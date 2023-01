Khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam tại TP.HCM

Chiều 5.1, mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK), lực lượng công an xuất hiện ở Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ 12 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Theo đó, Công an TP.HCM tiến hành khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam đến 17 giờ thì kết thúc. Đây là lần thứ hai khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trước đó ngày 28.12.2022, Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam trụ sở tại Hà Nội. Đến 17 giờ cùng ngày, việc khám xét kết thúc. Cơ quan công an thu giữ được nhiều thùng tài liệu liên quan vụ án.

Liên quan sai phạm tại các TTĐK, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 43 bị can về các tội “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “giả mạo trong công tác”. Đồng thời công an đã khám xét 12 TTĐK ở TP.HCM và một số tỉnh, thành gồm: TTĐK 62 - 03D (Long An), TTĐK 71 - 02D (Bến Tre), TTĐK 83 - 02D (Sóc Trăng), TTĐK 66-02D (Đồng Tháp), TTĐK 63 - 03D (Tiền Giang) và các TTĐK ở TP.HCM: TTĐK 50 - 15D (TP.Thủ Đức), TTĐK 50 - 07V (Q.Bình Tân), TTĐK 50 - 10D (H.Củ Chi), TTĐK 50 - 17D (H.Nhà Bè)...

Bước đầu, Công an TP.HCM xác định có 12 TTĐK sai phạm liên quan việc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.





Các TTĐK trên đã bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra hoặc cho thuê phụ tùng thay thế; sử dụng phần mềm để can thiệp hệ thống đăng kiểm.

Theo Công an TP.HCM, đã có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng “làm luật”. Các TTĐK đã cấp 52.300 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi khác như “lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ” và cả các đơn vị liên quan cùng thực hiện các hành vi phạm tội với các trung tâm đăng kiểm nói trên.