Khám xét hai trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Đồng Nai

Theo đó, rất đông lực lượng công an có mặt tại trung tâm này giữ gìn trật tự và thực hiện lệnh khám xét.

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng trinh sát Công an tỉnh xác định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D xảy ra tình trạng đưa và nhận hối lộ nhằm bỏ qua các lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới.

Cơ quan công an cũng xác định được một số chủ phương tiện ô tô đã có hành vi đưa hối lộ để được các nhân viên đăng kiểm bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn tỉnh có tất cả 6 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, có 3 trung tâm là của tư nhân, trong số này có Trung tâm đăng kiểm 60-04D thuộc Công ty cổ phần ô tô Quốc Tuấn.

Đến tối cùng ngày, vẫn chưa có thông tin chính thức từ cơ quan công an xung quanh việc khám xét nêu trên.





* Cùng ngày 10.1, lực lượng chức năng thiết lập hàng rào cứng, phong tỏa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S của Cục Đăng kiểm VN tại đường Lê Quang Đạo (P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để phục vụ việc khám xét trung tâm này.

Quá trình khám xét, lực lượng CSGT được huy động để hướng dẫn các phương tiện di chuyển. Việc khám xét diễn ra trong nhiều giờ, rất nhiều phương tiện đến đăng kiểm được nhân viên của trạm hướng dẫn quay đầu và thông báo quay lại trong một vài hôm tới.

Thời gian gần đây, công an liên tiếp phát hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại nhiều địa phương mắc sai phạm trong việc cấp đăng kiểm phương tiện. Tại TP.HCM, công an đã khởi tố hơn 50 bị can về các tội: “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “giả mạo trong công tác”.

Công an TP.HCM xác định có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng “làm luật”. Các trung tâm đăng kiểm đã cấp 52.300 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Tại Bắc Ninh, công an đã khởi tố giám đốc, phó giám đốc và 12 kiểm định viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D, với cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỉ đồng trong 3 năm gần đây, để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của phương tiện khi đăng kiểm. Cùng tội danh, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam 4 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D và 1 nhân viên với cáo buộc đã “vòi” hàng tỉ đồng để bỏ qua lỗi cho các ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm sai quy định.