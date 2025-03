Khám xét nhà Thị trưởng Seoul để điều tra tham nhũng

Hãng Yonhap ngày 20.3 đưa tin Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã điều nhân viên điều tra đến văn phòng Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon và nơi ở của ông vào sáng cùng ngày để tìm bằng chứng liên quan cáo buộc tham nhũng. Nơi ở của cựu Phó thị trưởng phụ trách các vấn đề công chúng Kang Cheol-won cũng bị khám xét.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon phát biểu vận động cử tri hồi năm 2022 ẢNH: AFP

Theo cáo buộc, doanh nhân Kim Han-jung, là người ủng hộ ông Oh, đã đề nghị công ty khảo sát Viện Nghiên cứu tương lai Hàn Quốc, do ông Myung Tae-kyun điều hành trên thực tế, thực hiện 13 cuộc khảo sát chưa được công bố trong chiến dịch bầu cử chức thị trưởng Seoul năm 2021. Ông Kim được cho là đã đại diện ông Oh trả 33 triệu won (579 triệu đồng) cho chi phí khảo sát.

Ông Myung, tự xưng là người môi giới quyền lực, nói mình đã gặp ông Oh 7 lần và có một cuộc gặp 3 bên với ông Oh và ông Kim, cũng như đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông Oh vào năm đó.

Thị trưởng Oh và ông Kim đã phủ nhận thông tin trên. Ông Oh nói chỉ gặp ông Myung 2 lần vào tháng 1.2021 nhưng sau đó cắt đứt quan hệ. Còn ông Kim thừa nhận đã chuyển tiền cho phía ông Myung nhưng nhấn mạnh không liên quan gì đến chiến dịch tranh cử của ông Oh. Cuối năm 2024, Thị trưởng Oh cũng khởi kiện và tố cáo ông Myung lừa đảo.

Theo Yonhap, các công tố viên Seoul đến nay mới chỉ triệu tập các trợ lý của Thị trưởng Seoul và ông Kim để điều tra mối liên hệ với ông Myung. Trước đó, vụ án do Văn phòng Công tố quận Changwon tại thành phố Changwon thụ lý, nơi đặt trụ sở của công ty của ông Myung.