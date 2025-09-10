Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn là di tích quốc gia

Hải Phong
Hải Phong
10/09/2025 07:53 GMT+7

Ngày 10.9, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, đã ký quyết định xếp hạng danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) là di tích quốc gia.

Cổng Tò Vò ở phía tây Đảo Lớn (một trong hai hòn đảo thuộc đặc khu Lý Sơn), với vòm dài 9 m, cao 2,5 m, hình thành từ phun trào núi lửa và mài mòn của sóng biển hàng nghìn năm trước. Đây là điểm check - in nổi tiếng. Tên gọi Cổng Tò Vò bắt nguồn từ đặc điểm của vòm đá bazan lộ thiên có hình dạng giống tổ ong tò vò.

Cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn là di tích quốc gia- Ảnh 1.

Cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: CẨM ÁI

Theo hồ sơ di tích, vòm là một phần của thắng cảnh được công nhận với tổng diện tích bảo vệ lên đến 26.000 m2, trong đó phần cổng chính có diện tích hơn 420 m2 gồm: phần đầu, phần đuôi và vòm.

Sự hình thành của Cổng Tò Vò gắn liền với sự hình thành của đảo Lý Sơn. Hòn đảo được tạo nên từ những đợt phun trào núi lửa cách đây hàng chục triệu năm. Đảo Lớn khi đó có 5 miệng núi lửa cổ, trong đó có núi Giếng Tiền.

Cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn là di tích quốc gia- Ảnh 2.

Du khách chụp ảnh bình minh tại Cổng Tò Vò

ẢNH: CẨM ÁI

Các chuyên gia cho rằng, núi lửa Giếng Tiền phun trào đã tạo ra tầng bazan dày tại vị trí cổng đá. Trải qua thời gian, tầng đá bazan này bị phá vỡ và mài mòn bởi sóng biển. Sau đó, biển thoái, sóng tiếp tục đánh mạnh, phá vỡ lớp đá ở giữa có độ gắn kết yếu hơn, tạo thành lỗ rỗng giống hình tổ tò vò như ngày nay.

Cùng với kiến trúc cổng chính, không gian Cổng Tò Vò còn đẹp hơn nhờ các bãi đá nằm ngay cạnh thềm đá bazan. Xung quanh Cổng Tò Vò có hệ sinh thái đa dạng, với hàng trăm loài hải sản cùng rạn san hô.

Cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn là di tích quốc gia- Ảnh 3.

Cổng Tò Vò nằm ở phía tây đặc khu Lý Sơn

ẢNH: HẢI PHONG

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, Cổng Tò Vò là một phần quan trọng trong chuỗi di sản địa chất và văn hóa tại Lý Sơn, nên cần giữ được cổng đá, thềm đá và bãi san hô trước khả năng bị hư hại do thiên nhiên và con người. Cơ quan này cũng đề xuất đầu tư đường, nhà giữ xe để tiện cho du khách tham quan.

Đặc khu Lý Sơn cách đất liền tỉnh Quảng Ngãi khoảng 30 km, là đảo tiền tiêu gắn liền với lịch sử cắm mốc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Lý Sơn có khoảng 50 di tích lịch sử văn hóa trong đó có 6 di tích quốc gia và hai di sản văn hóa phi vật thể. Những năm qua, đảo là điểm sáng trên bản đồ du lịch cả nước. Quảng Ngãi định hướng đưa Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia.

Tin liên quan

Công viên địa chất Lý Sơn tập hợp nhiều giá trị di sản quý báu

Công viên địa chất Lý Sơn tập hợp nhiều giá trị di sản quý báu

Đây là đánh giá của các nhà khoa học trong và ngoài nước tại hội nghị thông tin công viên địa chất Lý Sơn do UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Bộ Tài nguyên - Môi trường tổ chức tại TP.Quảng Ngãi vào hôm qua 5.10.

Tháp Bà Ponagar của tỉnh Khánh Hòa nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Chi 17 tỉ đồng để cứu di tích quốc gia Hòn Vọng Phu

Khám phá thêm chủ đề

Cổng tò vò di tích quốc gia núi lửa Lý Sơn Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận