Khám phá xu hướng trẻ hóa da mặt bằng yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF

Cùng tìm hiểu ngay những thông tin về yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF được chia sẻ dưới đây. Từ đó, các bạn sẽ tìm được sản phẩm giúp làn da căng mịn, tươi sáng rạng ngời bất chấp tuổi tác.

Yếu tố tăng trưởng là gì?

Yếu tố tăng trưởng (Growth Factors) là các protein tự nhiên trong cơ thể với chức năng gắn kết các thụ thể trên bề mặt tế bào. Sau đó, chúng kích hoạt tái tạo và tăng cường quá trình trao đổi chất. Trong đó, yếu tố tăng trưởng sẽ thâm nhập vào da và hoạt động theo cơ chế:

Thúc đẩy sự hoạt động tế bào gốc và tăng cường quá trình phân chia tế bào.

Kích hoạt các tế bào gốc biểu bì và điều chỉnh hệ miễn dịch của tế bào.

Hiệu chỉnh lượng bã nhờn trên da qua cơ chế điều tiết tuyến bã nhờn tế bào gốc.

Cân bằng sự phân chia tế bào sừng Keratinocyte ở lớp biểu bì và kiểm soát sự phân chia nguyên bào sợi Fibroblast ở lớp hạ bì.

Kích thích tổng hợp collagen trong nguyên bào sợi Fibroblast.

Hạn chế sự đứt gãy collagen bằng cách ức chế hoạt động của collagenase trong lớp hạ bì.

Có bao nhiêu loại yếu tố tăng trưởng? Theo các nghiên cứu và báo cáo khoa học, có đa dạng các loại yếu tố tăng trưởng đã được chứng nhận đạt hiệu quả và nhất định phải nhắc đến các yếu tố tăng trưởng dưới đây:

EGF (Epidermal Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng biểu bì).

FGF (Fibroblast Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi).

IGF (Insulin Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng Insulin).

KGF (Keratinocyte Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng tế bào sừng).

TCF (Transforming Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng chuyển đổi).

NGF (Nerve Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng thần kinh).

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu).

Vậy yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF là gì?

Yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF (Epidermal Growth Factor) là một loại protein tự nhiên có sẵn trong các tế bào da và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể với chức năng chịu trách nhiệm duy trì và bảo vệ biểu mô. Hoạt động theo cơ chế kích thích tổng hợp DNA và thúc đẩy tăng sinh tế bào, EGF giúp phục hồi, tái tạo cấu trúc da. Từ đó, nó hạn chế sự hình thành rãnh nhăn, nếp nhăn; đồng thời cải thiện độ ẩm duy trì làn da mềm mịn và ngăn ngừa rối loạn sắc tố.

Nhà sinh hóa học Stanley Cohen và nhà sinh vật học Rita Levi-Montalcini đã nhận được giải Nobel Y học vào năm 1986 với 2 khám phá là yếu tố tăng trưởng EGF và NGF. Một trong những đóng góp được xem là quan trọng trong công cuộc tăng trưởng tế bào và ứng dụng trong khoa học thẩm mỹ.

EGF chính là dấu hiệu cho thấy các tế bào da của bạn đang còn khỏe mạnh. Nhưng lượng EGF tự nhiên trong cơ thể con người sẽ giảm theo thời gian do tác động lão hóa hay một số tổn thương gây ra trên da. Mà quá trình tự tổng hợp EGF dần chậm hơn nên các tổn thương trên da khó mà tự chữa lành.

Khi cơ thể được bổ sung yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF sẽ hoạt động như một chất chữa lành, phục hồi làn da tổn thương nhờ cơ chế thúc đẩy tăng trưởng ở cấp độ tế bào. Yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF cũng đóng vai trò giao tiếp với các tế bào bằng cách liên kết với các thụ thể trên bề mặt tế bào và truyền tín hiệu. Theo đó, các tế bào sẽ hoạt động như tế bào trẻ, khỏe mạnh và làm tăng trưởng, sửa chữa và phục hồi tế bào.

Yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF có thật sự giúp làn da trẻ hóa?

Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF có tác dụng tăng cường vận chuyển Glucose và Acid Amin. Đồng thời, kích hoạt tổng hợp protein và thúc đẩy tổng hợp DNA giúp tái tạo tế bào mới và thúc đẩy sự tăng sinh tế bào mới. Một số loại tế bào được tăng sinh nhiều như nguyên bào sợi, tế bào gan, tế bào mạch máu, tế bào nội tiết của tuyến giáp, tuyến yên, buồng trứng.

Chính vì vậy mà yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF ngày càng được các nhà khoa học ứng dụng phổ biến trong các sản phẩm phục hồi da tổn thương và chống lão hóa làm trẻ hóa làn da. Đây cũng là xu hướng đang thịnh hành hiện nay. Nếu làn da của bạn bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, thiếu ẩm hay da sạm xỉn do tác hại của tia UV hay thâm mụn. Lựa chọn tốt cho làn da lúc này là sử dụng các sản phẩm chống lão hóa có chứa yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF.

EGF đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình sản sinh collagen và elastin, giúp cải thiện kết cấu cho làn da mịn màng, săn chắc, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF còn có tác dụng ức chế sản sinh melanin trong quá trình chữa lành vết thương và ngăn ngừa thâm đỏ sau mụn.

Top 2 sản phẩm chứa yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF đang được tìm mua nhiều hiện nay?

Dưới đây là top 2 sản phẩm ứng dụng yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF đang được đánh giá cao và tín đồ skincare tìm mua nhiều hiện nay. Cùng tìm hiểu xem đó là siêu phẩm nào và đâu là sự lựa chọn tốt cho làn da của bạn.

1. Serum chống lão hóa Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum

Top 1 gọi tên sản phẩm ứng dụng yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF hàng đầu hiện nay đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Page One nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ứng dụng công nghệ Exosome cùng yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF và protein thiết yếu, serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum tăng cường sản sinh collagen, elastin và thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da luôn tươi trẻ và duy trì được sự săn chắc, cải thiện nếp nhăn, ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ. Serum chống lão hóa, làm đầy nếp nhăn Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum mang lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau từ 6-12 tuần sử dụng đều đặn 2 lần/ 1 ngày vào buổi sáng và buổi tối.

Sản phẩm còn giúp phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da mềm mượt, mịn màng và trắng sáng đều màu. Bảng thành phần thuần chay nên an toàn với mọi làn da. Lý tưởng với cả làn da cần phục hồi làn da sau nhiễm corticoid và phục hồi tái tạo da sau laser, peel da.

Thành phần chính: Multipeptides, yếu tố tăng trưởng EGF, Bakuchiol 0.5%, Hyaluronic acid, Liposome - Ginseng Exosome, Biotin, Vitamin C, Riboflavin.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho làn da căng mịn ngậm nước ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng hay những dấu hiệu kích ứng nuôi dưỡng làn da dần khỏe đẹp, tươi mới trở lại.

Kích thích sản sinh collagen, elastin và chống lại sự đứt gãy duy trì làn da căng trẻ rạng ngời.

Làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da phẳng mịn, duy trì sự săn chắc ngừa chảy xệ.

Bổ sung dưỡng chất cho làn da tươi sáng, khỏe đẹp từ bên trong chỉ sau 6 tuần sử dụng liên tục.

Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác động xấu từ tia UV và các yếu tố môi trường khác.

Phục hồi làn da mỏng yếu dần khỏe đẹp trở lại sau khi nhiễm corticoid, sau laser, sau peel da.

Kết cấu dạng serum nên thẩm thấu nhanh chóng, hoàn toàn không gây cảm giác nhờn dính khó chịu và không gây bưng bít lỗ chân lông.

Bảng thành phần lành tính và thuần chay nên không gây kích ứng, an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu.

