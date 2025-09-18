Bên trong chùa cổ mang đậm dấu ấn người Hoa ở vùng đất Sa Đéc

Chùa cổ Kiến An Cung là công trình kiến trúc độc đáo, lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Sa Đéc trù phú ven sông Tiền.
Chùa cổ Kiến An Cung (còn gọi là chùa Ông Quách) nằm trên đường Phan Bội Châu, P.Sa Đéc, Đồng Tháp, được khởi dựng từ năm 1924. Đây không chỉ là cơ sở tín ngưỡng mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, gắn kết những người Việt gốc Hoa tại vùng đất này. Với giá trị kiến trúc, văn hóa và lịch sử đặc biệt, công trình đã được công nhận là di tíchvăn hóa - lịch sử cấp quốc gia.
Trước chánh điện đặt cặp kỳ lân đá xanh trấn môn, oai vệ và sinh động
ẢNH: THANH QUÂN
Điểm đặc biệt ở chùa Kiến An Cung là việc thờ cúng tập trung vào các vị thần cùng nghi trượng, hạc đá, lỗ bộ, mang nhiều nét gần gũi với đền miếu người Việt
ẢNH: THANH QUÂN
Một trong những điểm khiến ngôi chùa này trông đẹp hơn đó là bên trong treo rất nhiều lồng đèn với nhiều loại khác nhau
