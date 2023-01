Hồ Hữu Tài - giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ, làm để trả nợ

Liên quan vụ án "môi giới hối lộ", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "giả mạo trong công tác" xảy ra tại các TTĐK ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành, ngày 4.1.2023, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an H.Nhà Bè và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết, thủ đoạn của các TTĐK, trong đó có TTĐK 50-17D (H.Nhà Bè, TP.HCM).

Đưa người thân vào trung tâm đăng kiểm làm việc

Theo cơ quan công an, bị can Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) lập Công ty An Phát rồi xin giấy phép lập TTĐK 50-17D từ năm 2019. Sau đó, Tào Huyền Thanh (vợ Phong) cũng được Phong đưa vào làm thủ quỹ của TTĐK này.

Phong có mối quan hệ thân thiết với Hồ Hữu Tài (52 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) nên Phong đưa Tài về làm Giám đốc TTĐK 50-17D để “hùn vốn”, góp cổ phần vào TTĐK. Hồ Hữu Tài về làm Giám đốc TTĐK này còn để... trả nợ cho Phong vì trước đó Tài có mượn tiền của Phong.

Quá trình làm việc ở TTĐK 50-17D, Tài đưa Đinh Thành Trung (30 tuổi, ngụ H.Nhà Bè - con rể của Tài) làm nhân viên tại TTĐK 50-17D nhưng không có hợp đồng lao động.

Đáng chú ý, tại CQĐT, Tài khai với công an là có đi học nhưng qua xác minh ở địa phương xác định Tài không có đi học và không biết chữ. Tài có thời gian làm công việc san lấp mặt bằng ở địa phương.

Bỏ qua lỗi vi phạm để nhận hối lộ, "kéo" doanh thu về cho công ty

Từ năm 2021 đến khi bị bắt, bị can Tài và Phong "có chủ trương" cho phép các đăng kiểm viên gồm: Phan Hữu Minh, Nguyễn Trung Tín, Dương Minh Khánh (cùng 27 tuổi), Phạm Công Danh (50 tuổi), Lê Tấn Thiện (27 tuổi) bỏ qua các lỗi vi phạm về thắng, đèn… của xe, để nhận tiền hối lộ, "kéo" doanh thu về cho công ty.

"Khi xe vào đăng kiểm có lỗi, các đăng kiểm viên sẽ báo cho Trung. Sau đó, Trung trực tiếp gặp chủ xe "nói chuyện" nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm và nhận tiền. Đến ngày 19.12.2022, khi công an ập vào bắt giữ, Trung khai đã nhận 19,7 triệu đồng từ các chủ xe tới đăng kiểm có lỗi", nguồn tin cho biết.





Số tiền nói trên, Trung thừa nhận đưa cho Thanh (vợ của Phong). Sau đó Thanh lấy một nửa tiền và đưa lại Trung giao cho Trần Thanh Vinh (50 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh - là Phó giám đốc TTĐK 50-17D).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bị can Vinh là người chỉ đạo cho phép đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi vi phạm cho các phương tiện để nhận tiền, ký giấy xác nhận đăng kiểm.

Khi nhận được tiền, Vinh chia cho Trung từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/ngày. Số tiền còn lại, Vinh chia đều cho Minh, Tín, Khánh, Danh, Thiện.

CQĐT cho biết đã khởi tố bị can Phong, Tài và 8 bị can khác về tội "nhận hối lộ" và tội "môi giới nhận hối lộ". Riêng Tào Huyền Thanh được cho tại ngoại chờ điều tra xử lý theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra… của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được phân công, phân cấp để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.