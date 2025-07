Chuyện về chiếc bánh lá liễu của người Triều Châu

Tại một góc ở khu Xóm Đất, P.Phú Thọ, TP.HCM, một tiệm bánh tuy nhỏ, mà đã có mặt hơn 40 năm. Lò bánh Như Phát nổi tiếng với các loại bánh của bà con dân tộc Hoa. Nổi bật nhất trong số các loại bánh được bày bán là chiếc bánh lá liễu màu hồng tím bắt mắt này.

Lò bánh Như Phát nổi tiếng với các loại bánh của bà con dân tộc Hoa. ẢNH: MỸ HỒNG - TRÂN NGUYỄN

Nhân của bánh gồm tôm khô dai ngọt, đậu phộng mặn mặn, bùi vị. Nấm đông cô, thịt ba chỉ, sau khi được xào sơ sẽ được hòa trộn cùng với nếp dẻo thơm và các loại gia vị. Khi bánh vừa ra lò, bột còn dẻo, lớp nhân bên trong thơm lừng. Cắn một miếng, người ta cảm được ruột bánh mềm, vị nấm hòa quyện cùng vị mặn ngọt của tôm khô, đậu phộng, một tổng hòa êm ái như cách người Hoa gìn giữ phong vị quê nhà.

Những chiếc bánh lá liễu có màu hồng tím bắt mắt ẢNH: MỸ HỒNG - TRÂN NGUYỄN

Bánh lá liễu là một loại bánh cúng truyền thống của người Hoa, giống như một số loại bánh khác như bánh thần tài hay bánh tổ, thường có mặt trong các dịp lễ, tết. Lý do bánh có màu hồng là do người Hoa thường thích những màu sắc tươi sáng, nhất là các món bánh cúng. Vì có hình dạng giống đào tiên nên còn được gọi là bánh hồng đào. Bánh còn được in hoa văn ngụ ý cát tường.

Chị Trinh, chủ lò bánh Như Phát chia sẻ rằng, đây là một nghề truyền thống của gia đình chị, đã truyền qua ba thế hệ. Ban đầu thì chỉ buôn bán nhỏ lẻ nhưng lâu dần, ngày càng nhiều người biết đến và đặt bánh.

Không chỉ là món ăn, bánh lá liễu còn là một phần ký ức, một phần văn hóa của đồng bào dân tộc Hoa nơi đây. Nó gợi về căn bếp cũ, tiếng hấp bánh lách cách và hương thơm lan ra khắp con các con phố những ngày cuối năm.