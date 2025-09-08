Khám sỏi mật, bất ngờ phát hiện tim bên phải, phủ tạng đảo ngược

Bệnh nhân sỏi mật biến chứng nặng, dị tật phức tạp

Bệnh nam (63 tuổi, ở Hà Nội) mới đây nhập viện điều trị tại Bệnh viện E do sỏi mật. Qua khám, và kết quả chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện người bệnh mắc dị tật bẩm sinh đảo ngược phủ tạng hoàn toàn với toàn bộ cơ quan trong ổ bụng và lồng ngực được sắp xếp ngược vị trí so với người bình thường. Tim bên phải, thay vì bên trái lồng ngực.

Bệnh nhân sỏi mật có dị tật bẩm sinh đảo ngược phủ tạng hoàn toàn, tim bên phải lồng ngực được phẫu thuật thành công ẢNH: XUÂN THANH

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Khắc Điệp, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E, đảo ngược phủ tạng là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, di truyền theo gen lặn trên nhiễm sắc thể thường, với tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000 người tùy từng khu vực.

Ở những người mắc tình trạng này, các cơ quan nội tạng trong lồng ngực và ổ bụng được sắp xếp theo hình ảnh "phản chiếu qua gương" so với cấu trúc bình thường.

Đảo ngược phủ tạng không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, song lại gây nhiều khó khăn trong quá trình chẩn đoán và điều trị, bởi các dấu hiệu lâm sàng và hình ảnh giải phẫu bị đảo ngược.

Với bệnh nhân trên, các bác sĩ đánh giá là ca bệnh phức tạp do kích thước sỏi quá lớn đã gây các biến chứng nhiễm trùng đường mật, tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ, trên nền người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn.

Dị tật đảo ngược phủ tạng nên toàn bộ dạ dày, tá tràng, gan, đường mật và túi mật… đều có sự biến đổi về giải phẫu, gây nhiều khó khăn trong quá trình phẫu tích và định vị các cấu trúc. Các bác sĩ phải hội chẩn liên khoa, đưa ra phương án điều trị tối ưu, an toàn.

Do người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn, trong mổ, ê kíp phẫu thuật buộc phải thực hiện các thao tác ngược lại so với các ca phẫu thuật thông thường, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm để xử trí an toàn và thành công.

Hiện, người bệnh đã bình phục, được ra viện.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiêu hóa khuyến cáo, sỏi mật là bệnh lý khá phổ biến và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đặc biệt trong các trường hợp phức tạp như trường hợp người bệnh này.

Vì vậy, khi có các triệu chứng như: đau bụng vùng hạ sườn, sốt cao, vàng da, vàng mắt cần đến ngay cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ chuyên khoa để thăm khám và điều trị, tránh nguy hiểm đến tính mạng.