Lễ hội ẩm thực Việt Nam: Người Việt nấu phở đãi người Nhật tại Osaka

Chiều 11.10, tại Công viên Ikuno (TP.Osaka, Nhật Bản) diễn ra chương trình giao lưu văn hóa - ẩm thực Việt Nam do chính quyền quận Ikuno phối hợp cùng Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai tổ chức.

Sự kiện là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình giao lưu quốc tế của quận Ikuno, nhằm tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Sujihara Akihiro, Quận trưởng quận Ikuno, đại diện các phòng ban địa phương, tổ chức xã hội cùng hơn 1.000 khách tham dự, bao gồm người dân, doanh nghiệp và bạn bè Nhật Bản yêu mến Việt Nam.

Quận trưởng quận Ikunoku - Sujihara Akihiro (áo trắng) thưởng thức món phở ẢNH: TỔNG HỘI NGƯỜI VIỆT NAM VÙNG KANSAI

Phát biểu khai mạc, ông Sujihara Akihiro gửi lời cảm ơn tới Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai: "Ẩm thực là ngôn ngữ chung giúp con người hiểu nhau hơn. Thông qua món ăn, chúng ta không chỉ cảm nhận được hương vị độc đáo mà còn thấy được sự tinh tế và tấm lòng hiếu khách của người Việt".

Bà Lê Thương - Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai gửi lời cảm ơn chính quyền quận Ikuno đã luôn đồng hành cùng cộng đồng người Việt trong các hoạt động văn hóa: "Chúng tôi mong muốn giới thiệu với người dân Nhật Bản hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động. Ẩm thực là cách gần gũi nhất để kết nối hai dân tộc".

Trong chương trình, đại diện Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai đã trực tiếp giới thiệu và trình bày 3 món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam như: phở, bún và phở cuốn. Các món ăn được chuẩn bị công phu, trình bày đẹp mắt, mang hương vị đặc trưng của từng vùng miền nhưng rất phù hợp với khẩu vị của người Nhật.

Nhiều người Nhật đến sự kiện để thưởng thức món Việt do kiều bào Việt sống tại Nhật Bản nấu ẢNH: TỔNG HỘI NGƯỜI VIỆT NAM VÙNG KANSAI

Ngoài ra, khách tham dự được xem trình diễn chế biến món ăn trực tiếp, tìm hiểu nguyên liệu, cách nấu và câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi món ăn. Nhiều người dân địa phương tỏ ra thích thú khi được tự tay cuốn phở.

Không chỉ có ẩm thực, sự kiện còn diễn ra trong không gian ngoài trời rực rỡ sắc màu với hàng chục gian hàng văn hóa - ẩm thực Việt Nam. Các gian hàng giới thiệu món ăn đường phố, cà phê Việt, trà sen, đồ lưu niệm, áo dài và sản phẩm thủ công truyền thống, thu hút đông đảo người dân Ikuno và khách tham quan.

Ngoài ra còn có chương trình ca múa nhạc ngoài trời do cộng đồng người Việt tại Osaka biểu diễn. Những giai điệu dân ca, tiết mục múa nón, múa sen, trình diễn áo dài và các bài hát ca ngợi quê hương đất nước mang đến không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Khán giả Nhật Bản nồng nhiệt cổ vũ, bày tỏ sự yêu thích với những tiết mục đầy màu sắc và cảm xúc. Sự kiện kết thúc trong không khí thân tình, hữu nghị và đong đầy cảm xúc, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu văn hóa giữa chính quyền quận Ikuno và Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai trong thời gian tới.

Cộng đồng người Việt Nam tại Osaka, Nhật bản ẢNH: TỔNG HỘI NGƯỜI VIỆT NAM VÙNG KANSAI

Chương trình "Ẩm thực Việt Nam - Sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam" không chỉ giúp người Nhật Bản hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương và sáng tạo của cộng đồng người Việt tại Kansai, những sứ giả văn hóa thầm lặng đang góp phần xây dựng một Osaka đa văn hoá, cởi mở và phát triển bền vững.