‘Bánh dẻo thị phi’: Từ món ăn Trung thu đến cơn sốt mạng xã hội
Video Đời sống

Thu Giang - Diễm Thuận
25/09/2025 05:45 GMT+7

Với hàng loạt video hướng dẫn cắt bánh, cách thưởng thức độc đáo khiến chiếc bánh trung thu quen thuộc bỗng chốc trở thành 'bánh dẻo thị phi' - tâm điểm của những cuộc bàn tán sôi nổi.

Thoạt nhìn, "bánh dẻo thị phi" chẳng khác mấy so với những chiếc bánh dẻo trứng muối quen thuộc. Điểm khác biệt nằm ở kích thước lớn cùng nhân bánh đặc biệt, một chiếc bánh nặng tới 400gr, chứa 4 lòng đỏ trứng muối và có giá khoảng 300 nghìn đồng.

Chính trọng lượng của chiếc bánh đã tạo nên sức hút ngay từ khâu nhìn. Không còn là chiếc bánh nhỏ gọn, ăn một miếng là hết nửa phần nhân trứng muối, loại bánh này đem lại trải nghiệm phong phú hơn.

Dân mạng chỉ cách ăn bánh dẻo trứng muối... mới lạ

Tiệm bánh người Hoa tại TP.HCM: mỗi mùa Trung thu bán sạch trong ngày

Tiệm bánh người Hoa tại TP.HCM: mỗi mùa Trung thu bán sạch trong ngày

Tại TP.HCM, cộng đồng người Hoa gốc Triều Châu vẫn duy trì thói quen làm và thưởng thức bánh pía vào mỗi dịp Trung thu. Trong đó, một tiệm bánh gia truyền hơn 70 năm tuổi vẫn còn lưu giữ cách làm thủ công.

Khám phá thêm chủ đề

Trung thu bánh dẻo thị phi Bánh dẻo bánh dẻo nhân trứng muối bánh trung thu dẻo Trend TikTok xu hướng TikTok xu hướng trung thu trend trung thu trend ẩm thực xu hướng ẩm thực
Xem thêm bình luận