Du lịch

Bên trong chùa cổ mang đậm dấu ấn người Hoa ở vùng đất Sa Đéc

Thanh Quân
Thanh Quân
18/09/2025 08:42 GMT+7

Chùa cổ Kiến An Cung là công trình kiến trúc độc đáo, lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Sa Đéc trù phú ven sông Tiền.

Chùa cổ Kiến An Cung (còn gọi là chùa Ông Quách) nằm trên đường Phan Bội Châu, P.Sa Đéc, Đồng Tháp, được khởi dựng từ năm 1924. Đây không chỉ là cơ sở tín ngưỡng mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, gắn kết những người Việt gốc Hoa tại vùng đất này. Với giá trị kiến trúc, văn hóa và lịch sử đặc biệt, công trình đã được công nhận là di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia.

Chùa cổ Kiến An Cung được thiết kế theo lối kiến trúc chữ “công”, gồm 3 gian: đông lang, tây lang và chánh điện, nối nhau qua khoảng sân thiên tĩnh. Ngôi chùa không dùng kèo mà liên kết bằng đòn tay ráp mộng và trính chồng ba lớp, tạo sự vững chắc

Nội thất ngôi chùa nổi bật với hệ thống chạm khắc cầu kỳ, từ bao lam, khung viền, đầu cột đến những lồng đèn gỗ chạm trổ chim trĩ, hoa cúc

Trước chánh điện đặt cặp kỳ lân đá xanh trấn môn, oai vệ và sinh động 

Cửa chính không treo hoành phi mà dựng tấm biển gỗ chạm nổi ba chữ “Kiến An Cung”, mạ vàng rực rỡ dù đã qua một thế kỷ

Bên trong, sắc đỏ chủ đạo phủ khắp bao lam, liễn đối, giàn trò gỗ, thể hiện quan niệm may mắn, hưng thịnh của người Hoa

Điểm đặc biệt ở chùa Kiến An Cung là việc thờ cúng tập trung vào các vị thần cùng nghi trượng, hạc đá, lỗ bộ, mang nhiều nét gần gũi với đền miếu người Việt

Hai bên vách tường trong chùa có rất nhiều bức tranh thủy mặc đa dạng nội dung như khuyến thiện trừ tà, truyện Phong Thần, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký... với nét vẽ uyển chuyển, sắc bén, mang nhiều ý vị, thâm trầm

Một trong những điểm khiến ngôi chùa này trông đẹp hơn đó là bên trong treo rất nhiều lồng đèn với nhiều loại khác nhau

Đặc trưng của hội quán người Hoa gốc Phúc Kiến thể hiện rõ ở mái ngói hình thuyền, hai đầu đao cong vút, vừa uy nghi vừa thanh thoát. Mái được lợp ba lớp, trên cùng tạo sóng lượn mềm mại, trang trí bằng tượng gốm, phù điêu rồng chầu nguyệt, cá hóa long, cùng hoa văn ghép mảnh sành, sứ tinh xảo

Hằng năm, chùa Kiến An Cung tổ chức 2 lễ hội lớn: Ngày 22 tháng 8 âm lịch kỷ niệm Quách Vương thành đạo và ngày 22 tháng 2 âm lịch lễ vía. Vào dịp này, đông đảo người dân, không phân biệt Hoa - Việt, đều đến dâng hương cầu phúc, tạo nên nét đẹp văn hóa giao thoa đặc sắc của vùng Sa Đéc.

