ dàng bắt gặp những quầy bánh đầy màu sắc với hương thơm ngọt béo đặc trưng của nước cốt dừa.

Lễ hội bánh dân gian diễn ra tại chợ Bình Tây từ ngày 20 - 24.5 thu hút đông đảo người dân và du khách

Càng về tối, lượng người đổ về chợ Bình Tây càng đông nhiều người tới để trải nghiệm thưởng thức

Hàng trăm loại bánh dân gian miền Tây Nam bộ đều có mặt tại lễ hội ẩm thực

Nhiều loại bánh dân gian miền Tây như bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối hấp, bánh bột báng, bánh lá mơ… được bày bán bắt mắt, thu hút đông người ghé thưởng thức. Các loại bánh có giá khoảng 15.000 đồng/100 gr. Bên cạnh bánh dân gian, khu ẩm thực còn phục vụ thêm nhiều món chiên, nướng để thực khách có thêm lựa chọn khi tham quan lễ hội ẩm thực.

Trong số các gian hàng đông khách, gian hàng của chị Thanh Hằng (50 tuổi), chủ thương hiệu Bánh nghệ nhân Thanh Hằng, thu hút nhiều người bởi sự đa dạng về màu sắc và hương vị. Đây là lần thứ hai chị tham gia lễ hội với hơn 30 loại bánh dân gian khác nhau, từ vị lá dứa, dừa đến các loại bánh truyền thống đặc trưng Nam bộ.

Gian hàng của chị còn có bánh gan - một loại bánh ngọt truyền thống của người Nam bộ. Bánh có màu nâu sẫm, mặt cắt xuất hiện những lỗ nhỏ li ti giống lá gan heo nhưng hoàn toàn không sử dụng gan động vật. Nhờ sự kết hợp giữa trứng vịt và nước cốt dừa, bánh có vị béo thơm, mềm dẻo.

Gian hàng của chị Hằng thu hút nhiều người đến mua vì có đủ các loại bánh

Ông Kiệt (áo trắng) thích thú chụp hình, quay clip các gian hàng bánh dân gian Nam bộ

"Tất cả các loại bánh này tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị. Có loại bánh để qua ngày được nhưng cũng có loại phải bán trong ngày nên phải làm mới liên tục. Khách đến thường chọn nhiều loại khác nhau nhưng bán chạy nhất vẫn là bánh bò, vì vậy tôi làm thêm nhiều hương vị để mọi người có thêm lựa chọn", chị Hằng chia sẻ.

Không chỉ thu hút người dân địa phương, lễ hội còn có sự tham gia của nhiều du khách trong và ngoài nước. Vừa trở về từ Úc, ông Dương Kiệt (74 tuổi) cho biết ông rất hào hứng trước không gian ẩm thực nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu. 

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia lễ hội như thế này. Tôi muốn quay clip làm kỷ niệm rồi thưởng thức hết các món ăn ở đây, vì những loại bánh này không chỉ ngon mà còn gợi nhớ tuổi thơ của tôi. Lâu rồi tôi mới có dịp được ăn lại", ông Kiệt bày tỏ.

Các quầy bánh dân gian Nam bộ thu hút nhiều người tới mua, thực khách chọn bánh rồi cân ký để trả tiền

Ngoài những gian hàng bánh dân gian ra còn có những quầy đồ nướng, bún riêu, kẹo dẻo, bánh tráng nướng...

