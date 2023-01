Khám xét hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thái Bình

Ngày 18.1, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, trưa nay (18.1), lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện khám xét hai trung tâm đăng kiểm tại Thái Bình do Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình quản lý.

Cụ thể, từ khoảng 10 giờ ngày 18.1, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình thực hiện khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D (trụ sở tại đường Quang Trung, P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.02D (trụ sở tại xã Đông Các, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Hai trung tâm đăng kiểm nói trên đều thuộc sở hữu của Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.

Việc khám xét thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Tại Trung tâm đăng kiểm, một số cá nhân đưa xe đến đăng kiểm đều được lực lượng công an hướng dẫn quay đầu xe.





Được biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc các phòng, ban Công an tỉnh xem xét, điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện cơ giới xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Sau một thời gian điều tra, PC03 Công an tỉnh Thái Bình xác định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D và 17.02D có dấu hiệu sai phạm. Cơ quan công an cũng xác định được một số chủ phương tiện ô tô đã có hành vi vi phạm pháp luật để được các nhân viên đăng kiểm bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm.

Quá trình thực hiện khám xét hai trung tâm đăng kiểm, cơ quan chức năng thu thập nhiều tài liệu, máy móc thiết bị phục vụ công tác điều tra.Vụ việc đang được các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.