Giải pháp hoàn hảo cho tình trạng da: Phù hợp với những làn da có nếp nhăn, da chùng nhão, da mất độ đàn hồi, làn da khô ráp, làn da bị tổn thương do lão hóa và làn da không đều màu.

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/page-one/page-one-matrix-repair-pro-exosome-serum.html

2. Kem dưỡng phục hồi và trẻ hóa da MartiDerm Platinum GF Vital Age Night Cream

Top 2 là sản phẩm chứa yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Martiderm nổi tiếng hàng đầu tại Tây Ban Nha. Kem dưỡng MartiDerm Platinum GF Vital Age Night Cream với sự kết hợp độc đáo của phức hợp Microencapsulated Retinyl cùng yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF đã được chứng minh khoa học có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen và tăng cường khả năng phục hồi của các tế bào tổn thương. Đồng thời, sản phẩm củng cố độ đàn hồi của lớp hạ bì và phục hồi màng dưỡng ẩm cho làn da căng mịn, săn chắc. Đặc biệt, MartiDerm Platinum GF Vital Age Night Cream còn có tác dụng cải thiện vấn đề sắc tố trên gương mặt cho làn da đều màu và tươi sáng rạng ngời.

Thành phần chính: Yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGF - Epidermal Growth Factor), 1% Microencapsulated Retinyl: là Retinyl, 0.1% Kinetin, dầu hạt mác-ca, bơ hạt mỡ, dầu Jojoba.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm và chống lại tình trạng da mất nước duy trì sự căng mọng, ẩm mịn ngừa lão hóa hiệu quả.

Củng cố độ đàn hồi, duy trì sự săn chắc cho làn da luôn căng trẻ, khỏe mạnh rạng ngời.

Cải thiện rõ rệt tình trạng da khô ráp, thiếu sức sống trở nên căng mịn, tràn đầy sức sống.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới và phục hồi hư tổn cho làn da sau laser, peel da hay trị sẹo mụn... khỏe đẹp trở lại.

Thúc đẩy tăng sinh collagen, elastin và Hyaluronic Acid giúp làm đầy các nếp nhăn sâu, loại bỏ nếp nhăn li ti nhanh chóng.

Chống lão hóa cho làn da tươi sáng và đều màu, cải thiện vết thâm do mụn.

Củng cố hàng rào bảo vệ da khỏi tác động của môi trường bên ngoài, làm chậm quá trình lão hóa.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu khá nhanh, hoàn toàn không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông.

Sử dụng đều đặn khoảng 2 tuần sẽ thấy da cải thiện có độ căng sáng hơn.

Thiết kế dạng hũ với muỗng spatula rất tiện lợi, đảm bảo vệ sinh.

Bảng thành phần cực lành tính, không chứa hương liệu hay paraben nên an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng.

Lý tưởng với những làn da đang trong quá trình phục hồi sau khi sử dụng các phương pháp điều trị thẩm mỹ như đi laser, lăn kim, IPL…

Giải pháp hoàn hảo cho tình trạng da: Phù hợp với làn da khô và thiếu độ ẩm, da kém sức sống, da hư tổn và mỏng yếu.

Giá niêm yết chính hãng: 2.200.000đ/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/kem-duong-tre-hoa--phuc-hoi-da-martiderm-platinum-gf-vital-age-night-cream.html

Yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF mang lại hiệu quả phục hồi và trẻ hóa làn da rõ rệt trong khoảng thời gian ngắn. Cũng chính vì vậy mà đã trở thành xu hướng chăm sóc da hot trong thời điểm hiện nay. Vậy bạn đã kịp update và chọn được sản phẩm ứng dụng yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF tốt rồi đúng không nào. Nhớ là dù lựa chọn bất cứ sản phẩm đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên tìm mua tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín tại Việt Nam. Một trong những địa chỉ đang được phái đẹp tại Việt Nam tin tưởng lựa chọn hàng đầu hiện nay chính là Mai Hân mỹ phẩm.