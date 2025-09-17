Tiệm bánh người Hoa tại TP.HCM: mỗi mùa Trung thu bán sạch trong ngày

Chưa đầy 12 tiếng mỗi ngày, tiệm bánh này đã có thể bán ra “hết bánh” và nếu thực khách không kịp đến mua bánh thì phải đợi đến ngày hôm sau.

Hơn 70 năm trước, từ một gánh bánh nhỏ len lỏi khắp chợ Bình Tây, khu Chợ Lớn, phường Chợ Lớn, TP.HCM, tiệm bánh pía này đã dần tạo chỗ đứng trong lòng cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn. Đến năm 1948, tiệm bánh chính thức được mở và truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phần ký ức không thể thiếu trong mùa trăng rằm.

Ông Triệu An, chủ tiệm bánh chia sẻ tại nơi ông sinh sống, bánh pía hay còn gọi là bánh lột da, bánh Triều Châu thậm chí còn được nhiều người ví von là bánh Trung thu.

Bánh thường để được trong vòng 10 ngày đổ lại ẢNH: CHUNG PHÁT

Mỗi hộp bánh pía ở đây có giá dao động từ 239.000 - 299.000 đồng/hộp, 4 bánh với các loại nhân là đậu xanh và khoai môn, trứng muối. Mỗi ngày, tiệm bánh cho ra lò khoảng 20 hộp bánh.

Theo thời gian, vì hợp khẩu vị, món bánh này dần xuất hiện trong giỏ quà tặng bạn bè, đối tác mỗi mùa Trung thu và trở thành thói quen cho đến ngày nay. Chính vì vậy, nhiều người vẫn hay gọi quen miệng này đây là bánh Trung thu. Tuy vậy, theo ông Triệu An, chủ tiệm bánh cho hay, người Triều Châu vẫn thường gọi đây là “bánh lột da”, thay vì là bánh Trung thu mà mọi người hay gọi. Loại bánh này thường dùng trong các dịp cưới hỏi hay lễ tết.

Mỗi hộp bánh pía ở đây có giá dao động từ 239.000 - 299.000 đồng/hộp tùy loại nhân bánh. ẢNH: THÚY QUỲNH

Khác với nhiều loại bánh hiện đại, lò bánh này vẫn trung thành với cách làm thủ công, chỉ dùng khoảng 20% máy móc. Từ nhào bột, cán lớp, đến sên nhân đều được thực hiện bằng tay. Nhân bánh quen thuộc với đậu xanh, khoai môn, trứng muối, giảm bớt độ ngọt và béo so với xưa để phù hợp khẩu vị thực khách. Theo ông Triệu An, chính vì làm tươi, không chất bảo quản, bánh chỉ giữ được trong vòng 10 ngày, ngon nhất khi còn nóng hổi.

Giữa thành phố nhộn nhịp, đổi thay từng ngày, những chiếc bánh pía thủ công ấy không chỉ làm phong phú thêm không khí Trung thu, mà còn lặng lẽ lưu giữ nét văn hóa người Hoa giữa lòng thành phố.