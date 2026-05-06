Bánh mì Việt vào khách sạn 4 sao ở Singapore

Phạm Hữu
06/05/2026 20:48 GMT+7

Từ món ăn đường phố quen thuộc, một thương hiệu bánh mì của người Việt vừa trở thành đối tác của khách sạn 4 sao Park Regis by Prince Singapore.

Hôm nay 6.5, một thương hiệu bánh mì của Việt Nam trở thành đối tác tiên phong với khách sạn 4 sao Park Regis by Prince Singapore nổi tiếng ở đảo quốc này. Sự hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi bánh mì Society trở thành cửa hàng bánh mì thủ công độc lập đầu tiên của Việt Nam được chính thức tích hợp vào chương trình đặc quyền dành cho khách lưu trú của một thương hiệu khách sạn 4 sao tại Singapore.

Bánh mì Việt ở Singapore

Bà Hà Lâm Tú Quỳnh, nhà sáng lập thương hiệu bánh mì Society cho biết theo các điều khoản của quan hệ đối tác, bánh mì Society sẽ được giới thiệu như một địa điểm ẩm thực hàng đầu trên toàn bộ các kênh truyền thông nổi bật của khách sạn, bao gồm màn hình sảnh chính, tất cả màn hình tivi phòng khách lưu trú, kênh truyền thông xã hội và website chính thức của Park Regis.

Nhằm mang lại giá trị thiết thực cho du khách quốc tế, khách lưu trú tại Park Regis by Prince sẽ nhận được mức giảm giá đặc biệt 10% tại bánh mì Society khi xuất trình thẻ phòng khách sạn.

Nhân viên bánh mì Society hãnh diện khi thương hiệu xuất hiện trong khách sạn 4 sao ở Singapore

Bà Tú Quỳnh cho biết thêm Park Regis by Prince Singapore là khách sạn 4 sao với 203 phòng, nơi đón tiếp du khách thương nhân và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Khi quyết định giới thiệu bánh mì Society phản ánh cam kết của khách sạn trong việc kết nối du khách với những trải nghiệm địa phương đa dạng, chất lượng cao và thể hiện sự tôn trọng với văn hóa ẩm thực phong phú của Singapore.

Bánh mì Society nằm cách Park Regis by Prince Singapore khoảng 3 phút đi bộ, ngay trung tâm Clarke Quay, một trong những khu ẩm thực và giải trí sôi động nhất Singapore. Kể từ khi ra mắt vào tháng 8.2025, bánh mì Society nhận được sự đón nhận từ cộng đồng địa phương và truyền thông.

"Mục tiêu của chúng tôi luôn là đưa bánh mì từ đường phố vươn ra thế giới, tôn vinh nguồn cội của nó trong từng chi tiết. Sự hợp tác với Park Regis by Prince Singapore lần này minh chứng cho những nỗ lực mà chúng tôi đặt vào từng ổ bánh mì: sự tỉ mỉ, nguyên liệu lành mạnh và tính nguyên bản. Một ổ bánh mì tuyệt hảo xứng đáng được sánh vai cùng những dịch vụ nhà hàng khách sạn cao cấp của Singapore. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ mở ra cánh cửa để thêm nhiều người trên thế giới khám phá bánh mì Việt Nam", bà Tú Quỳnh bày tỏ.

Bánh mì Society là thương hiệu chủ lực của Bites and Businesses Pte. Ltd.

Lễ hội bánh mì ngay trung tâm TP.HCM ngày đầu: Ùn ùn người đổ về giữa trưa

Hôm nay 23.4, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 diễn ra tại trung tâm TP.HCM, ùn ùn người dân và du khách đổ dồn về công viên Lê Văn Tám.

