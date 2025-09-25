Thoạt nhìn, "bánh dẻo thị phi" chẳng khác mấy so với những chiếc bánh dẻo trứng muối quen thuộc. Điểm khác biệt nằm ở kích thước lớn cùng nhân bánh đặc biệt, một chiếc bánh nặng tới 400gr, chứa 4 lòng đỏ trứng muối và có giá khoảng 300 nghìn đồng.

‘Bánh dẻo thị phi’: Từ món ăn Trung thu đến cơn sốt mạng xã hội

Chính trọng lượng của chiếc bánh đã tạo nên sức hút ngay từ khâu nhìn. Không còn là chiếc bánh nhỏ gọn, ăn một miếng là hết nửa phần nhân trứng muối, loại bánh này đem lại trải nghiệm phong phú hơn.