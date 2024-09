Khẩn cấp di dời hàng ngàn người dân vùng ngoài đê ở Nam Định

Chiều 11.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP.Nam Định (tỉnh Nam Định), cho biết ông đang trực tiếp chỉ đạo việc di dân tại xã Mỹ Tân (TP.Nam Định) do nước sông Hồng dâng cao tràn qua các đê bối (đê phía ngoài đê sông), gây ngập nhiều nhà dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tỉnh Nam Định sơ tán do nước sông Hồng dâng cao ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Theo ông Dũng, toàn bộ khoảng 6.000 người dân xã Mỹ Tân sẽ được di dời nếu nước sông Hồng tiếp tục dâng. Trong chiều 11.9, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tổ chức cho những người già, trẻ em, người khuyết tật di dời trước, đến ở tại nhà người thân, hoặc các cơ sở nơi chính quyền sắp xếp, đảm bảo an toàn về tính mạng và không để người dân thiếu ăn.

Ông Dũng cho biết thêm, ngoài xã Mỹ Tân, một số địa phương khác trước đó cũng đã di dân ở những nơi trũng thấp, khu vực ngoài đê sông.

Trước tình hình nước sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Nam Định đang dâng, chiều 11.9, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ban hành công điện yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung di dời người dân sống tại các bãi sông, khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn, như: khu vực bối Phương Định (H.Trực Ninh); bối Yên Bằng và Yên Trị (H.Ý Yên); bối Hồng Hà, bối Hồng Long, bối Vạn Diệp (TP.Nam Định); bối Thắng Thịnh, bối Đại An, bối An Tuỳ (H.Nam Trực), bối Đồng Gò (H.Hải Hậu), bối Hoàng Nam, bối Quần Liêu (H.Nghĩa Hưng)…

Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định sử dụng xe ô tô chuyên dụng chở người dân đến nơi an toàn ẢNH: KHÔI NGUYÊN

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân nào bị đói, rét, không có nơi ở; chuẩn bị, cung ứng đầy đủ các điều kiện sinh hoạt về thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa điểm sơ tán.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Định, lúc 11 giờ 30 ngày 11.9, mực nước trên sông Đào tại Trạm thủy văn Nam Định là 5,04 m, vượt mức báo động 3 là 0,74 m; trên sông Ninh Cơ tại trạm Trực Phương là 3,64 m, vượt mức báo động 3 là 1,04 m.

Lúc 11 giờ ngày 11.9, mực nước trên sông Đáy tại Trạm Ninh Bình là 3,87 m, vượt mức báo động 3 là 0,37 m; trên sông Hồng tại Trạm Tiến Đức là 6,63 m, vượt mức báo động 3 là 0,33 m.