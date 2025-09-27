Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phở mì gà xá kén 35 năm 'bí truyền' người Hoa: Núp hẻm vẫn nườm nượp khách
Video Đời sống

Phở mì gà xá kén 35 năm 'bí truyền' người Hoa: Núp hẻm vẫn nườm nượp khách

Thu Giang
Thu Giang
27/09/2025 06:00 GMT+7

Hơn 35 năm đỏ lửa với công thức 'bí truyền' của người Hoa. Quán phở mì gà xá kén cô Long nằm núp trong con hẻm thuộc cư xá Phú Bình, đường Lạc Long Quân, phường Bình Thới (TP.HCM) sáng nào cũng tấp nập khách ra vào.

Gà vàng ươm, nước lèo nghi ngút khói kèm theo nước chấm xá kén đặc biệt đã khiến quán nhỏ núp hẻm ở TP.HCM trở thành địa chỉ quen thuộc cho những thực khách thích món phở mì gà xá kén đặc trưng người Hoa.

Phở mì gà xá kén 35 năm “bí truyền” người Hoa: Núp hẻm vẫn nườm nượp khách

Với công thức được mẹ chồng truyền lại, bà Trần Nhật Linh (65 tuổi) đã gắn bó với nghề suốt 35 năm tại quán phở mì gà xá kén cô Long (có địa chỉ ở hẻm cư xá Phú Bình, đường Lạc Long Quân, phường Bình Thới). Trước kia, chính mẹ chồng bà mở quán, sau này tuổi cao không còn trụ nổi, bà Linh đã quyết định nối nghiệp mẹ chồng. Kể từ đó, mỗi ngày từ tờ mờ sáng, bà cùng các thành viên trong gia đình lại tất bật dọn hàng, chuẩn bị nồi phở mì gà xá kén nóng hổi phục vụ thực khách.

Phở mì gà xá kén 35 năm 'bí truyền' người Hoa: Núp hẻm vẫn nườm nượp khách - Ảnh 1.

Phở mì gà xá kén hút khách ở phường Bình Thới, TP.HCM

ẢNH: THU GIANG

 

