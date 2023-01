Toàn cảnh vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước

Công an đang tiếp tục điều tra các sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK). Hàng chục người đã bị khởi tố do liên quan đến đường dây nhận “lót tay” để bỏ qua lỗi của ô tô, trục lợi hàng chục tỉ đồng.

12 trung tâm đăng kiểm ở phía nam có sai phạm

Cụ thể, tại TP.HCM, liên quan sai phạm tại các TTĐK, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 43 bị can về các tội “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “giả mạo trong công tác”. Đồng thời công an đã khám xét 12 TTĐK ở TP.HCM và một số tỉnh, thành gồm: TTĐK 62 - 03D (Long An), TTĐK 71 - 02D (Bến Tre), TTĐK 83 - 02D (Sóc Trăng), TTĐK 66-02D (Đồng Tháp), TTĐK 63 - 03D (Tiền Giang) và các TTĐK ở TPHCM: TTĐK 50 - 15D (TP.Thủ Đức), TTĐK 50 - 07V (Q.Bình Tân), TTĐK 50 - 10D (H.Củ Chi), TTĐK 50 - 17D (H.Nhà Bè)...

Bước đầu, công an xác định có 12 trung tâm sai phạm liên quan việc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Các TTĐK trên đã bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra hoặc cho thuê phụ tùng thay thế; sử dụng phần mềm để can thiệp hệ thống đăng kiểm.

Theo Công an TP.HCM, đã có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng “làm luật”. Các TTĐK đã cấp 52.300 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Học lớp 3 cách đây 50 năm được làm giám đốc trung tâm đăng kiểm

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 28.12.2022, tại TP.Hà Nội, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an TP.Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, tại TTĐK 50 - 17D (H.Nhà Bè, TP.HCM), bị can Hồ Hữu Tài (52 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, Giám đốc TTĐK 50 - 17D) bị khởi tố hành vi "nhận hối lộ". Cơ quan CSĐT phát hiện bị can Tài dù làm giám đốc TTĐK nhưng không biết chữ, không viết được và không đọc được. Bị can Tài khai mới học lớp 3 cách đây 50 năm nhưng lên làm Giám đốc TTĐK 50 - 17D.

Cho đến nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp các Cục C03, C08 Bộ Công an và công an các địa phương mở rộng điều tra, chứng minh hành vi phạm tội tại các TTĐK để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khẩn trương kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định; ngăn chặn ngay các phương tiện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi khác như “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ” và cả các đơn vị liên quan cùng thực hiện các hành vi phạm tội với các trung tâm đăng kiểm nói trên.





Thu lợi khoảng 6,5 tỉ đồng phí "bôi trơn"

Ngày 30.12.2022, đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trung Lâm (42 tuổi, Giám đốc TTĐK xe cơ giới 99 - 03D); Dương Đình Phú (37 tuổi, Phó giám đốc TTĐK xe cơ giới 99 - 03D) và 12 kiểm định viên để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, bị can Lâm và Phú cùng các đăng kiểm viên đã bàn bạc, thống nhất thu tiền phí “bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm với số tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/xe, để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của ô tô khi đi đăng kiểm. Số tiền phí “bôi trơn” sẽ được tập hợp lại vào cuối mỗi ngày và chia cho các đăng kiểm viên theo thỏa thuận.

Chỉ từ năm 2020 - tháng 12.2022, các bị can đã thu lợi bất chính khoảng 6,5 tỉ đồng tiền phí “bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm theo quy định. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 4 phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang

Mới đây, ngày 4.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với các ông: Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến (đều là Phó giám đốc TTĐK xe cơ giới 98 - 06D) và Trương Ngọc Tân (nhân viên) để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Theo Cơ quan CSĐT, từ tháng 3.2021 đến nay, lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên của TTĐK xe cơ giới 98 - 06D có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm.

Các bị can Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến và Trương Ngọc Tân khai đã nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm với số tiền nhiều tỉ đồng.

Tại Cơ quan CSĐT, các bị can khai thu của chủ các phương tiện có lỗi từ 100.000 đồng - 500.000 đồng để cấp giấy đăng kiểm, cá biệt có trường hợp lên đến tiền triệu. Số tiền trên sau đó được chia nhau theo tỷ lệ thỏa thuận đã thống nhất từ trước.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án ở trung tâm đăng kiểm.