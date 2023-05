Khẩn cấp cấm nuôi chó Pitbull

Như Thanh Niên thông tin, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân bà Đ.T.V (82 tuổi, ngụ P.Bình Thắng, TP.Dĩ An) bị chó Pitbull cắn xé dẫn đến tử vong.



Chó Pitbull lai thả rông tại công viên Gia Định (Q.Gò Vấp, TP.HCM) Nhật Thịnh

Theo thông tin từ Công an TP.Dĩ An, nạn nhân sống cùng gia đình ở P.Bình Thắng có nuôi 1 con chó Pitbull và 1 con chó Becgie, nhốt trong chuồng sắt.

Khoảng 19 giờ ngày 17.5, con gái của bà V. dẫn chó Pitbull ra ngoài cho ăn. Lúc này, bà V. đang ngồi trên võng (cách vị trí ăn của con chó khoảng 15 m) nói lớn tiếng vọng ra ngoài. Nghe tiếng bà V., con chó Pitbull hoảng loạn, xông lại tấn công bà V. Do lớn tuổi, bà V. không thể chống đỡ được sự hung dữ của con chó. Con gái bà V. chạy lại nắm dây xích kéo chó Pitbull ra xa mẹ nhưng cũng không ngăn cản được. Công an TP.Dĩ An xác định trong khoảng 2 phút, con chó Pitbull đã cắn xé làm bà V. tử vong tại chỗ.

Đừng tự rước họa vào thân, gây hại người khác

Trước tình trạng chó Pitbull tấn công người liên tục xảy ra trong thời gian qua với hậu quả hết sức nghiêm trọng, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ lo ngại và đề nghị nên cấm nuôi giống chó này. "Nhiều người cũng lạ, tự nhiên đưa nguy hiểm vào để ngay trong nhà mình. Biết bao nhiêu vụ chó Pitbull tấn công người tử vong rồi chưa tỉnh ngộ hay sao. Nhà nước cũng nên cấm nuôi các loài chó to, hung dữ trong dân đi", BĐ Chương Trần đề nghị.

Tương tự, BĐ BlueSea ý kiến: "Thật không hiểu vì sao nhiều người vẫn cứ nuôi giống chó này để rước họa vào thân hoặc gây hại người khác. Cần cấm tuyệt đối việc nuôi loài vật hung tợn này".

"Nuôi chó Pitbull cũng giống như nuôi hổ vậy, rất nguy hiểm nhưng nhà nước lại không hề cấm dẫn đến rất nhiều vụ chó tấn công và cắn chết người", BĐ Trần Dũng lo ngại. Còn BĐ Thành Phước cảnh báo: "Nhiều người vẫn cố tình nuôi loài chó nguy hiểm này, con nào càng nuôi nhốt thì nó càng hung dữ và sẽ tấn công người lạ khi được tự do".

"Đã có nhiều vụ chó Pitbull tấn công người và vụ nào cũng để lại hậu quả nặng nề nhưng vẫn còn nhiều người bỏ ngoài tai các khuyến cáo. Pitbull bản năng không thể thuần hoàn toàn. Những người nuôi cần thức tỉnh", BĐ Dung Vien ý kiến.

Cần phải liệt chó Pitbull vào loài động vật nuôi nguy hiểm, ai muốn nuôi phải đăng ký, ký cam kết rõ ràng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Xuan Hoa Loài chó này hung dữ như vậy mà có một số người vẫn cố nuôi để rồi cuối cùng gây họa cho người khác và chính mình. Đức Quân Dù có huấn luyện cỡ nào đi nữa, thì đơn giản vì nó là con vật, nó có bản tính hoang dã, mình đâu biết nó hung dữ khi nào, nên tốt nhất là không nuôi. Trần Hồ Pitbull phải bị cấm nuôi tại VN. Mong các nhà quản lý lưu tâm tính mạng của người dân. Xuan Hung

Nên sớm cấm nuôi

Nhiều ý kiến đề nghị cấm nuôi chó Pitbull càng sớm càng tốt, nếu không sẽ còn xảy ra nhiều chuyện đau lòng. "Tôi khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng ra lệnh cấm nuôi loài chó này trên lãnh thổ VN", BĐ Quang Nguyen ý kiến.

Con chó Pitbull tấn công bà cụ 82 tuổi tử vong hiện đang được nhốt trong lồng sắt Công an cung cấp

Tương tự, BĐ M.Trang đề nghị: "Giống chó ngoại lai hung dữ gây ra hàng chục vụ chết người rồi, tốt hơn hết là cấm hẳn để đảm bảo an toàn tính mạng con người...". Trong khi đó, BĐ Dương Vũ viết: "Với mức độ nguy hiểm của loài chó này, nhiều nước đã cấm mà không biết sao VN chưa cấm? Không biết đợi tới bao giờ".

"Vụ việc ở Bình Dương lại thêm một lời cảnh báo. Thật sự quá hãi hùng khi sự việc chỉ xảy ra trong vài phút. Đây không phải là lần đầu chó Pitbull tấn công người ở VN và tình trạng này liên tục được báo chí đăng tải, cảnh báo, vậy tại sao nhiều người vẫn còn thích nuôi, trong khi không đảm bảo các điều kiện an toàn. Phải cấm nuôi hoàn toàn loài chó này ở VN", BĐ Trinh Cuong quyết liệt.