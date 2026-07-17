Khám sức khỏe toàn dân tại Tây Ninh: Sở Y tế kiểm tra, giám sát chặt chẽ

Toàn bộ trạm y tế cấp xã tại Tây Ninh không đủ điều kiện

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh về "Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân", ngày 17.7, ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, cho biết sở đã có kế hoạch phân bổ đều các sở sở y tế công và tư nhân để đồng bộ thực hiện tốt "chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân" hoàn thành nhiệm vụ này.

Tỉnh Tây Ninh đang triển khai quyết liệt chiến dịch "90 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân" ẢNH: BẮC BÌNH

Theo ông Sơn, hiện nay tất cả các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đều không đủ điều kiện để triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Do đó, toàn bộ hoạt động khám định kỳ cho người dân được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hệ thống này được huy động gồm các trung tâm y tế, trung tâm y tế khu vực, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tư nhân và một số phòng khám đa khoa tư nhân.

Cụ thể, theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, mạng lưới tham gia "chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân" gồm 28 cơ sở y tế công lập cùng với 50 cơ sở y tế ngoài công lập. Tổng năng lực khám bình quân toàn tỉnh ước tính đạt 12.150 người/ngày, trung bình 150 người/ngày/cơ sở, hoàn toàn đảm bảo tiến độ đo lường trong chiến (từ ngày 1.7 đến 30.9.2026).

Bệnh viện đa khóa Quốc tế Tân An là một trong những đơn vị y tế tư nhân tham gia tích cực vào "chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân" của tỉnh Tây Ninh. Bệnh viện này được Sở Y tế phân bổ tham gia khám tại các phường Long An, Tân An, Khánh Hậu, các xã Mỹ An, Thủ Thừa, Tân Trụ, Vàm Cỏ, Thạnh Hóa

ẢNH: BẮC BÌNH

Tuy nhiên, một điểm nghẽn thực tế đã phát sinh trong thời gian qua khi có một số trạm y tế xã, phường tiến hành hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên để lên kế hoạch khám.

Do lịch trình của các bệnh viện, phòng khám phụ thuộc vào thứ tự giao kết, một số xã, phường ký hợp đồng trước đã triển khai ngay, trong khi nhiều nơi ký muộn theo lịch phải chờ đến đầu tháng 8 mới có thể bắt đầu.

Để giải quyết dứt điểm nguy cơ ùn ứ này, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, khẳng định sở sẽ vào cuộc điều tiết sâu sát.

"Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát để có thể điều tiết cho phù hợp, mặc dù xã, phường đã có ký hợp đồng rồi nhưng sở sẽ vẫn có thể điều tiết những đơn vị nào đã ký hợp đồng số lượng quá nhiều thì phải chia sẻ lại cho những cái đơn vị khác để có thể làm sao đảm bảo được cái tiến độ khám sức khỏe trong thời gian tới", ông Đỗ Hồng Sơn nhấn mạnh.

Áp lực từ khối doanh nghiệp và bài toán bao phủ

Theo kế hoạch thực hiện chiến dịch "90 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân" năm 2026, ngân sách tỉnh Tây Ninh dành hơn 342 tỉ đồng để bao phủ gói khám ưu tiên cho nhóm 1 (người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo...), nhóm cán bộ hệ thống chính trị và lực lượng dân quân thường trực.

Người già, người nghèo được ưu tiên ở nhóm 1 trong đợt khám lần này ẢNH: BẮC BÌNH

Tính đến đầu tháng 6.2026, toàn tỉnh đã thực hiện khám cho 806.607 người, đạt 25,3% dân số. Trong đó, nhóm đối tượng ưu tiên theo lộ trình đạt 710.852 người, chiếm tỷ lệ 33,4% mục tiêu cần khám năm 2026.

Dù lộ trình dành cho các nhóm ưu tiên được kiểm soát tốt, lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh vẫn bày tỏ lo ngại đối với khối doanh nghiệp, công ty xí nghiệp (nhóm người lao động có quan hệ lao động).

Cụ thể, theo ông Đỗ Hồng Sơn, mặc dù luật An toàn, vệ sinh lao động đã quy định rõ trách nhiệm chi trả và chủ động tổ chức khám sức khỏe định kỳ thuộc về người sử dụng lao động (chủ doanh nghiệp), nhưng với khối lượng cực kỳ lớn (hơn 535.000 người), việc quản lý tiến độ đòi hỏi sự quyết liệt hơn.

"Khối lượng lao động này rất lớn nên Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đang có các giải pháp mạnh mẽ để làm sao thúc đẩy, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo nhóm người lao động này được tổ chức khám sức khỏe đầy đủ, chuẩn chỉnh và nhập liệu đồng bộ kết quả vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân trong thời gian tới", ông Đỗ Hồng Sơn nhấn mạnh.