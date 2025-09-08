Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Khám sỏi mật, bất ngờ phát hiện tim bên phải, phủ tạng đảo ngược

Liên Châu
Liên Châu
08/09/2025 13:36 GMT+7

Bệnh nam (63 tuổi, trú tại Hà Nội) được phát hiện vị trí phủ tạng đảo ngược với trái tim bên phải, đã được mổ sỏi mật thành công, sau ca mổ phức tạp.

Bệnh nhân sỏi mật biến chứng nặng, dị tật phức tạp

Bệnh nam (63 tuổi, ở Hà Nội) mới đây nhập viện điều trị tại Bệnh viện E do sỏi mật. Qua khám, và kết quả chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện người bệnh mắc dị tật bẩm sinh đảo ngược phủ tạng hoàn toàn với toàn bộ cơ quan trong ổ bụng và lồng ngực được sắp xếp ngược vị trí so với người bình thường. Tim bên phải, thay vì bên trái lồng ngực.

Khám sỏi mật, bất ngờ phát hiện tim bên phải, phủ tạng đảo ngược- Ảnh 1.

Bệnh nhân sỏi mật có dị tật bẩm sinh đảo ngược phủ tạng hoàn toàn, tim bên phải lồng ngực được phẫu thuật thành công

ẢNH: XUÂN THANH

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Khắc Điệp, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E, đảo ngược phủ tạng là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, di truyền theo gen lặn trên nhiễm sắc thể thường, với tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000 người tùy từng khu vực. 

Ở những người mắc tình trạng này, các cơ quan nội tạng trong lồng ngực và ổ bụng được sắp xếp theo hình ảnh "phản chiếu qua gương" so với cấu trúc bình thường.

Đảo ngược phủ tạng không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, song lại gây nhiều khó khăn trong quá trình chẩn đoán và điều trị, bởi các dấu hiệu lâm sàng và hình ảnh giải phẫu bị đảo ngược.

Với bệnh nhân trên, các bác sĩ đánh giá là ca bệnh phức tạp do kích thước sỏi quá lớn đã gây các biến chứng nhiễm trùng đường mật, tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ, trên nền người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn. 

Dị tật đảo ngược phủ tạng nên toàn bộ dạ dày, tá tràng, gan, đường mật và túi mật… đều có sự biến đổi về giải phẫu, gây nhiều khó khăn trong quá trình phẫu tích và định vị các cấu trúc. Các bác sĩ phải hội chẩn liên khoa, đưa ra phương án điều trị tối ưu, an toàn.

Do người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn, trong mổ, ê kíp phẫu thuật buộc phải thực hiện các thao tác ngược lại so với các ca phẫu thuật thông thường, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm để xử trí an toàn và thành công.

Hiện, người bệnh đã bình phục, được ra viện.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiêu hóa khuyến cáo, sỏi mật là bệnh lý khá phổ biến và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đặc biệt trong các trường hợp phức tạp như trường hợp người bệnh này. 

Vì vậy, khi có các triệu chứng như: đau bụng vùng hạ sườn, sốt cao, vàng da, vàng mắt cần đến ngay cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ chuyên khoa để thăm khám và điều trị, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Tin liên quan

Sỏi mật có thể dẫn đến ung thư túi mật không?

Sỏi mật có thể dẫn đến ung thư túi mật không?

Sỏi mật là vấn đề sức khỏe phổ biến nhưng thường không được chú ý. Bệnh có thể không gây triệu chứng trong nhiều năm. Trong khi đó, ung thư túi mật lại là bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Nên ăn gì, kiêng gì để ngăn ngừa sỏi mật?

Khám phá thêm chủ đề

đảo ngược phủ tạng phẫu thuật bác sĩ sỏi mật bệnh viện Dị tật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận