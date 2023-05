Bình Dương: Bị chó Pitbull nặng hơn 40 kg tấn công, cụ bà tử vong

Ngày 18.5, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân bà Đ.T.V. (82 tuổi, ngụ P. Bình Thắng, TP.Dĩ An) bị chó Pitbull cắn xé dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Công an TP.Dĩ An, nạn nhân sống cùng gia đình con trai ở P.Bình Thắng (TP.Dĩ An) có nuôi 1 con chó Pitbull và 1 con chó Becgie, nhốt trong chuồng sắt.

Khoảng 19 giờ ngày 17.5, con dâu của bà V. dẫn chó Pitbull ra ngoài cho ăn. Lúc này, bà V. đang ngồi trên võng (cách vị trí ăn của con chó khoảng 15 m) nói lớn tiếng vọng ra ngoài.

Con chó Pibull tấn công bà cụ 82 tuổi tử vong hiện đang được nhốt ở trong lồng sắt CÔNG AN CUNG CẤP

Nghe tiếng bà V., con chó Pitbull hoảng loạn, xông lại tấn công bà V. Do lớn tuổi, bà V. không thể chống đỡ được sự hung dữ của con chó. Con dâu bà V. cũng chạy lại kéo dây xích kéo chó Pitbull ra xa mẹ chồng nhưng cũng không ngăn cản được.

Công an TP.Dĩ An xác định trong khoảng 2 phút, con chó Pitbull đã cắn xé làm bà V. tử vong tại chỗ.