Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầy ong 'mở hàng' quán tàu hũ miền Tây: Cộng tác viên dự báo thời tiết
Video Đời sống

Bầy ong 'mở hàng' quán tàu hũ miền Tây: Cộng tác viên dự báo thời tiết

Thanh Duy
Thanh Duy
25/09/2025 15:00 GMT+7

Quán tàu hũ nóng nằm trong trung tâm thành phố Cần Thơ, mỗi ngày dọn bán là bầy ong kéo đến "mở hàng" đầu tiên, say sưa thưởng thức đến chập tối thì về tổ.

Khoảng 3 tháng nay, cứ mỗi lần dọn bán lúc 4 giờ chiều, quán tàu hũ nóng chè ỷ trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn vòng xoay gần Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, lại đón những vị khách đặc biệt. Những vị khách này nằm trong danh sách "VIP", đi bằng đường hàng không, thưởng thức bao nhiêu cũng miễn phí. Bởi đó là một bầy ong dạn dĩ, chuyên đi sớm nhất để "mở hàng".

Bầy ong 'mở hàng' quán tàu hũ miền Tây: Cộng tác viên dự báo thời tiết

Những viên chè ỷ mềm mại, nước dùng thanh ngọt, thơm thoảng hương gừng khiến bầy ong thích mê. Quán bán nhiều đồ ăn vặt, nhưng suốt buổi chúng chỉ bay loanh quanh nồi chè trôi nước. Nhân viên cũng đã quen với sự hiện diện của đoàn khách đông đảo này nên làm việc rất bình thường, dù lắm lúc chúng đậu trên đầu và trên tay. Thỉnh thoảng, chén tàu hũ bưng ra mời khách cũng có chú ong bay theo.

Bầy ong 'mở hàng' quán tàu hũ miền Tây: Cộng tác viên dự báo thời tiết- Ảnh 1.

Những vị khách đặc biệt tại quán tàu hũ

ẢNH: THANH DUY

 

Tin liên quan

‘Bánh dẻo thị phi’: Từ món ăn Trung thu đến cơn sốt mạng xã hội

‘Bánh dẻo thị phi’: Từ món ăn Trung thu đến cơn sốt mạng xã hội

Hàng loạt video hướng dẫn cắt bánh, cách thưởng thức độc đáo khiến chiếc bánh trung thu quen thuộc bỗng chốc trở thành 'bánh dẻo thị phi' - tâm điểm của những cuộc bàn tán sôi nổi.

Khám phá thêm chủ đề

Tàu Hũ tàu hũ nóng tàu hũ chè ý ong mật khách hàng đặc biệt bầy ong ở quán tàu hũ tàu hũ cần thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận