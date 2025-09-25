Khoảng 3 tháng nay, cứ mỗi lần dọn bán lúc 4 giờ chiều, quán tàu hũ nóng chè ỷ trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn vòng xoay gần Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, lại đón những vị khách đặc biệt. Những vị khách này nằm trong danh sách "VIP", đi bằng đường hàng không, thưởng thức bao nhiêu cũng miễn phí. Bởi đó là một bầy ong dạn dĩ, chuyên đi sớm nhất để "mở hàng".

Bầy ong 'mở hàng' quán tàu hũ miền Tây: Cộng tác viên dự báo thời tiết

Những viên chè ỷ mềm mại, nước dùng thanh ngọt, thơm thoảng hương gừng khiến bầy ong thích mê. Quán bán nhiều đồ ăn vặt, nhưng suốt buổi chúng chỉ bay loanh quanh nồi chè trôi nước. Nhân viên cũng đã quen với sự hiện diện của đoàn khách đông đảo này nên làm việc rất bình thường, dù lắm lúc chúng đậu trên đầu và trên tay. Thỉnh thoảng, chén tàu hũ bưng ra mời khách cũng có chú ong bay theo.