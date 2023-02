Ngày 13.2, liên quan vụ án sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm và Cục Đăng kiểm Việt Nam, Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Tân Bình khám xét Trung tâm đăng kiểm XCG 50-05V - chi nhánh Hồng Hà (P.2, Q.Tân Bình). Theo đó, Công an TP.HCM đã mời một số lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm XCG 50-05V về trụ sở công an làm việc.



Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều xe chuyên dụng đậu trước cổng trung tâm để phục vụ việc khám xét trung tâm. Toàn bộ nhân viên ở đây không được ra ngoài, những người không liên quan không được phép lại gần.

Bên trong, lực lượng chức năng làm việc với các nhân viên đăng kiểm trên hệ thống máy tính, niêm phong, thu giữ nhiều thùng tài liệu.

Trung tâm này trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trước đó, cuối tháng 12.2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với đơn vị Trung tâm đăng kiểm XCG 50-05V và một số trung tâm đăng kiểm khác do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Khám xét tại trụ sở Trung tâm đăng kiểm XCG 50-05V TRẦN KHA

Việc khám xét Trung tâm đăng kiểm XCG 50-05V - chi nhánh Hồng Hà nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh thành, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trước đó, ngày 9.2, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét Chi cục Đăng kiểm số 9 ở TP.Vũng Tàu, Chi cục Đăng kiểm số 6 tại Q.1 (TP.HCM, đều thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Hơn hai tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Riêng Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án, bắt giữ 89 người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên 13 trung tâm đăng kiểm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 đơn vị tại TP.HCM.

Khám xét Trung tâm Đăng kiểm XCG 50- 05V - chi nhánh Hồng Hà ở TP.HCM

Đặc biệt, hôm 11.1, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, ông Hà cùng đồng phạm là Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó phòng) và chuyên viên Phạm Đức Ngọc nhận tiền hối lộ "hằng tháng, hằng quý" của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, các trạm đăng kiểm muốn thành lập phải hối lộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm mới được chấp nhận.

Mở rộng điều tra, đến ngày 17.1, Công an TP.HCM bắt giữ ông Trần Kỳ Hình (62 tuổi, ngụ Hà Nội, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) về cùng hành vi trên.

Theo Công an TP.HCM, ước tính có 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định sai quy định. Các trung tâm kiểm định đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Đường dây này thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước; ảnh hưởng đến việc giám sát số lượng, chất lượng xe; xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, trật tự quản lý công cộng; gây dư luận xấu cho xã hội...

Hiện CQĐT đang điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm để xử lý đúng quy định.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 26-01D Sơn La cùng 2 thuộc cấp Ngày 13.2, Công an tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Tiến Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải 26-01D Sơn La và 2 thuộc cấp Đinh Viết Cương, Trưởng phòng Hồ sơ; Vi Thị Hằng, cán bộ Phòng Hồ sơ, để làm rõ tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự. Bước đầu, Công an tỉnh Sơn La xác định từ năm 2019 - 2022, các bị can Dũng và Cương đã thông đồng với một số thuộc cấp và đăng kiểm viên của Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) nhận tiền của các chủ phương tiện để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới không đúng quy định của pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đối với bị can Vi Thị Hằng, công an xác định trong khoảng thời gian từ 2021 - 2022, bị can này đã thông đồng với cấp trên mở tài khoản nhận tiền hoán cải, cải tạo xe cơ giới của các chủ phương tiện nhưng không lập phiếu thu, chi, hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định, mà sử dụng theo chỉ đạo của ông Dũng và ông Cương với số tiền gần 500 triệu đồng. Trần Cường